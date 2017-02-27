Додано: Вів 12 січ, 2021 00:35

flyman курс валют это психологическая величина, какому количеству людей приспичит продать или купить валюту, никакими техническими и математическими анализами поведение толпы не прогнозируется, все это форексные индикаторы обычная надуманная муть, чтобы аналитикам было что анализировать. Но с гривной немного проще, потому что надут курсовой пузырь и когда накормят рынок по максимуму долларом по 28 курс опустят, чтобы люби друзи конвертировали свои баулы наличных по вкусному курсу. Я не уверен что шара с курсом 24/25 продлится долго, но месяц-два откупиться будет, все же властям выгоднее держать 28,30 только покупателей бывает маловато, приходится укрепляться. В этом бизнес сезоне покупателей на валюту будет мало как никогда, много кто закрылся, другие сократили бизнес в разы и сидят на бобах.

Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 12 січ, 2021 00:40, всього редагувалось 1 раз.

верю в евро... по 1,4

минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$