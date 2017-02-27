RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7124712571267127>
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:16

  _PORT_UA написав:Доброе утро. Вопрос к экспертам, есть ли вероятность, что на период локдауна доллар может нырнуть ниже 28?

до лета уйдет на 27
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
Повідомлень: 63
З нами з: 01.12.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Якось тут задавав питання гривне-оптимістам, але відповіло пару людей зі сміхуйочками. Повторюсь:
Якщо ви очікуєте укрєпляж гривні до середини 2021 року з 28 до 25 ( середній курс за півроку 26,5 грн/дол.), то виходячи з розрахункового курсу в Бюджеті 29, хх грн/дол., на кінець 2021 року курс повинний бути 33,хх грн/дол ?
Чи розробники Бюджету тупі і несвідомо заклали невиконання дохідної частини Бюджету ,припустимо, на 5% ( якщо курс на кінець 2021 р. буде 30 грн/дол.)?
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9945
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2608 раз.
Подякували: 2005 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:26

  Амвросий написав:
  Sidus написав:А какой будет курс при дефолте


где-то 65-70

1UAH=1RUR ?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23030
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1728 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:41

  flyman написав:
  Амвросий написав:
  Sidus написав:А какой будет курс при дефолте


где-то 65-70

1UAH=1RUR ?


хм...

1764515.1 / 26137.11 = 67.50
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3213
З нами з: 26.02.09
Подякував: 449 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:экономика генерирует меньше добавленной стоимости , соответственно уменьшается количество покупателей валюты.


т.е. что б гривна укрепилась - надо перестать работать ))
Alex6
 
Повідомлень: 822
З нами з: 19.12.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:02

  Alex6 написав:
  vitaliian написав:экономика генерирует меньше добавленной стоимости , соответственно уменьшается количество покупателей валюты.


т.е. что б гривна укрепилась - надо перестать работать ))

Можно и так сказать, перестать работать чтобы перестать потреблять импорт. Либо начать покупать только местные товары, либо залить экономику инвестициями.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5541
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1139 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:19

  vitaliian написав:
  Alex6 написав:
  vitaliian написав:экономика генерирует меньше добавленной стоимости , соответственно уменьшается количество покупателей валюты.


т.е. что б гривна укрепилась - надо перестать работать ))

Можно и так сказать, перестать работать чтобы перестать потреблять импорт. Либо начать покупать только местные товары, либо залить экономику инвестициями.



что-бы перестать потреблять импорт - надо иметь свой конкурентноспособный аналог, а его по многим группам нет даже в проекте, и где брать свое если мы перестаем работать ???
Alex6
 
Повідомлень: 822
З нами з: 19.12.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:33

  alex10 написав:Якось тут задавав питання гривне-оптимістам, але відповіло пару людей зі сміхуйочками. Повторюсь:
Якщо ви очікуєте укрєпляж гривні до середини 2021 року з 28 до 25 ( середній курс за півроку 26,5 грн/дол.), то виходячи з розрахункового курсу в Бюджеті 29, хх грн/дол., на кінець 2021 року курс повинний бути 33,хх грн/дол ?
Чи розробники Бюджету тупі і несвідомо заклали невиконання дохідної частини Бюджету ,припустимо, на 5% ( якщо курс на кінець 2021 р. буде 30 грн/дол.)?

Думаю разработчики этого бюджета ничем не отличаются от разработчиков прошлых. В каких годах эти цифры совпадали ? Может быть как меньше так и больше.
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 635
З нами з: 23.01.16
Подякував: 3048 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:33

  Zebra написав:
  vitaliian написав:Zebra
Непонятно почему те кто готовы покупать по 29 (когда сорвет стоп кран) не покупали сегодня по 28,30 и продавцам пришлось падать.

Страх и жадность. Первое заставляет покупать в панике на 1-2 грн дороже, а второе не дает купить сейчас по 28.30, потому что хочется на 5 коп дешевле, по 28.25

На примере того же биткоина, по 10 тысяч никому особо нужен не был, от жадности хотели скидочку, чтоб купить по 8-9 тысяч, не судьба, как ошпаренные стали покупать по 20, 30, 40 тысяч.

С гривной тоже самое будет. Не сорван стоп-кран, не пробиты психологические уровни.

с битком ситуация не поддается экономическим расчетам.
А вот бакс можно и по 29 брать, чтобы потом сбросить с бонусом, следовать надо тренду.
Покупал где-то само дороже 28.55, продавал где-то 28.7, так что все относительно. Сейчас на мешках сижу.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1772
З нами з: 24.10.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex6 написав:что-бы перестать потреблять импорт - надо иметь свой конкурентноспособный аналог, а его по многим группам нет даже в проекте, и где брать свое если мы перестаем работать ???

При локдауні експортери працюють, а імпортери (сфера послуг) - ні. Ескпорт падає менше, ніж імпорт. Але це недовго. Як тільки відкриють подорожі, після вакцинації, то відстрочений імпорт товарів і послуг скакне, як і курс.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11475
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1155 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7124712571267127>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2196, 2197, 2198
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21976 2865494
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 січ, 2021 13:08
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7353 1717308
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 11:47
maksimus silvestris
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
643 150312
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.