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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7122712371247125
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 04:07

  vitaliian написав:Непонятно почему те кто готовы покупать по 29 (когда сорвет стоп кран) не покупали сегодня по 28,30 и продавцам пришлось падать.


по той-же причине, почему в 2008 готовые покупать по 8, не покупали по 4.5, наоборот даже сливали доллар веруя в рост гривны, помню ходили рассказы, что скоро курс будет 2 :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 07:39

  Zebra написав:
  vitaliian написав:Zebra
Непонятно почему те кто готовы покупать по 29 (когда сорвет стоп кран) не покупали сегодня по 28,30 и продавцам пришлось падать.

Страх и жадность. Первое заставляет покупать в панике на 1-2 грн дороже, а второе не дает купить сейчас по 28.30, потому что хочется на 5 коп дешевле, по 28.25

На примере того же биткоина, по 10 тысяч никому особо нужен не был, от жадности хотели скидочку, чтоб купить по 8-9 тысяч, не судьба, как ошпаренные стали покупать по 20, 30, 40 тысяч.

С гривной тоже самое будет. Не сорван стоп-кран, не пробиты психологические уровни.

Это правило работает и в обратном направлении, когда доллар падает все стараются его скинуть чем усиливают падение.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 09:01

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:Непонятно почему те кто готовы покупать по 29 (когда сорвет стоп кран) не покупали сегодня по 28,30 и продавцам пришлось падать.


по той-же причине, почему в 2008 готовые покупать по 8, не покупали по 4.5, наоборот даже сливали доллар веруя в рост гривны, помню ходили рассказы, что скоро курс будет 2 :D

Тоже помню такое.
Один знакомый так 3000 долларов тогда сдал и потом заболел.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 09:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброе утро. Вопрос к экспертам, есть ли вероятность, что на период локдауна доллар может нырнуть ниже 28?
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 09:32

Тут як би все залежить від настрою НБУ, захочуть буде.

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 09:50

  _PORT_UA написав:Доброе утро. Вопрос к экспертам, есть ли вероятность, что на период локдауна доллар может нырнуть ниже 28?

4 день локдану,
щось довго пірнає,
мабуть набирає побільше повітря
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flyman
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