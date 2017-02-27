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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 19:01
flyman написав:
будо би добре, що ті що скористалися безвізом брали в один кінець квиток
Добре, що ти скористався.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 19:30
lapay написав: flyman написав:
будо би добре, що ті що скористалися безвізом брали в один кінець квиток
Добре, що ти скористався.
Nie mam potrzeby
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Додано: Пон 11 січ, 2021 19:39
Амвросий написав: pppman написав:
Государство вместе с населением давно сдано в рабство местным олигархам и они никогда не позволят сделать это иностранцам ...
В том-то и дело, что они запросто могут сдать страну иностранцам в рабство. У каждого олигарха немало преступлений числится и имущество за границей.
Какие преступления? о чем Вы говорите?
сначала они пишут законы, потом по ним грабят...
и все капиталы честные - не придерешься!
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Додано: Пон 11 січ, 2021 20:24
Автор77 написав:
22.Биток пухнет, так как мир входит в позитив, и все припаркованные деньги уходят из США, поэтому по евро гривне не ждут укрепления гривны.По той же причине уход из убежищ-капец золоту,его уже ничего не спасет.
Глядя на падение на 10к за последние сутки остаётся только сделать так: "хе-хе, хе-хе, Кухар криптоаналитег".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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