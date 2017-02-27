Додано: Пон 11 січ, 2021 17:57

Искатель написав: vitaliian написав: в 2021м 1. Рост ставок по овгз неминуемый 2. Рост вливаний нерезов в овгз неминуемый 3. Укрепление гривны до 25 грн/$ неминуемое. 4. Дорожай киевской недвижимости неминуемый

в 2021м 1. Рост ставок по овгз неминуемый 2. Рост вливаний нерезов в овгз неминуемый4. Дорожай киевской недвижимости неминуемый

Сохранил себе Ваш прогноз. Вернемся к нему позже

Вы же позиционировали себя, как экономиста. Скажите, как может состыковаться п.1 и п.3?

Думаете, опять повторится 2019-й год? Сохранил себе Ваш прогноз. Вернемся к нему позжеВы же позиционировали себя, как экономиста. Скажите, как может состыковаться п.1 и п.3?Думаете, опять повторится 2019-й год?

Подниму вот это:И вот это - там развитие темы от vitaliian в дискусии с Искатель.Судя по всему Кухар читает эту ветку форума и кое что заимствует для своих прогнозов:)Правда ,он скорректировалvitaliianа с гривна=25 на гривна =27, или 27-10Может не все смотрели полностью ютуб,а мне очень интересно было и я посмотрел все.Итак,Кухар с тысячами лайков, при почти нулевых дизлайках,кто не смотрел,советую прочитать хоть бы тезисно:........"1.Прогноз по курсу его (Кухара) летний 28-30 - в десятку, хотя консенсус прогноз по 2020 был 31-50, а от МВФ и вовсе 33.2.Локдаун-нефтяная война Саудиты-Рашен = экономия на нефти,и др. энергоносителях за минувший год для Украины 6 млрд.дол. от стандарта за минувшие годы(к примеру,газ в сентябре на хабах был 90 дол.) В итоге сальдо текущего супер-позитивное.3.8-10 млрд.дол. плюса для Украины это экономия на туризме (карточки плюс нал)4.В результате это 4-й по его (Кухара) счету кризис в Ураине,рецессия,которая не закончился обвалом гривны5.Падение экспорта 2020-й на пике было 25%,но по году всего 5%,импорт минус и карантин спас гривну.6.Заробитчане -ожидался обвал поступлений,а по факту из 3-4 млн. гастеров в Украину по Госпогранслужбе возвратилось лишь 10%,около 400 тыс. чел.,в результате минус 2 млрд.дол от них всего лишь7.НБУ мог легко сделать в 2020-м курс 23,но не захотел.8.Страна выходит из пике, отряхивается от страха и шока, 2021 - один из лучших годов Украины в экономике - 100%9.Курс в 2020-м всего лишь отыграл 18% от 2019-го, так что обвала гривны как таковой и не было .10.Мир входит в новый 8-10 летний цикл подъема и оптимизма гарантировано на 100%,осень - старт роста экономики Украины и всего мира11.В 2021 в Украину будет плюсом 10 млрд.дол. приток ин.валюты по всем статьям в сравнении с обычным, в крайнем случае 5.5 млрд.дол.12.Из этих 10 млрд.дол. НБУ купит 4 млрд. в резервы, а может и 6 млрд. в резервы,если не захочет на 2 млрд.дол. запустить евробонды, спрос на которые зашкаливает, и мало кто из желающих может купить.13.Платежный график долгов на 2021-лафа,так как обычно 30 лет мы платили долги по 3-4 млрд.дол. а вот в 2019-м - 14 млрд.,2020- 12 млрд., 2021- всего лишь 9.5 млрд.Покрыть их элементарно.Даже без МВФ - у нас все в шоколаде.Превышение спроса уже есть в 5-6 раз.15.Котировки евробондов 2021-2023 будут короткие 2.8 - 4.7%, а по длинным 5.5 - 7% , в миру нулевых ставок - это ажиотаж , учитывая и то,что Украина входит по рекомендациям Рейтер в 4 максимально недооцененных emerging marketsмировых активов.16.Украина будет давать хорошие - 5-7 % внешним, а своим банкам по валюте дает максимум 3%-это коррупция,или дурость.17.