Додано: Пон 11 січ, 2021 16:12

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..............11.01.2021.........12.01.2021

дата розрахунку.............06.01.2021..........11.01.2021

Євро................................34,909................34,2817...-1.8%

Долар США.....................28,2847...............28,2038...-0.29%

После полудня гривна укрепилась еще на 4 копейки.

Первую полную рабочую неделю года открыли на копейку выше предпраздничного закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего пива опустились на 2 копейки, а потом почти сразу вернулись обратно. После 11 снова опустились на 1.5 копейки, чуток постояли и незадолго до 12 быстро покатились вниз. За остававшиеся до 12 10 минут успели опуститься на 2 копейки и продолжили движение без остановки.

В мире доллар изрядно укрепился за выходные и сейчас продолжает рост.

Справочный курс встретили котировками 28.2150 - 28.2350, что на 3.5 копейки ниже открытия.

После 12 опустились еще на 2 копейки, приостановились и перед обедом опустились на 2.5 копейки. После традиционного периода обеденной стабильности опустились на 3 копейки и снова остановились. В 15-30 опустились еще на полкопейки.

В мире доллар продолжает рост. У нас сегодня своя свадьба.

Официальный курс встретили котировками 28.1350 - 28.1550. За день упали на 11.5 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно закрытия среды.



Этот день в истории:

2020 - 23.9677 (0*) +426

2019 - 28.1538 (-12) +5



2018 - 28.4457 (+12)

2017 - 27.1132 (-7)

* После рабочей субботы