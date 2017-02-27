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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7121712271237124>
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:35

  flyman написав:євро буль-буль, па1,215


это не евро падает, а зеленый растет
https://www.investing.com/currencies/


11.01.21 14:43

Доллар быстро восстанавливается, а спекулятивные трейдеры срочно выходят из коротких позиций на фоне роста доходности по казначейским облигациям США. По данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), маржинальные фонды сокращают длинные позиции по евро и фунту, наращивая спрос на американскую валюту.

На прошлой неделе доходность по казначейским облигациям выросла на 20 базисных пунктов, показав самое значительное увеличение с июня 2020 года. Эта динамика побудила участников рынка пересмотреть свои медвежьи стратегии по доллару и распродать часть чувствительных к риску активов, включая валюты развивающихся стран.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:57

  Искатель написав:
  vitaliian написав: в 2021м 1. Рост ставок по овгз неминуемый 2. Рост вливаний нерезов в овгз неминуемый 3. Укрепление гривны до 25 грн/$ неминуемое. 4. Дорожай киевской недвижимости неминуемый

Сохранил себе Ваш прогноз. Вернемся к нему позже
Вы же позиционировали себя, как экономиста. Скажите, как может состыковаться п.1 и п.3?
Думаете, опять повторится 2019-й год?

Подниму вот это:
Валютный рынок в контексте ДС
И вот это - там развитие темы от vitaliian в дискусии с Искатель.

Судя по всему Кухар читает эту ветку форума и кое что заимствует для своих прогнозов:)
https://www.youtube.com/watch?v=qxXejC_ ... =HUGS.FUND
Правда ,он скорректировал :) vitaliianа с гривна=25 на гривна =27, или 27-10

Может не все смотрели полностью ютуб,а мне очень интересно было и я посмотрел все.

