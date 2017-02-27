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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 23:16
vitaliian написав:
Конечно трындит 27 будет уже в марте, а возможно что и в конце февраля. Летом будет 25.
Согласен, с небольшим уточнением: летом 26-26,5.
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fin
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Додано: Пон 11 січ, 2021 23:33
fin написав: vitaliian написав:
Конечно трындит 27 будет уже в марте, а возможно что и в конце февраля. Летом будет 25.
Согласен, с небольшим уточнением: летом 26-26,5.
можна прикласти лекало на графіку міняйло і відмалювати нижню та верхню межу канала, хто знайде 26,5 у 2021 запостіть картінко.
"На око" 27 ...27,5 мінімум у 2021
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Вів 12 січ, 2021 00:35
flyman курс валют это психологическая величина, какому количеству людей приспичит продать или купить валюту, никакими техническими и математическими анализами поведение толпы не прогнозируется, все это форексные индикаторы обычная надуманная муть, чтобы аналитикам было что анализировать. Но с гривной немного проще, потому что надут курсовой пузырь и когда накормят рынок по максимуму долларом по 28 курс опустят, чтобы люби друзи конвертировали свои баулы наличных по вкусному курсу. Я не уверен что шара с курсом 24/25 продлится долго, но месяц-два откупиться будет, все же властям выгоднее держать 28,30 только покупателей бывает маловато, приходится укрепляться. В этом бизнес сезоне покупателей на валюту будет мало как никогда, много кто закрылся, другие сократили бизнес в разы и сидят на бобах.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 12 січ, 2021 00:40, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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vitaliian
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Додано: Вів 12 січ, 2021 00:38
vitaliian написав:flyman
курс валют это психологическая величина, какому количеству людей приспичит продать или купить валюту, никакими техническими и математическими анализами поведение толпы не прогнозируется, все это форексные индикаторы обычная надуманная муть, чтобы аналитикам было что анализировать. Но с гривной немного проще, потому что надут курсовой пузырь и когда накормят рынок по максимуму долларом по 28 курс опустят, чтобы люби друзи конвертировали свои баулы наличных по вкусному курсу. Я не уверен что шара с курсом 24/25 продлится долго, но месяц-два откупиться будет, все же властям выгоднее держать 28,30 только покупателей бывает маловато, приходится укрепляться.
Удерживание нацбанком ниже отметки 29 дает как раз любым друзям закупиться, потому что дальше, еще 1-1.5 грн и сорвет стоп кран.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 00:41
Zebra
Непонятно почему те кто готовы покупать по 29 (когда сорвет стоп кран) не покупали сегодня по 28,30 и продавцам пришлось падать.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Додано: Вів 12 січ, 2021 00:55
vitaliian написав:Zebra
Непонятно почему те кто готовы покупать по 29 (когда сорвет стоп кран) не покупали сегодня по 28,30 и продавцам пришлось падать.
Страх и жадность. Первое заставляет покупать в панике на 1-2 грн дороже, а второе не дает купить сейчас по 28.30, потому что хочется на 5 коп дешевле, по 28.25
На примере того же биткоина, по 10 тысяч никому особо нужен не был, от жадности хотели скидочку, чтоб купить по 8-9 тысяч, не судьба, как ошпаренные стали покупать по 20, 30, 40 тысяч.
С гривной тоже самое будет. Не сорван стоп-кран, не пробиты психологические уровни.
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