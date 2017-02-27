Автор77 написав:22.Биток пухнет, так как мир входит в позитив, и все припаркованные деньги уходят из США, поэтому по евро гривне не ждут укрепления гривны.По той же причине уход из убежищ-капец золоту,его уже ничего не спасет.
Глядя на падение на 10к за последние сутки остаётся только сделать так: "хе-хе, хе-хе, Кухар криптоаналитег".
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Инфляция в 2020-м по итогам декабря таки составила 5%, в соответствии с изначальным таргетом.
Правда, не благодаря НБУ (в части стимулирующего денежного предложения он бездействовал, а учетную ставку - и вовсе манипулятивно занижал), а благодаря ФРС, разогнавшей стоимость продовольствия в мире, а также действующему в интересах олигархов Кабмину (НКРЭКУ + Минэнерго), разогнавшему стоимость газа в Украине.
Так, продукты питания, являющиеся 1-й статьей расходов домохозяйств, за год прибавили 5%, а коммунальные услуги, следующие за расходами на питание - 13,6% (и процесс только стартовал).
Подешевели при этом топливо и масла на 10,5%, а также одежда и обувь - на 7,3% (вероятно, тут имела место не дефляция, а изменения структуры потребления в пользу более дешевого и б/у ассортимента).