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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 січ, 2021 07:39
Zebra написав: vitaliian написав:Zebra
Непонятно почему те кто готовы покупать по 29 (когда сорвет стоп кран) не покупали сегодня по 28,30 и продавцам пришлось падать.
Страх и жадность. Первое заставляет покупать в панике на 1-2 грн дороже, а второе не дает купить сейчас по 28.30, потому что хочется на 5 коп дешевле, по 28.25
На примере того же биткоина, по 10 тысяч никому особо нужен не был, от жадности хотели скидочку, чтоб купить по 8-9 тысяч, не судьба, как ошпаренные стали покупать по 20, 30, 40 тысяч.
С гривной тоже самое будет. Не сорван стоп-кран, не пробиты психологические уровни.
Это правило работает и в обратном направлении, когда доллар падает все стараются его скинуть чем усиливают падение.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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vitaliian
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Додано: Вів 12 січ, 2021 09:01
Амвросий написав: vitaliian написав:
Непонятно почему те кто готовы покупать по 29 (когда сорвет стоп кран) не покупали сегодня по 28,30 и продавцам пришлось падать.
по той-же причине, почему в 2008 готовые покупать по 8, не покупали по 4.5, наоборот даже сливали доллар веруя в рост гривны, помню ходили рассказы, что скоро курс будет 2
Тоже помню такое.
Один знакомый так 3000 долларов тогда сдал и потом заболел.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай
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1
Додано: Вів 12 січ, 2021 09:04
Доброе утро. Вопрос к экспертам, есть ли вероятность, что на период локдауна доллар может нырнуть ниже 28?
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Додано: Вів 12 січ, 2021 09:32
Тут як би все залежить від настрою НБУ, захочуть буде.*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 12 січ, 2021 09:50
_PORT_UA написав:
Доброе утро. Вопрос к экспертам, есть ли вероятность, что на период локдауна доллар может нырнуть ниже 28?
4 день локдану,
щось довго пірнає,
мабуть набирає побільше повітря
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2
Додано: Вів 12 січ, 2021 10:47
_PORT_UA написав:
Доброе утро. Вопрос к экспертам, есть ли вероятность, что на период локдауна доллар может нырнуть ниже 28?
Та нырнем нырнем сегодня- завтра
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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vitaliian
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:01
Искатель написав: vitaliian написав:
Конечно трындит 27 будет уже в марте, а возможно что и в конце февраля. Летом будет 25.
Вы главное, не пропадайте потом
Вернемся летом к Вашим прогнозам.
Знайдуться форс-мажорні причини нездійснення прогнозних розрахунків
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:09
А какой будет курс при дефолте Кухар не сказал? Я не вижу способов его избежать, долги растут как снежный ком, а экономика не вытягивает
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Sidus
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:11
Sidus написав:
А какой будет курс при дефолте
где-то 65-70
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Амвросий
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