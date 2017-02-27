vitaliian написав:90% доходов домохозяйства уйдёт на еду, коммунальные, медицину,
еда на 50% импорт, газ - импорт, лекарства - на 90% импорт
Добыча газа покрывает потребности населения. Какая еда импорт. Бананы, кокосы, мандарины, До 50% сыров, рыбы и вино, сомневаюсь что пересичные ежедневно едят такое.
Не зря мвф требует тарифы как в Германии, им нужен стабильный курс ценой обнищания пересичного.
Коммуналке расти и расти, Зато без девальваций.
Даже без девальвации у граждан Украины можно "выгребать" почти все деньги из карманов... Стоит ещё вспомнить подорожание сигарет и алкоголя, которое с каждым годом будет только расти В общем, для многих, валюта станет просто недоступна для покупки...
Василь-Рівне написав:Чому цього не буде принаймні при нинішній владі :
этого ни при какой власти не будет. Никто не будет кормить чужую страну. Чтобы кому-то интересно было вкладывать деньги в развитие, нужно вначале самим развить экономику, без внешних кредитов. Пока в обозримой перспективе это невозможно. По крайней мере до 2030-го года этого точно не будет.