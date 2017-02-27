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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7122712371247125>
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:будо би добре, що ті що скористалися безвізом брали в один кінець квиток

Добре, що ти скористався.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:30

  lapay написав:
  flyman написав:будо би добре, що ті що скористалися безвізом брали в один кінець квиток

Добре, що ти скористався.

Nie mam potrzeby
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:39

  Амвросий написав:
  pppman написав:Государство вместе с населением давно сдано в рабство местным олигархам и они никогда не позволят сделать это иностранцам ...

В том-то и дело, что они запросто могут сдать страну иностранцам в рабство. У каждого олигарха немало преступлений числится и имущество за границей.

Какие преступления? о чем Вы говорите?
сначала они пишут законы, потом по ним грабят...
и все капиталы честные - не придерешься!
pppman
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:22.Биток пухнет, так как мир входит в позитив, и все припаркованные деньги уходят из США, поэтому по евро гривне не ждут укрепления гривны.По той же причине уход из убежищ-капец золоту,его уже ничего не спасет.
Глядя на падение на 10к за последние сутки остаётся только сделать так: "хе-хе, хе-хе, Кухар криптоаналитег".
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:16

У центрі Києва невідомі відібрали у чоловіка 200 тисяч доларів :mrgreen: лучше бы в биток кинул по 40 :mrgreen:
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:16

  Автор77 написав:55.Кухар-мы единственные из всех,кто точно назвал курс 28-30 на конец 2020-го, и мы точно знаем о курсе 27 к лету 2021-го.



Трындит твой Кухар. Читай, смотри дату.

http://shashlichenko.ho.ua/charcoal/39- ... zilis.html
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:22

  buratinyo написав:
  Автор77 написав:55.Кухар-мы единственные из всех,кто точно назвал курс 28-30 на конец 2020-го, и мы точно знаем о курсе 27 к лету 2021-го.



Трындит твой Кухар. Читай, смотри дату.

http://shashlichenko.ho.ua/charcoal/39- ... zilis.html

Конечно трындит 27 будет уже в марте, а возможно что и в конце февраля. Летом будет 25.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:28

  vitaliian написав:Конечно трындит 27 будет уже в марте, а возможно что и в конце февраля. Летом будет 25.


Вы главное, не пропадайте потом :) Вернемся летом к Вашим прогнозам.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:30

Инфляция в 2020-м по итогам декабря таки составила 5%, в соответствии с изначальным таргетом.

Правда, не благодаря НБУ (в части стимулирующего денежного предложения он бездействовал, а учетную ставку - и вовсе манипулятивно занижал), а благодаря ФРС, разогнавшей стоимость продовольствия в мире, а также действующему в интересах олигархов Кабмину (НКРЭКУ + Минэнерго), разогнавшему стоимость газа в Украине.

Так, продукты питания, являющиеся 1-й статьей расходов домохозяйств, за год прибавили 5%, а коммунальные услуги, следующие за расходами на питание - 13,6% (и процесс только стартовал).

Подешевели при этом топливо и масла на 10,5%, а также одежда и обувь - на 7,3% (вероятно, тут имела место не дефляция, а изменения структуры потребления в пользу более дешевого и б/у ассортимента).

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/01/01.pdf

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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:30

  vitaliian написав:
  buratinyo написав:
  Автор77 написав:55.Кухар-мы единственные из всех,кто точно назвал курс 28-30 на конец 2020-го, и мы точно знаем о курсе 27 к лету 2021-го.



Трындит твой Кухар. Читай, смотри дату.

http://shashlichenko.ho.ua/charcoal/39- ... zilis.html

Конечно трындит 27 будет уже в марте, а возможно что и в конце февраля. Летом будет 25.

25 не буде вже нikoли, а от 26,4 побачити ще є можливість. :)
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