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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7119712071217122
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

28.14 как бы...
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:29

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:Примерно то же вижу с 2015 года на валютном рынке, сидельцы в долларе получают доход от пермаментного ослабления гривны что придаёт уверенности в вечном дорожае доллара и сказочных прибылях которые им несет целительный девал.


В 2015 году курс был 24.
В начале 2020 курс тоже был 24.

Где вы увидели девал с 2015 года?

Помоему наоборот, с 2015 года по 2020 доход получали те кто в бумаге сидел :D

Продадите мне по 24? Заодно я покажу где и что увидел.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:45

  flyman написав:Західний капітал не допустять, та й він сам не піде, поки не буде розуміти, що він тут захищений і будуть більш-менш однакові правила гри ("вільне конкуренція"), а не друзям все, а ворогам закон.


Любой контроль или влияние иностранцев на суды и контролирующие госорганы - это нарушение 1-ой статьи Конституции Украины.

Никакой сраный кредит не стоит того, чтобы сдавать государство вместе с населением в рабство иностранцам. К тому-же эти кредиты и без каких-либо условий не нужны, т.к. ничего кроме ущерба стране не дают.

  vitaliian написав:Продадите мне по 24? Заодно я покажу где и что увидел.


он в 20 году был 24. За последний год подорожал.
Но вы-же утврерждали, что с 2015-го года девальвация постоянная.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:12

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............11.01.2021.........12.01.2021
дата розрахунку.............06.01.2021..........11.01.2021
Євро................................34,909................34,2817...-1.8%
Долар США.....................28,2847...............28,2038...-0.29%
После полудня гривна укрепилась еще на 4 копейки.
Первую полную рабочую неделю года открыли на копейку выше предпраздничного закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего пива опустились на 2 копейки, а потом почти сразу вернулись обратно. После 11 снова опустились на 1.5 копейки, чуток постояли и незадолго до 12 быстро покатились вниз. За остававшиеся до 12 10 минут успели опуститься на 2 копейки и продолжили движение без остановки.
В мире доллар изрядно укрепился за выходные и сейчас продолжает рост.
Справочный курс встретили котировками 28.2150 - 28.2350, что на 3.5 копейки ниже открытия.
После 12 опустились еще на 2 копейки, приостановились и перед обедом опустились на 2.5 копейки. После традиционного периода обеденной стабильности опустились на 3 копейки и снова остановились. В 15-30 опустились еще на полкопейки.
В мире доллар продолжает рост. У нас сегодня своя свадьба.
Официальный курс встретили котировками 28.1350 - 28.1550. За день упали на 11.5 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно закрытия среды.

Этот день в истории:
2020 - 23.9677 (0*) +426
2019 - 28.1538 (-12) +5

2018 - 28.4457 (+12)
2017 - 27.1132 (-7)
* После рабочей субботы
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:24

  sergey_sryvkin написав:
  vitaliian написав:Верующих в вечный дорожай доллара накажут точно так же


Долар відносно долара не може подорожчати чи здешевшати.
Долар - це просто гроші. На відміну від гривні - тверда валюта.
Справжні гроші не можуть бути бульбашкою, як акції чи якісь інші спекулятивні активи, бо за них завжди можна придбати товари та послуги.

думаю, що мова йшла про інфляцію долара, відмінну від 0..2% річних
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

євро буль-буль, па1,215
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Любой контроль или влияние иностранцев на суды и контролирующие госорганы - это нарушение 1-ой статьи Конституции Украины.

Никакой сраный кредит не стоит того, чтобы сдавать государство вместе с населением в рабство иностранцам. К тому-же эти кредиты и без каких-либо условий не нужны, т.к. ничего кроме ущерба стране не дают.

Тільки, чогось, міжнародні суди мають приоритет над відчизняними, і поток скраг в ЄСПЛ, від українців, доводять, що вітчизняні суди самі порушують Конституцію. Причому масово.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Государство вместе с населением давно сдано в рабство местным олигархам и они никогда не позволят сделать это иностранцам ...
pppman
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  pppman написав:Государство вместе с населением давно сдано в рабство местным олигархам и они никогда не позволят сделать это иностранцам ...

Тільки 25% оцінили Порошенко, який дав безвіз, як визволителя з рабства, а інші як були совковими рабами, так ними і залишились... :)
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:29

  pppman написав:Государство вместе с населением давно сдано в рабство местным олигархам и они никогда не позволят сделать это иностранцам ...


В том-то и дело, что олигархи запросто могут сдать страну иностранцам в рабство. У каждого олигарха немало преступлений числится и имущество за границей. Если олигарху предложат на выбор либо сдать страну в рабство, либо лишиться имущества и пойти под суд, то несложно догадаться, что выберет олигарх. :wink:
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