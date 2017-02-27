по той-же причине, почему в 2008 готовые покупать по 8, не покупали по 4.5, наоборот даже сливали доллар веруя в рост гривны, помню ходили рассказы, что скоро курс будет 2
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 січ, 2021 04:07
по той-же причине, почему в 2008 готовые покупать по 8, не покупали по 4.5, наоборот даже сливали доллар веруя в рост гривны, помню ходили рассказы, что скоро курс будет 2
Додано: Вів 12 січ, 2021 07:39
Это правило работает и в обратном направлении, когда доллар падает все стараются его скинуть чем усиливают падение.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Вів 12 січ, 2021 09:01
Тоже помню такое.
Один знакомый так 3000 долларов тогда сдал и потом заболел.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: Вів 12 січ, 2021 09:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доброе утро. Вопрос к экспертам, есть ли вероятность, что на период локдауна доллар может нырнуть ниже 28?
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Додано: Вів 12 січ, 2021 09:32
Тут як би все залежить від настрою НБУ, захочуть буде.
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 12 січ, 2021 09:50
4 день локдану,
щось довго пірнає,
мабуть набирає побільше повітря
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