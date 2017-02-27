RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7127712871297130>
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:48

  vitaliian написав:
  Alex6 написав:
  vitaliian написав:90% доходов домохозяйства уйдёт на еду, коммунальные, медицину,


еда на 50% импорт, газ - импорт, лекарства - на 90% импорт

Добыча газа покрывает потребности населения.
Какая еда импорт. Бананы, кокосы, мандарины,
До 50% сыров, рыбы и вино, сомневаюсь что пересичные ежедневно едят такое.

Не зря мвф требует тарифы как в Германии, им нужен стабильный курс ценой обнищания пересичного.

Коммуналке расти и расти, Зато без девальваций.

Даже без девальвации у граждан Украины можно "выгребать" почти все деньги из карманов...
Стоит ещё вспомнить подорожание сигарет и алкоголя, которое с каждым годом будет только расти :roll:
В общем, для многих, валюта станет просто недоступна для покупки...
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 575
З нами з: 27.11.14
Подякував: 58 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:залить экономику инвестициями.

Чому цього не буде принаймні при нинішній владі : https://censor.net/ru/news/3241344/nazn ... ennyyi_pri
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5372
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5664 раз.
Подякували: 2559 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:22

  Василь-Рівне написав:Чому цього не буде принаймні при нинішній владі :


этого ни при какой власти не будет. Никто не будет кормить чужую страну. Чтобы кому-то интересно было вкладывать деньги в развитие, нужно вначале самим развить экономику, без внешних кредитов. Пока в обозримой перспективе это невозможно. По крайней мере до 2030-го года этого точно не будет.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3216
З нами з: 26.02.09
Подякував: 450 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:33

Тем временем: итоги ОВГЗ-аукциона

В отсутствие трехмесячных бумаг интерес сместился к полугодичным и годичным гривневым бумагам.

По результатам сегодняшнего аукциона привлекли 8.93 млрд грн, из них
самых коротких, полугодичных (с погашением в июле) - 2.36 млрд и
годичных - 4.67 млрд.

Здесь перезанять, там перехватить...

  flyman написав:так пропетляти тре буде 2021 рік, із обслуговуванням боргу далі буде легше


Только в теории. В той, где погашение производится из собственных средств, а не из новых займов.
На практике же начали разменивать второй триллион ОВГЗаймов.

----------------------------------------
Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills.
По аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
headshaker
 
Повідомлень: 1034
З нами з: 08.05.15
Подякував: 2578 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:56

  bred написав:Зображення

а если представить ситуацию, когда пандемия затянется еще на год (месяцев на 9 реальнее), то на рынке активов украинские ОВГЗ могут заинтересовать не только игроков близких к украинским пару олигархам, но и изголодавшихся по нормальным доходностям и американских спекулянтов. И тогда технически картинка на графике повторит движения за 2017-2019 годы.

В плюс такому сценарию добавим непроверенную еще новость о том, что МВФ хочет снова кредитовать НБУ и уже начал переговоры он-лайн. :D
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1407
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2723 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:51

  bred написав:Зображення


в нашем случае больше актуален этот график
ФРС направляет пылесос на разбросанные в прошлом году доллары под 0%
на которые предприимчивые американцы раздули пузыри по всему миру, сидя дома на карантине.

Зображення

от них мы действительно зависим, а не от украинской биржи, которой нет в природе.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2846
З нами з: 26.06.11
Подякував: 52 раз.
Подякували: 1267 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 19:50

На аукционе ничего интересного не было.
Данные выпуски особо нерезов не заинтересовали. На следующий вторник в планах стоят 6-летки, может они заинтересуют нерезов.

Так-же хочу обратить внимание что на следующей неделе в четверг НБУ будет пересматривать учетную ставку. Мое мнение что НБУ её поднимет до 6,5-7%, впрочем такое повышение вряд-ли окажет существенное влияние на доходность ОВГЗ.

Зображення

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38027
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3655 раз.
Подякували: 11453 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:12

zzzzzz , пожалуйста делайте табличку чуть крупнее. Приходится напрягаться.
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 636
З нами з: 23.01.16
Подякував: 3052 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:14

  zzzzzz написав:На аукционе ничего интересного не было.
Данные выпуски особо нерезов не заинтересовали. На следующий вторник в планах стоят 6-летки, может они заинтересуют нерезов.

Так-же хочу обратить внимание что на следующей неделе в четверг НБУ будет пересматривать учетную ставку. Мое мнение что НБУ её поднимет до 6,5-7%, впрочем такое повышение вряд-ли окажет существенное влияние на доходность ОВГЗ.

Зображення

Зображення

Охріменко вангує інфляцію 10% на цей рік.
7% це виходить рефінанс в з від"ємною реальною ставкою.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23048
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1729 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:25

  Игорь написав:zzzzzz , пожалуйста делайте табличку чуть крупнее. Приходится напрягаться.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38027
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3655 раз.
Подякували: 11453 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
  #<1 ... 7127712871297130>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2198, 2199, 2200
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21990 2868058
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 січ, 2021 20:25
Aviq
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7353 1717524
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 11:47
maksimus silvestris
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
643 150387
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19069)
12.01.2021 20:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.