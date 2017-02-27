Додано: Вів 12 січ, 2021 16:03

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............12.01.2021...........13.01.2021

дата розрахунку..............11.01.2021............12.01.2021

Євро.................................34,2817.................34,0787...-0.59%

Долар США......................28,2038.................28,046...-0.56%

После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.

Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе плавно, преодолевая сопротивление замеченного на торгах регулятора, опустились на 3 копейки и остановились. Чуть позже опустились еще на копейку, вынудив Нацбанк занять жесткую позицию. Незадолго до полудня приподнялись на полкопейки, вежливо отойдя от защищаемого регулятором уровня.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

В мире доллар отступил от вчерашних максимумов и ведет себя спокойно.

Справочный курс встретили котировками 28.0350 - 28.0550, что на 3.5 копейки ниже открытия.

После обеда опустились на полкопейки, уткнувшись бидами в ставку регулятора. Больше движений не было.

В мире доллар остается стабильным.

Официальный курс встретили котировками 28.0300 - 28.0500. За день опустились на 4 копейки относительно открытия и на 11 копеек относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2020 - 23.9677 (0*) +408

2019 - 28.1538 (-12) -11



2018 - 28.5366 (+9)

2017 - 27.2516 (+14)

* После рабочей субботы.