vitaliian написав:flyman курс валют это психологическая величина, какому количеству людей приспичит продать или купить валюту, никакими техническими и математическими анализами поведение толпы не прогнозируется, все это форексные индикаторы обычная надуманная муть, чтобы аналитикам было что анализировать.
Как раз теханализ придуман для учета психологии толпы Но это не математические законы природы и далеко не всегда предсказания оправдываются.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю дефолтников: Sidus Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
alex10 написав:Якось тут задавав питання гривне-оптимістам, але відповіло пару людей зі сміхуйочками. Повторюсь: Якщо ви очікуєте укрєпляж гривні до середини 2021 року з 28 до 25 ( середній курс за півроку 26,5 грн/дол.), то виходячи з розрахункового курсу в Бюджеті 29, хх грн/дол., на кінець 2021 року курс повинний бути 33,хх грн/дол ? Чи розробники Бюджету тупі і несвідомо заклали невиконання дохідної частини Бюджету ,припустимо, на 5% ( якщо курс на кінець 2021 р. буде 30 грн/дол.)?
А когда-нибудь этот расчетный курс подтверждался к концу года? (в 25 не верю, скорее в 27, уж очень много надо отдавать).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю дефолтников: Sidus Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
alex10 написав:Якось тут задавав питання гривне-оптимістам, але відповіло пару людей зі сміхуйочками. Повторюсь: Якщо ви очікуєте укрєпляж гривні до середини 2021 року з 28 до 25 ( середній курс за півроку 26,5 грн/дол.), то виходячи з розрахункового курсу в Бюджеті 29, хх грн/дол., на кінець 2021 року курс повинний бути 33,хх грн/дол ? Чи розробники Бюджету тупі і несвідомо заклали невиконання дохідної частини Бюджету ,припустимо, на 5% ( якщо курс на кінець 2021 р. буде 30 грн/дол.)?
А когда-нибудь этот расчетный курс подтверждался к концу года? (в 25 не верю, скорее в 27, уж очень много надо отдавать).
после 2015 (37-38) перестраховываются...и каждый год ниже прогнозов Кабмина
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Толково придумано - МЭРТ всего пару месяцев назад дает нереалистичный прогноз ВВП на 2021-й, чтобы вписать Бюджет в требуемый дефицит, а вчера (де факто, в первый же полноценный рабочий день года) ухудшает свой прогноз, вспоминая о том, что 1-й квартал 2020-го - высокая база сравнения, а значит 2021-й начнется с падения...
Хоть я и считаю гривну высокорисковым трэшэм,но щас она сильно не упадет.Скоре наше шапито упадет на колени перед МВФ и получит денег,чтобы протянуть ещё полгода-год.Ставку повысят,спекули ненадолго зайдут.С загонами и вытряхиванием из слабых рук мы таки можем подойти летом к 26,5.Очкую,поскольку по 28,3-28,25 слил хороший объем непосильно нажитого ниже 25,5.Но,зачастую,если очково-значит правильно
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............12.01.2021...........13.01.2021 дата розрахунку..............11.01.2021............12.01.2021 Євро.................................34,2817.................34,0787...-0.59% Долар США......................28,2038.................28,046...-0.56% После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки. Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе плавно, преодолевая сопротивление замеченного на торгах регулятора, опустились на 3 копейки и остановились. Чуть позже опустились еще на копейку, вынудив Нацбанк занять жесткую позицию. Незадолго до полудня приподнялись на полкопейки, вежливо отойдя от защищаемого регулятором уровня. Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 В мире доллар отступил от вчерашних максимумов и ведет себя спокойно. Справочный курс встретили котировками 28.0350 - 28.0550, что на 3.5 копейки ниже открытия. После обеда опустились на полкопейки, уткнувшись бидами в ставку регулятора. Больше движений не было. В мире доллар остается стабильным. Официальный курс встретили котировками 28.0300 - 28.0500. За день опустились на 4 копейки относительно открытия и на 11 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 23.9677 (0*) +408 2019 - 28.1538 (-12) -11
2018 - 28.5366 (+9) 2017 - 27.2516 (+14) * После рабочей субботы.