Додано: Вів 12 січ, 2021 20:37

Кто сдавал по 28.40 уже может 1% фиксить.

А почему никто не скажет, что НБУ сегодня спасал доллар на мб?

20 лямов взял за первый заход, объём второго бида неизвестен.

Вот интересно уже упёрлись в 28.00 на межбанке, будут они яростно стоять на 28 или вынуждены будут слететь на 27?

Наверное да, 28 уровень слишком высок для весеннего напора сезонности и аграриев, придётся слетать на 27, в 26.хх пока не верю.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.