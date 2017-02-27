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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:16
_PORT_UA написав:
Доброе утро. Вопрос к экспертам, есть ли вероятность, что на период локдауна доллар может нырнуть ниже 28?
до лета уйдет на 27
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:23
Якось тут задавав питання гривне-оптимістам, але відповіло пару людей зі сміхуйочками. Повторюсь:
Якщо ви очікуєте укрєпляж гривні до середини 2021 року з 28 до 25 ( середній курс за півроку 26,5 грн/дол.), то виходячи з розрахункового курсу в Бюджеті 29, хх грн/дол., на кінець 2021 року курс повинний бути 33,хх грн/дол ?
Чи розробники Бюджету тупі і несвідомо заклали невиконання дохідної частини Бюджету ,припустимо, на 5% ( якщо курс на кінець 2021 р. буде 30 грн/дол.)?
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:26
Амвросий написав: Sidus написав:
А какой будет курс при дефолте
где-то 65-70
1UAH=1RUR ?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:41
flyman написав: Амвросий написав: Sidus написав:
А какой будет курс при дефолте
где-то 65-70
1UAH=1RUR ?
хм...
1764515.1 / 26137.11 = 67.50
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:58
vitaliian написав:
экономика генерирует меньше добавленной стоимости , соответственно уменьшается количество покупателей валюты.
т.е. что б гривна укрепилась - надо перестать работать ))
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Alex6
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Додано: Вів 12 січ, 2021 12:02
Alex6 написав: vitaliian написав:
экономика генерирует меньше добавленной стоимости , соответственно уменьшается количество покупателей валюты.
т.е. что б гривна укрепилась - надо перестать работать ))
Можно и так сказать, перестать работать чтобы перестать потреблять импорт. Либо начать покупать только местные товары, либо залить экономику инвестициями.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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vitaliian
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Додано: Вів 12 січ, 2021 12:19
vitaliian написав: Alex6 написав: vitaliian написав:
экономика генерирует меньше добавленной стоимости , соответственно уменьшается количество покупателей валюты.
т.е. что б гривна укрепилась - надо перестать работать ))
Можно и так сказать, перестать работать чтобы перестать потреблять импорт. Либо начать покупать только местные товары, либо залить экономику инвестициями.
что-бы перестать потреблять импорт - надо иметь свой конкурентноспособный аналог, а его по многим группам нет даже в проекте, и где брать свое если мы перестаем работать ???
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Alex6
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Додано: Вів 12 січ, 2021 12:33
alex10 написав:
Якось тут задавав питання гривне-оптимістам, але відповіло пару людей зі сміхуйочками. Повторюсь:
Якщо ви очікуєте укрєпляж гривні до середини 2021 року з 28 до 25 ( середній курс за півроку 26,5 грн/дол.), то виходячи з розрахункового курсу в Бюджеті 29, хх грн/дол., на кінець 2021 року курс повинний бути 33,хх грн/дол ?
Чи розробники Бюджету тупі і несвідомо заклали невиконання дохідної частини Бюджету ,припустимо, на 5% ( якщо курс на кінець 2021 р. буде 30 грн/дол.)?
Думаю разработчики этого бюджета ничем не отличаются от разработчиков прошлых. В каких годах эти цифры совпадали ? Может быть как меньше так и больше.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 12:33
Zebra написав: vitaliian написав:Zebra
Непонятно почему те кто готовы покупать по 29 (когда сорвет стоп кран) не покупали сегодня по 28,30 и продавцам пришлось падать.
Страх и жадность. Первое заставляет покупать в панике на 1-2 грн дороже, а второе не дает купить сейчас по 28.30, потому что хочется на 5 коп дешевле, по 28.25
На примере того же биткоина, по 10 тысяч никому особо нужен не был, от жадности хотели скидочку, чтоб купить по 8-9 тысяч, не судьба, как ошпаренные стали покупать по 20, 30, 40 тысяч.
С гривной тоже самое будет. Не сорван стоп-кран, не пробиты психологические уровни.
с битком ситуация не поддается экономическим расчетам.
А вот бакс можно и по 29 брать, чтобы потом сбросить с бонусом, следовать надо тренду.
Покупал где-то само дороже 28.55, продавал где-то 28.7, так что все относительно. Сейчас на мешках сижу.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Вів 12 січ, 2021 12:34
Alex6 написав:
что-бы перестать потреблять импорт - надо иметь свой конкурентноспособный аналог, а его по многим группам нет даже в проекте, и где брать свое если мы перестаем работать ???
При локдауні експортери працюють, а імпортери (сфера послуг) - ні. Ескпорт падає менше, ніж імпорт. Але це недовго. Як тільки відкриють подорожі, після вакцинації, то відстрочений імпорт товарів і послуг скакне, як і курс.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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