Итак,Кухар с тысячами лайков, при почти нулевых дизлайках,кто не смотрел,советую прочитать хоть бы тезисно:
........"
1.Прогноз по курсу его (Кухара) летний 28-30 - в десятку, хотя консенсус прогноз по 2020 был 31-50, а от МВФ и вовсе 33.
2.Локдаун-нефтяная война Саудиты-Рашен = экономия на нефти,и др. энергоносителях за минувший год для Украины 6 млрд.дол. от стандарта за минувшие годы(к примеру,газ в сентябре на хабах был 90 дол.) В итоге сальдо текущего супер-позитивное.
3.8-10 млрд.дол. плюса для Украины это экономия на туризме (карточки плюс нал)
4.В результате это 4-й по его (Кухара) счету кризис в Ураине,рецессия,которая не закончился обвалом гривны
5.Падение экспорта 2020-й на пике было 25%,но по году всего 5%,импорт минус и карантин спас гривну.
6.Заробитчане -ожидался обвал поступлений,а по факту из 3-4 млн. гастеров в Украину по Госпогранслужбе возвратилось лишь 10%,около 400 тыс. чел.,в результате минус 2 млрд.дол от них всего лишь
7.НБУ мог легко сделать в 2020-м курс 23,но не захотел.
8.Страна выходит из пике, отряхивается от страха и шока, 2021 - один из лучших годов Украины в экономике - 100%
9.Курс в 2020-м всего лишь отыграл 18% от 2019-го, так что обвала гривны как таковой и не было .
10.Мир входит в новый 8-10 летний цикл подъема и оптимизма гарантировано на 100%,осень - старт роста экономики Украины и всего мира
11.В 2021 в Украину будет плюсом 10 млрд.дол. приток ин.валюты по всем статьям в сравнении с обычным, в крайнем случае 5.5 млрд.дол.
12.Из этих 10 млрд.дол. НБУ купит 4 млрд. в резервы, а может и 6 млрд. в резервы,если не захочет на 2 млрд.дол. запустить евробонды, спрос на которые зашкаливает, и мало кто из желающих может купить.
13.Платежный график долгов на 2021-лафа,так как обычно 30 лет мы платили долги по 3-4 млрд.дол. а вот в 2019-м - 14 млрд.,2020- 12 млрд., 2021- всего лишь 9.5 млрд.
Покрыть их элементарно.Даже без МВФ - у нас все в шоколаде.Превышение спроса уже есть в 5-6 раз.
15.Котировки евробондов 2021-2023 будут короткие 2.8 - 4.7%, а по длинным 5.5 - 7% , в миру нулевых ставок - это ажиотаж , учитывая и то,что Украина входит по рекомендациям Рейтер в 4 максимально недооцененных emerging markets
мировых активов.
16.Украина будет давать хорошие - 5-7 % внешним, а своим банкам по валюте дает максимум 3%-это коррупция,или дурость.
17.Рост гривневой массы за 2020-й был 31% напечатали, в конце года абсорбировали излишнюю ликвидность и стало 22%.
18.Carry trade сейчас просто фантастика, и Найман будет хорошо вкладываться в 6-месячные ОВГЗ с погашением летом. Получит % плюс курсовая разница от укрепления гривны к 27. Риски - полный 0. 11% по гривне плюс 3-5% валютная премия рассчитывает поиметь,проехавшись еще и на понижении ставок по ОВГЗ к лету.На все 100% капитала не будет играть, так как на все играют бедные. Дискомфорт чуть-чуть может появиться только летом, если ФРС захочет сдуть пузыри и на 0.5% (фьючерсы показывают вероятность 0.25% всего лишь,так что все будет ОК)поднимет ставки.
19.Дефолта Украины в ближайшие 10 лет не будет 100%, будет успешное развитие,которого у нас давно не было.
20.Украина входит в мега цикл роста, и лишь через 4 года роста возможно курс будет 30-31.Ждут цунами позитива в экономике для Украины.
21.В всем мире уже ейфория,фонда-цунами роста, трудно себе представить сколько будет стоит Тесла через 8-10 лет беспрерывного роста.
22.Биток пухнет, так как мир входит в позитив, и все припаркованные деньги уходят из США, поэтому по евро гривне не ждут укрепления гривны.По той же причине уход из убежищ-капец золоту,его уже ничего не спасет.
23.Евро будет расти вместе с гривной :). Ввод его был 1. Низы-0-86. Долго был 1.35.1-40, потенциал есть.
24.Волатильность гривны максимум 1 грн. 50 коп. Но только вниз, к концу года выйдем на среднегодовое 27-50 (по памяти,так вроде они говорили).
25.Демкораты =Green Deal,сланцу -капец,а потребность Европы в газе 600 млрд.куб. "плюс",поэтому Северный Поток будет, санкции снимут с Европы,и его достроят.
26.У Украины по транспортировке газа сейчас все хорошо, в 2021-м еще лучше будет (еще фактор в пользу гривны),прокачка будет еще больше,2022-уже похуже,так как Поток пробъют.
27.Мировой тренд замещение внутреннего спроса внешним,госпрограммами. Дороги,мосты -очень хорошо, деньги-в бетон, но налоги падать не будут.
