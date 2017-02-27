Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 12.01.2021..................28,0507 Гривна укрепилась на 15 копеек. Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе плавно, преодолевая сопротивление замеченного на торгах регулятора, опустились на 3 копейки и остановились. Чуть позже опустились еще на копейку, вынудив Нацбанк занять жесткую позицию. Незадолго до полудня приподнялись на полкопейки, вежливо отойдя от защищаемого регулятором уровня. Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 В мире доллар отступил от вчерашних максимумов и ведет себя спокойно. Справочный курс встретили котировками 28.0350 - 28.0550, что на 3.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов. Немного добавили инкассация и суточный рефинанс. Уходила ликвидность только в казначейство, но объемы невелики.
В предпраздничную среду объем МБ упал с 370 до 265.5 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также сократились, предложение превышало спрос.
что-бы перестать потреблять импорт - надо иметь свой конкурентноспособный аналог, а его по многим группам нет даже в проекте, и где брать свое если мы перестаем работать ???
Не обязательно. Коммуналка, платная медицина, безработица всё это ограничивает потребление импорта, видимо выбран такой путь, в Китае был один ребёнок на семью, у нас будет один работник на семью
Тогда 90% доходов домохозяйства уйдёт на еду, коммунальные, медицину, образование и только 10% останется на импортные плюшки. Девал всего лишь один из вариантов ограничения потребления, есть ещё много других.
Перед каждым новым траншем мвф будет требовать повышения коммуналки, даже если себестоимость газа и электричества будет 0,01$ m3/кВт
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Sidus написав:Ну так курс и удерживают, уменьшая обьем свободной гривны....соотвественно покупать не на что, курс вниз...а то что, экономика при этом еще в большую Ж загоняется, так это всем пофик
Мне допустим не пофиг и что идти на 3х работах за минималку работать чтобы поддерживать курс 28?
утратило силу постановление НКРЭКУ №220 от 26 февраля 2015 года "Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению" Документ устанавливал тарифы на электроэнергию для населения и предусматривал льготные тарифы в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья. А также – льготные тарифы в размере 0,9 грн/кВт-ч для многодетных семей и детдомов и для общежитий с общим прибором учета электроэнергии.
Можно ещё налог на детей, на волосы, на бороду придумать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 12 січ, 2021 13:33, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
дядя Caша написав: In memory Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0256 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0051 Повні оберти МБ за тиждень - 1051,2889 Середні оберти за тиждень - 350,4296 Середні оберти за рік - 363,8563 СередньоТижневе - 28,3064
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0034 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,4615 Повні оберти МБ за тиждень - 806,9816 Середні оберти за тиждень - 268,9939 Середні оберти за рік - 268,9939 СередньоТижневе - 28,3769
В першому тижні року все так прозоро! Середні оберти за тиждень дорівнюють середнім обертам за рік. СередньоРічне зважене, дорівнює СередньоТижневому зваженому.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,0507 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня у 2021 році склало 28,3769 грн./дол. І це на 0.33 грн./дол. більше поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 1,16 відсотка.
УВАГА!!! На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,33 гривні по показниках 2021 року!
Як на мене зараз зʼявився сенс починати купувати той ДОЛЯР!!!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 28,3769 грн./дол., а продавав дорожче!!!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.