Рост гривневой массы за 2020-й был 31% напечатали, в конце года абсорбировали излишнюю ликвидность и стало 22%.18.Carry trade сейчас просто фантастика, и Найман будет хорошо вкладываться в 6-месячные ОВГЗ с погашением летом. Получит % плюс курсовая разница от укрепления гривны к 27. Риски - полный 0. 11% по гривне плюс 3-5% валютная премия рассчитывает поиметь,проехавшись еще и на понижении ставок по ОВГЗ к лету.На все 100% капитала не будет играть, так как на все играют бедные. Дискомфорт чуть-чуть может появиться только летом, если ФРС захочет сдуть пузыри и на 0.5% (фьючерсы показывают вероятность 0.25% всего лишь,так что все будет ОК)поднимет ставки.19.Дефолта Украины в ближайшие 10 лет не будет 100%, будет успешное развитие,которого у нас давно не было.20.Украина входит в мега цикл роста, и лишь через 4 года роста возможно курс будет 30-31.Ждут цунами позитива в экономике для Украины.21.В всем мире уже ейфория,фонда-цунами роста, трудно себе представить сколько будет стоит Тесла через 8-10 лет беспрерывного роста.22.Биток пухнет, так как мир входит в позитив, и все припаркованные деньги уходят из США, поэтому по евро гривне не ждут укрепления гривны.По той же причине уход из убежищ-капец золоту,его уже ничего не спасет.23.Евро будет расти вместе с гривной. Ввод его был 1. Низы-0-86. Долго был 1.35.1-40, потенциал есть.24.Волатильность гривны максимум 1 грн. 50 коп. Но только вниз, к концу года выйдем на среднегодовое 27-50 (по памяти,так вроде они говорили).25.Демкораты =Green Deal,сланцу -капец,а потребность Европы в газе 600 млрд.куб. "плюс",поэтому Северный Поток будет, санкции снимут с Европы,и его достроят.26.У Украины по транспортировке газа сейчас все хорошо, в 2021-м еще лучше будет (еще фактор в пользу гривны),прокачка будет еще больше,2022-уже похуже,так как Поток пробъют.27.Мировой тренд замещение внутреннего спроса внешним,госпрограммами. Дороги,мосты -очень хорошо, деньги-в бетон, но налоги падать не будут.28.Украина на 70-75% сырьевая,но все развивается позитивно, экспорт услуг больше зерна уже - 5.5 млрд.дол. в год, рост ай-ти и далее скачкообразно.Услуги 6.5 млрд.дол. ,будем прыгать на 25% в год.29.Проедемся и на сырье, сырье и аграрка будут только расти,засуха в США-в помощь, поэтому аграрка плюс 15% в цене уже сейчас, а руда уже по 130 дол. и это не предел,Китай все съест.30.Для ай-ти планируют отраслевой офошор ,сейчас у них налоги 24.5%, платят реально 9.2%, вскоре им официально дадут 9.5%, поэтому доллары просто посыпятся оттуда.31.Офисы- 30% вакантности, поэтому не покупать, магазины-не покупать, так как мир ушел в онлайн,жилая -дешевле уже не будет, кто не купит именно сегодня,завтра пожалеет, мы на оптимальной точке входа, раньше рост был,так как предложение было новостроев плюс 2 млн., с 2016-го плюс 8 млн.,будет 10 млн.,так как взрывной рост прямо от сегодняшнего моме6нта - 100%.Нет смысла сидеть на нале.32.Мир в онлайне. Бундес собирается вводить какой-то налог 5% на онлайн работу долма,так как те кто сидит дома не покупает так как покупал, сидя в офисе.33.Инфляция в Украине - прогноз 6-7%, но если добавить дефлятор ВВП (промка) 11%,то будет реально 17% -это истинная инфляция в Украине в 2021-м34.Офлайн будет падать и дальше,онлайну нужны склады поэтому склады,логистика - покупать сейчас, Розетка и все остальные подгребут все,будет рост аренды,и золотое вложение.35.