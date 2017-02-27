vitaliian написав:90% доходов домохозяйства уйдёт на еду, коммунальные, медицину,
еда на 50% импорт, газ - импорт, лекарства - на 90% импорт
Добыча газа покрывает потребности населения. Какая еда импорт. Бананы, кокосы, мандарины, До 50% сыров, рыбы и вино, сомневаюсь что пересичные ежедневно едят такое.
Не зря мвф требует тарифы как в Германии, им нужен стабильный курс ценой обнищания пересичного.
Коммуналке расти и расти, Зато без девальваций.
Даже без девальвации у граждан Украины можно "выгребать" почти все деньги из карманов... Стоит ещё вспомнить подорожание сигарет и алкоголя, которое с каждым годом будет только расти В общем, для многих, валюта станет просто недоступна для покупки...
Василь-Рівне написав:Чому цього не буде принаймні при нинішній владі :
этого ни при какой власти не будет. Никто не будет кормить чужую страну. Чтобы кому-то интересно было вкладывать деньги в развитие, нужно вначале самим развить экономику, без внешних кредитов. Пока в обозримой перспективе это невозможно. По крайней мере до 2030-го года этого точно не будет.
а если представить ситуацию, когда пандемия затянется еще на год (месяцев на 9 реальнее), то на рынке активов украинские ОВГЗ могут заинтересовать не только игроков близких к украинским пару олигархам, но и изголодавшихся по нормальным доходностям и американских спекулянтов. И тогда технически картинка на графике повторит движения за 2017-2019 годы.
В плюс такому сценарию добавим непроверенную еще новость о том, что МВФ хочет снова кредитовать НБУ и уже начал переговоры он-лайн.
в нашем случае больше актуален этот график ФРС направляет пылесос на разбросанные в прошлом году доллары под 0% на которые предприимчивые американцы раздули пузыри по всему миру, сидя дома на карантине.
от них мы действительно зависим, а не от украинской биржи, которой нет в природе.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
На аукционе ничего интересного не было. Данные выпуски особо нерезов не заинтересовали. На следующий вторник в планах стоят 6-летки, может они заинтересуют нерезов.
Так-же хочу обратить внимание что на следующей неделе в четверг НБУ будет пересматривать учетную ставку. Мое мнение что НБУ её поднимет до 6,5-7%, впрочем такое повышение вряд-ли окажет существенное влияние на доходность ОВГЗ.
zzzzzz написав:На аукционе ничего интересного не было. Данные выпуски особо нерезов не заинтересовали. На следующий вторник в планах стоят 6-летки, может они заинтересуют нерезов.
Так-же хочу обратить внимание что на следующей неделе в четверг НБУ будет пересматривать учетную ставку. Мое мнение что НБУ её поднимет до 6,5-7%, впрочем такое повышение вряд-ли окажет существенное влияние на доходность ОВГЗ.
Охріменко вангує інфляцію 10% на цей рік. 7% це виходить рефінанс в з від"ємною реальною ставкою.