28.Украина на 70-75% сырьевая,но все развивается позитивно, экспорт услуг больше зерна уже - 5.5 млрд.дол. в год, рост ай-ти и далее скачкообразно.
Услуги 6.5 млрд.дол. ,будем прыгать на 25% в год.
29.Проедемся и на сырье, сырье и аграрка будут только расти,засуха в США-в помощь, поэтому аграрка плюс 15% в цене уже сейчас, а руда уже по 130 дол. и это не предел,Китай все съест.
30.Для ай-ти планируют отраслевой офошор ,сейчас у них налоги 24.5%, платят реально 9.2%, вскоре им официально дадут 9.5%, поэтому доллары просто посыпятся оттуда.
31.Офисы- 30% вакантности, поэтому не покупать, магазины-не покупать, так как мир ушел в онлайн,жилая -дешевле уже не будет, кто не купит именно сегодня,завтра пожалеет, мы на оптимальной точке входа, раньше рост был,так как предложение было новостроев плюс 2 млн., с 2016-го плюс 8 млн.,будет 10 млн.,так как взрывной рост прямо от сегодняшнего моме6нта - 100%.Нет смысла сидеть на нале.
32.Мир в онлайне. Бундес собирается вводить какой-то налог 5% на онлайн работу долма,так как те кто сидит дома не покупает так как покупал, сидя в офисе.
33.Инфляция в Украине - прогноз 6-7%, но если добавить дефлятор ВВП (промка) 11%,то будет реально 17% -это истинная инфляция в Украине в 2021-м
34.Офлайн будет падать и дальше,онлайну нужны склады поэтому склады,логистика - покупать сейчас, Розетка и все остальные подгребут все,будет рост аренды,и золотое вложение.
35.Средняя зарплата будет сейчас около 473 дол.,будет 555 дол.,рекомендация - работодателям максимально экономить на фонде зарплат, так как эти деньги лучше вложить в покупку активов,другого такого момента не будет, не покупать также личных авто,только активы.
36.Дровишек на РН подкинет не столько ипотека как рост средней по Киеву, там инждикатор почти как 1 к 0.9, или 1 к 1,т.е.роста зарплаты в Киеве практически стопроцентно рост жилья в Киеве на те же проценты ,т.е. на 15-25 % в 2021-м. Не сидеть, покупать квартиры немедленно.
37.Гонтарева перепечатала гривну в свое время,она была на депо-сертификатах,сейчас эти 8 млрд.дол. перекочевывают в ОВГЗ.
38.Учетка сейчас отрицательная к реальной инфляции. 6% против инфляции в 7%, но краткосрочно-это хорошо.
39.Индекс доллара и далее будет падать, к евро и т.п.
40.На землю припарковано и ждут в засаде минимум 4 млрд.дол. уже в этом году, а скорее всего-еще больше, это все выплеснется на валютный рынок.
41.Туризма полноценного не будет-а это еще от 2.5 до плюс-плюс... экономии на долларах.
42.Прокачки в 2021-м будет больше,это плюс 1.5 млрд.дол.,но в целом энергетика импорт даст минус 2 млрд.дол, что несущественно.
43.Импорт - потребность возрастет на плюс 3 млрд.дол. внутренний спрос оживится.
44.Гастеры дадут своих привычных 14 млрд.дол.,а это плюс 2 млрд.лишних, в плюс.
45.Индикатор экспорта даст в плюс в 2021-м 4 млрд.дол.
46.ПИИ даст минимум 1.5 млрд.дол. плюс по сравнению с 2020-м
47.РН даст еще плюс несколько миллиардов притока долларов, поскольку цена входа на укр.рынке сейчас халявная.
48.Нерезы дали отток в 2 млрд.дол.в 2020-м, в 2021-м они дадут плюс 4 млрд.дол.,разница 2 млрд.дол. минимум, все захотят войти на лучшей точке входа в гривневые ОВГЗ, будет ажиотаж со стороны нерезов,все возвратится.
49.ЗВР растущая траектория,доллары девать некуда.
50.Не 10 так 5.5 млрд.лишних долларов капнетв 2021-м в Украину,гривна обречена на укрепление,даже при том,что население купило в этому году 2.5 млрд.,а купит в следующем не меньше 4 млрд, банки не знают куда девать доллары,надо им дать ОВГЗ по тем процентам,что дают внешним.
51.В 2021-м на Украину упадет долларовая комета.Эк.цикл обнулился, впереди только рост.Надо срочно братькредиты и покупать активы,рост цен на активы с лихвой перекроет % ставки обслуживания.
52.Рост активов будет в 2-3 раза за 2-3 года (если точно помнится,что-то в этом роде говорили)
53.Чуть чуть притормозить рост активов может только ФРС, если повысыт ставку не через несколько лет,а скорее.
54.Маск брыл кредиты под 9% еще 2 года назад, сейчас он купается в долларах, голубая фишка, вошел в индекс 500,капитала столько,что не знает куда девать,рост Теслы плюс рост личного капитала саомго Маска.
55.Кухар-мы единственные из всех,кто точно назвал курс 28-30 на конец 2020-го, и мы точно знаем о курсе 27 к лету 2021-го.

