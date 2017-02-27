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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 23:16
vitaliian написав:
Конечно трындит 27 будет уже в марте, а возможно что и в конце февраля. Летом будет 25.
Согласен, с небольшим уточнением: летом 26-26,5.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 23:33
fin написав: vitaliian написав:
Конечно трындит 27 будет уже в марте, а возможно что и в конце февраля. Летом будет 25.
Согласен, с небольшим уточнением: летом 26-26,5.
можна прикласти лекало на графіку міняйло і відмалювати нижню та верхню межу канала, хто знайде 26,5 у 2021 запостіть картінко.
https://fi202x.blogspot.com/
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