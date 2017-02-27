до лета уйдет на 27
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:16
до лета уйдет на 27
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Якось тут задавав питання гривне-оптимістам, але відповіло пару людей зі сміхуйочками. Повторюсь:
Якщо ви очікуєте укрєпляж гривні до середини 2021 року з 28 до 25 ( середній курс за півроку 26,5 грн/дол.), то виходячи з розрахункового курсу в Бюджеті 29, хх грн/дол., на кінець 2021 року курс повинний бути 33,хх грн/дол ?
Чи розробники Бюджету тупі і несвідомо заклали невиконання дохідної частини Бюджету ,припустимо, на 5% ( якщо курс на кінець 2021 р. буде 30 грн/дол.)?
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:23
Вы критикуете прогнозы, серьёзно? Естественно то, что они могут не сбыться, я же не руковожу желанием тысяч людей продать или купить валюту, просто оцениваю вероятность тех или иных событий. Не тот повод чтобы пропадать с ветки, если мой прогноз вдруг не сбудется. Детский сад, а не валютный форум.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 12 січ, 2021 11:27, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:26
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:26
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:28
Обмазывать гауном чей-то интеллектуальный труд (коим я считаю свою оценку вероятности событий) много ума не надо. К сожалению, не только вы этим занимаетесь . Если мои прогнозы кому-то не нравятся рекомендую добавить меня в чс чтобы не разводить на ветке лишний флуд. Нестабильная ситуация в экономике уже 30 лет, но почему то мы всё ещё живы.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:41
[quote="5144313:vitaliian"]
"... живём то , как на вулкане..." (с)
Мне нравится Ваш интеллектуальній труд, но в ракурсе аргументов, а не віводов )
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:41
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:43
Все мои прогнозы аргументированы я не занимаюсь угадыванием, уже вырос с этого возраста. Аргументацию ищите в истории моих сообщений, если она вам интересна.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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