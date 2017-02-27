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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7122712371247125
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:16

  vitaliian написав:
  buratinyo написав:
  Автор77 написав:55.Кухар-мы единственные из всех,кто точно назвал курс 28-30 на конец 2020-го, и мы точно знаем о курсе 27 к лету 2021-го.



Трындит твой Кухар. Читай, смотри дату.

http://shashlichenko.ho.ua/charcoal/39- ... zilis.html

Конечно трындит 27 будет уже в марте, а возможно что и в конце февраля. Летом будет 25.
Согласен, с небольшим уточнением: летом 26-26,5.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:33

  fin написав:
  vitaliian написав:
  buratinyo написав:
Трындит твой Кухар. Читай, смотри дату.

http://shashlichenko.ho.ua/charcoal/39- ... zilis.html

Конечно трындит 27 будет уже в марте, а возможно что и в конце февраля. Летом будет 25.
Согласен, с небольшим уточнением: летом 26-26,5.

можна прикласти лекало на графіку міняйло і відмалювати нижню та верхню межу канала, хто знайде 26,5 у 2021 запостіть картінко.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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