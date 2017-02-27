Додано: Вів 12 січ, 2021 12:35

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

12.01.2021..................28,0507

Гривна укрепилась на 15 копеек.

Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе плавно, преодолевая сопротивление замеченного на торгах регулятора, опустились на 3 копейки и остановились. Чуть позже опустились еще на копейку, вынудив Нацбанк занять жесткую позицию. Незадолго до полудня приподнялись на полкопейки, вежливо отойдя от защищаемого регулятором уровня.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

В мире доллар отступил от вчерашних максимумов и ведет себя спокойно.

Справочный курс встретили котировками 28.0350 - 28.0550, что на 3.5 копейки ниже открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов. Немного добавили инкассация и суточный рефинанс. Уходила ликвидность только в казначейство, но объемы невелики.



В предпраздничную среду объем МБ упал с 370 до 265.5 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также сократились, предложение превышало спрос.