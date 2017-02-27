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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7125712671277128
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:03

  vitaliian написав:flyman курс валют это психологическая величина, какому количеству людей приспичит продать или купить валюту, никакими техническими и математическими анализами поведение толпы не прогнозируется, все это форексные индикаторы обычная надуманная муть, чтобы аналитикам было что анализировать.

Как раз теханализ придуман для учета психологии толпы :wink:
Но это не математические законы природы и далеко не всегда предсказания оправдываются.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:07

  alex10 написав:Якось тут задавав питання гривне-оптимістам, але відповіло пару людей зі сміхуйочками. Повторюсь:
Якщо ви очікуєте укрєпляж гривні до середини 2021 року з 28 до 25 ( середній курс за півроку 26,5 грн/дол.), то виходячи з розрахункового курсу в Бюджеті 29, хх грн/дол., на кінець 2021 року курс повинний бути 33,хх грн/дол ?
Чи розробники Бюджету тупі і несвідомо заклали невиконання дохідної частини Бюджету ,припустимо, на 5% ( якщо курс на кінець 2021 р. буде 30 грн/дол.)?

А когда-нибудь этот расчетный курс подтверждался к концу года? (в 25 не верю, скорее в 27, уж очень много надо отдавать).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:12

  Starikan написав:
  alex10 написав:Якось тут задавав питання гривне-оптимістам, але відповіло пару людей зі сміхуйочками. Повторюсь:
Якщо ви очікуєте укрєпляж гривні до середини 2021 року з 28 до 25 ( середній курс за півроку 26,5 грн/дол.), то виходячи з розрахункового курсу в Бюджеті 29, хх грн/дол., на кінець 2021 року курс повинний бути 33,хх грн/дол ?
Чи розробники Бюджету тупі і несвідомо заклали невиконання дохідної частини Бюджету ,припустимо, на 5% ( якщо курс на кінець 2021 р. буде 30 грн/дол.)?

А когда-нибудь этот расчетный курс подтверждался к концу года? (в 25 не верю, скорее в 27, уж очень много надо отдавать).


после 2015 (37-38) перестраховываются...и каждый год ниже прогнозов Кабмина
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:23

Толково придумано - МЭРТ всего пару месяцев назад дает нереалистичный прогноз ВВП на 2021-й, чтобы вписать Бюджет в требуемый дефицит, а вчера (де факто, в первый же полноценный рабочий день года) ухудшает свой прогноз, вспоминая о том, что 1-й квартал 2020-го - высокая база сравнения, а значит 2021-й начнется с падения...

[b]Министерство развития экономики прогнозирует падение валового внутреннего продукта Украины (ВВП) по итогам января-марта 2021 года до 3%[/b]
https://nv.ua/biz/economics/minekonomik ... ource=site
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:48

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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:49

Хоть я и считаю гривну высокорисковым трэшэм,но щас она сильно не упадет.Скоре наше шапито упадет на колени перед МВФ и получит денег,чтобы протянуть ещё полгода-год.Ставку повысят,спекули ненадолго зайдут.С загонами и вытряхиванием из слабых рук мы таки можем подойти летом к 26,5.Очкую,поскольку по 28,3-28,25 слил хороший объем непосильно нажитого ниже 25,5.Но,зачастую,если очково-значит правильно
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