Как вам,господа, есть над чем подумать?
Пока не комментирую, позже, а то и так сильно много вышло текста, сейчас куча тапков полетит наверное.

Но думаю, что стоит оценить мнение Кухара и Наймана,тем более Фурса в том же тренде глаголет.

Все-таки подчеркну это не мое мнение, я дал вам Кухара,господа.
Я лично не согласен, цифры может и верные,
но в позитиве не уверен, слишком много реальностей окружающей действительности.
Ну а математики-они такие, живут в своей реальности, хотя иногда и попадают в точку,
в данном случае, общий тренд,зарисованный Кухаром -

в молоко считаю :? :!: :idea: ,
хотя кое-что и верно.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 11 січ, 2021 18:18, всього редагувалось 3 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:8.Страна выходит из пике, отряхивается от страха и шока, 2021-1 один из лучших годов Украины в экономике - 100%


20 млрд. долларов выплат + карантин - это один из лучших годов? :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:08

  Амвросий написав:
  Автор77 написав:8.Страна выходит из пике, отряхивается от страха и шока, 2021-1 один из лучших годов Украины в экономике - 100%


20 млрд. долларов выплат + карантин - это один из лучших годов? :shock:

Для банкиров да, берете реф под 6% даёте кредиты под 36%. Слаще только отдавать депозиты через фонд, но эту лавочку прикрыли жесткими нормативами. Не припомню такого безумия, чтобы банки так дерзко швырялись депозитчиками, а деполюди всё несли и несли свои кровные. Хоть под 1% ведь 10$ лучше чем ничего.

Под карантинные ограничения банки не попадали, в отличии от транспорта и хореки. На что жаловаться?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 11 січ, 2021 18:14, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:30.Для ай-ти планируют отраслевой офошор ,сейчас у них налоги 24.5%, платят реально 9.2%, вскоре им официально дадут 9.5%, поэтому доллары просто посыпятся оттуда.

Сейчас у них официально 5%, а хотят загнать куда-то в район 15%. Для бюджета возможно это и даст какой-то рост, но не для ай-ти. Вызовет ли это миграцию или сворачивание - сказать трудно. Я ж не кухар какой-нибудь.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 11 січ, 2021 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:11

  Амвросий написав:
  Автор77 написав:8.Страна выходит из пике, отряхивается от страха и шока, 2021-1 один из лучших годов Украины в экономике - 100%


20 млрд. долларов выплат + карантин - это один из лучших годов? :shock:

перед відосом вони добрий косяк забили...
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:15

  Амвросий написав:
  Автор77 написав:8.Страна выходит из пике, отряхивается от страха и шока, 2021-1 один из лучших годов Украины в экономике - 100%


20 млрд. долларов выплат + карантин - это один из лучших годов? :shock:

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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:18

  vitaliy_berdinskikh написав:Сейчас у них официально 5%, а хотят загнать куда-то в район 15%. Для бюджета возможно это и даст какой-то рост, но не для ай-ти. Вызовет ли это миграцию или сворачивание - сказать трудно. Я ж не кухар какой-нибудь.


да, это будет сильным ударом по айти отрасли. У нас и так скудный рынок был, будет еще скуднее. Заказчикам будет выгоднее в Индии и Китае заказы размещать. А значит поток валюты в страну уменьшится :(
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:39

  lapay написав:
  pppman написав:Государство вместе с населением давно сдано в рабство местным олигархам и они никогда не позволят сделать это иностранцам ...

Тільки 25% оцінили Порошенко, який дав безвіз, як визволителя з рабства, а інші як були совковими рабами, так ними і залишились... :)
26%! Я тоже оценил и поддержал.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:50

  fin написав:
  lapay написав:
  pppman написав:Государство вместе с населением давно сдано в рабство местным олигархам и они никогда не позволят сделать это иностранцам ...

Тільки 25% оцінили Порошенко, який дав безвіз, як визволителя з рабства, а інші як були совковими рабами, так ними і залишились... :)
26%! Я тоже оценил и поддержал.

будо би добре, що ті що скористалися безвізом брали в один кінець квиток
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