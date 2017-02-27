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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7125712671277128>
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:35

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.01.2021..................28,0507
Гривна укрепилась на 15 копеек.
Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе плавно, преодолевая сопротивление замеченного на торгах регулятора, опустились на 3 копейки и остановились. Чуть позже опустились еще на копейку, вынудив Нацбанк занять жесткую позицию. Незадолго до полудня приподнялись на полкопейки, вежливо отойдя от защищаемого регулятором уровня.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
В мире доллар отступил от вчерашних максимумов и ведет себя спокойно.
Справочный курс встретили котировками 28.0350 - 28.0550, что на 3.5 копейки ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов. Немного добавили инкассация и суточный рефинанс. Уходила ликвидность только в казначейство, но объемы невелики.

В предпраздничную среду объем МБ упал с 370 до 265.5 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также сократились, предложение превышало спрос.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:38

  Alex6 написав:
  vitaliian написав:экономика генерирует меньше добавленной стоимости , соответственно уменьшается количество покупателей валюты.


т.е. что б гривна укрепилась - надо перестать работать ))

Тут на немало людей которые так считают, без шуток. У бедных нет денег, а следовательно спрос на бакс падает и гривна растёт - примерно такая логика.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:53

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Alex6 написав:
  vitaliian написав:экономика генерирует меньше добавленной стоимости , соответственно уменьшается количество покупателей валюты.


т.е. что б гривна укрепилась - надо перестать работать ))

Тут на немало людей которые так считают, без шуток. У бедных нет денег, а следовательно спрос на бакс падает и гривна растёт - примерно такая логика.

Ну так курс и удерживают, уменьшая обьем свободной гривны....соотвественно покупать не на что, курс вниз...а то что, экономика при этом еще в большую Ж загоняется, так это всем пофик
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:56

  Alex6 написав:

что-бы перестать потреблять импорт - надо иметь свой конкурентноспособный аналог, а его по многим группам нет даже в проекте, и где брать свое если мы перестаем работать ???

Не обязательно. Коммуналка, платная медицина, безработица всё это ограничивает потребление импорта, видимо выбран такой путь, в Китае был один ребёнок на семью, у нас будет один работник на семью :|

Тогда 90% доходов домохозяйства уйдёт на еду, коммунальные, медицину, образование и только 10% останется на импортные плюшки. Девал всего лишь один из вариантов ограничения потребления, есть ещё много других.

Перед каждым новым траншем мвф будет требовать повышения коммуналки, даже если себестоимость газа и электричества будет 0,01$ m3/кВт
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так, я не понял, где рiкета?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:07

  Captain Obvious написав:Так, я не понял, где рiкета?

Отбой, летим вниз, так как будет хватать денег только на еду и коммуналку у вильнолюдей
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:08

  Sidus написав:Ну так курс и удерживают, уменьшая обьем свободной гривны....соотвественно покупать не на что, курс вниз...а то что, экономика при этом еще в большую Ж загоняется, так это всем пофик

Мне допустим не пофиг и что идти на 3х работах за минималку работать чтобы поддерживать курс 28?

утратило силу постановление НКРЭКУ №220 от 26 февраля 2015 года "Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению" Документ устанавливал тарифы на электроэнергию для населения и предусматривал льготные тарифы в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья. А также – льготные тарифы в размере 0,9 грн/кВт-ч для многодетных семей и детдомов и для общежитий с общим прибором учета электроэнергии.

Можно ещё налог на детей, на волосы, на бороду придумать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 12 січ, 2021 13:33, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:33

Хорошо снижаемся! Следующая остановка 27!
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:39

Середньорічна-зважена перший тиждень 2021

  дядя Caша написав:
In memory

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 4585 8) на добу за 11 січня.


Тільки цифри за 2 тижня.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0256
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0051
Повні оберти МБ за тиждень - 1051,2889
Середні оберти за тиждень - 350,4296
Середні оберти за рік - 363,8563
СередньоТижневе - 28,3064

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0034
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,4615
Повні оберти МБ за тиждень - 806,9816
Середні оберти за тиждень - 268,9939
Середні оберти за рік - 268,9939
СередньоТижневе - 28,3769


В першому тижні року все так прозоро!
Середні оберти за тиждень дорівнюють середнім обертам за рік.
СередньоРічне зважене, дорівнює СередньоТижневому зваженому.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,0507 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня у 2021 році склало 28,3769 грн./дол. І це на 0.33 грн./дол. більше поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 1,16 відсотка.

УВАГА!!! На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,33 гривні по показниках 2021 року!

Як на мене зараз зʼявився сенс починати купувати той ДОЛЯР!!!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 28,3769 грн./дол., а продавав дорожче!!!


Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Міжбанк 28.035/28.05. НБУ купляє чи спостерігає?
stryzhko
 
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