Средняя зарплата будет сейчас около 473 дол.,будет 555 дол.,рекомендация - работодателям максимально экономить на фонде зарплат, так как эти деньги лучше вложить в покупку активов,другого такого момента не будет, не покупать также личных авто,только активы.36.Дровишек на РН подкинет не столько ипотека как рост средней по Киеву, там инждикатор почти как 1 к 0.9, или 1 к 1,т.е.роста зарплаты в Киеве практически стопроцентно рост жилья в Киеве на те же проценты ,т.е. на 15-25 % в 2021-м. Не сидеть, покупать квартиры немедленно.37.Гонтарева перепечатала гривну в свое время,она была на депо-сертификатах,сейчас эти 8 млрд.дол. перекочевывают в ОВГЗ.38.Учетка сейчас отрицательная к реальной инфляции. 6% против инфляции в 7%, но краткосрочно-это хорошо.39.Индекс доллара и далее будет падать, к евро и т.п.40.На землю припарковано и ждут в засаде минимум 4 млрд.дол. уже в этом году, а скорее всего-еще больше, это все выплеснется на валютный рынок.41.Туризма полноценного не будет-а это еще от 2.5 до плюс-плюс... экономии на долларах.42.Прокачки в 2021-м будет больше,это плюс 1.5 млрд.дол.,но в целом энергетика импорт даст минус 2 млрд.дол, что несущественно.43.Импорт - потребность возрастет на плюс 3 млрд.дол. внутренний спрос оживится.44.Гастеры дадут своих привычных 14 млрд.дол.,а это плюс 2 млрд.лишних, в плюс.45.Индикатор экспорта даст в плюс в 2021-м 4 млрд.дол.46.ПИИ даст минимум 1.5 млрд.дол. плюс по сравнению с 2020-м47.РН даст еще плюс несколько миллиардов притока долларов, поскольку цена входа на укр.рынке сейчас халявная.48.Нерезы дали отток в 2 млрд.дол.в 2020-м, в 2021-м они дадут плюс 4 млрд.дол.,разница 2 млрд.дол. минимум, все захотят войти на лучшей точке входа в гривневые ОВГЗ, будет ажиотаж со стороны нерезов,все возвратится.49.ЗВР растущая траектория,доллары девать некуда.50.Не 10 так 5.5 млрд.лишних долларов капнетв 2021-м в Украину,гривна обречена на укрепление,даже при том,что население купило в этому году 2.5 млрд.,а купит в следующем не меньше 4 млрд, банки не знают куда девать доллары,надо им дать ОВГЗ по тем процентам,что дают внешним.51.В 2021-м на Украину упадет долларовая комета.Эк.цикл обнулился, впереди только рост.Надо срочно братькредиты и покупать активы,рост цен на активы с лихвой перекроет % ставки обслуживания.52.Рост активов будет в 2-3 раза за 2-3 года (если точно помнится,что-то в этом роде говорили)53.Чуть чуть притормозить рост активов может только ФРС, если повысыт ставку не через несколько лет,а скорее.54.Маск брыл кредиты под 9% еще 2 года назад, сейчас он купается в долларах, голубая фишка, вошел в индекс 500,капитала столько,что не знает куда девать,рост Теслы плюс рост личного капитала саомго Маска.55.Кухар-мы единственные из всех,кто точно назвал курс 28-30 на конец 2020-го, и мы точно знаем о курсе 27 к лету 2021-го.Как вам,господа, есть над чем подумать?Пока не комментирую, позже, а то и так сильно много вышло текста, сейчас куча тапков полетит наверное.Но думаю, что стоит оценить мнение Кухара и Наймана,тем более Фурса в том же тренде глаголет.Все-таки подчеркну это не мое мнение, я дал вам Кухара,господа.Я лично не согласен, цифры может и верные,но в позитиве не уверен, слишком много реальностей окружающей действительности.Ну а математики-они такие, живут в своей реальности, хотя иногда и попадают в точку,в данном случае, общий тренд,зарисованный Кухаром -в молоко считаюхотя кое-что и верно.