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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7123712471257126
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:16

  _PORT_UA написав:Доброе утро. Вопрос к экспертам, есть ли вероятность, что на период локдауна доллар может нырнуть ниже 28?

до лета уйдет на 27
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Якось тут задавав питання гривне-оптимістам, але відповіло пару людей зі сміхуйочками. Повторюсь:
Якщо ви очікуєте укрєпляж гривні до середини 2021 року з 28 до 25 ( середній курс за півроку 26,5 грн/дол.), то виходячи з розрахункового курсу в Бюджеті 29, хх грн/дол., на кінець 2021 року курс повинний бути 33,хх грн/дол ?
Чи розробники Бюджету тупі і несвідомо заклали невиконання дохідної частини Бюджету ,припустимо, на 5% ( якщо курс на кінець 2021 р. буде 30 грн/дол.)?
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:23

  alex10 написав:Знайдуться форс-мажорні причини нездійснення прогнозних розрахунків :)

Вы критикуете прогнозы, серьёзно? Естественно то, что они могут не сбыться, я же не руковожу желанием тысяч людей продать или купить валюту, просто оцениваю вероятность тех или иных событий. Не тот повод чтобы пропадать с ветки, если мой прогноз вдруг не сбудется. Детский сад, а не валютный форум.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 12 січ, 2021 11:27, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:26

  Амвросий написав:
  Sidus написав:А какой будет курс при дефолте


где-то 65-70

1UAH=1RUR ?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:26

  vitaliian написав:
  alex10 написав:Знайдуться форс-мажорні причини нездійснення прогнозних розрахунків :)

Вы критикуете прогнозы, серьёзно? Детский сад а не валютный форум.

Я критикую будь-які прогнози в нестабільній ситуації з примарними часовими перспективами її поліпшення
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:28

  alex10 написав:
  vitaliian написав:
  alex10 написав:Знайдуться форс-мажорні причини нездійснення прогнозних розрахунків :)

Вы критикуете прогнозы, серьёзно? Детский сад а не валютный форум.

Я критикую будь-які прогнози в нестабільній ситуації з примарними часовими перспективами її поліпшення

Обмазывать гауном чей-то интеллектуальный труд (коим я считаю свою оценку вероятности событий) много ума не надо. К сожалению, не только вы этим занимаетесь . Если мои прогнозы кому-то не нравятся рекомендую добавить меня в чс чтобы не разводить на ветке лишний флуд. Нестабильная ситуация в экономике уже 30 лет, но почему то мы всё ещё живы.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:41

[quote="5144313:vitaliian"]
"... живём то , как на вулкане..." (с)
Мне нравится Ваш интеллектуальній труд, но в ракурсе аргументов, а не віводов )
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:41

  flyman написав:
  Амвросий написав:
  Sidus написав:А какой будет курс при дефолте


где-то 65-70

1UAH=1RUR ?


хм...

1764515.1 / 26137.11 = 67.50
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:43

  alex10 написав:
  vitaliian написав:"... живём то , как на вулкане..." (с)
Мне нравится Ваш интеллектуальній труд, но в ракурсе аргументов, а не віводов )

Все мои прогнозы аргументированы я не занимаюсь угадыванием, уже вырос с этого возраста. Аргументацию ищите в истории моих сообщений, если она вам интересна.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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