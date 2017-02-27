Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 12.01.2021..................28,0507 Гривна укрепилась на 15 копеек. Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе плавно, преодолевая сопротивление замеченного на торгах регулятора, опустились на 3 копейки и остановились. Чуть позже опустились еще на копейку, вынудив Нацбанк занять жесткую позицию. Незадолго до полудня приподнялись на полкопейки, вежливо отойдя от защищаемого регулятором уровня. Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 В мире доллар отступил от вчерашних максимумов и ведет себя спокойно. Справочный курс встретили котировками 28.0350 - 28.0550, что на 3.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов. Немного добавили инкассация и суточный рефинанс. Уходила ликвидность только в казначейство, но объемы невелики.
В предпраздничную среду объем МБ упал с 370 до 265.5 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также сократились, предложение превышало спрос.
что-бы перестать потреблять импорт - надо иметь свой конкурентноспособный аналог, а его по многим группам нет даже в проекте, и где брать свое если мы перестаем работать ???
Не обязательно. Коммуналка, платная медицина, безработица всё это ограничивает потребление импорта, видимо выбран такой путь, в Китае был один ребёнок на семью, у нас будет один работник на семью
Тогда 90% доходов домохозяйства уйдёт на еду, коммунальные, медицину, образование и только 10% останется на импортные плюшки. Девал всего лишь один из вариантов ограничения потребления, есть ещё много других.
Перед каждым новым траншем мвф будет требовать повышения коммуналки, даже если себестоимость газа и электричества будет 0,01$ m3/кВт
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$