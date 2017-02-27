flyman
Рефинанс под 7% все равно выгодный если на первичке ОВГЗ дают доходность 10-12,15%
Как в том анекдоте, вот на эти 2% и живу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 січ, 2021 20:26
flyman
Рефинанс под 7% все равно выгодный если на первичке ОВГЗ дают доходность 10-12,15%
Как в том анекдоте, вот на эти 2% и живу.
Живите своим умом!
Додано: Вів 12 січ, 2021 20:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Министр здравоохранения Степанов допустил, что локдаун в Украине продлят и после 24 января дабы остановить эпидемию коронавируса, а заодно и гриппа.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: Вів 12 січ, 2021 20:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кто сдавал по 28.40 уже может 1% фиксить.
А почему никто не скажет, что НБУ сегодня спасал доллар на мб?
20 лямов взял за первый заход, объём второго бида неизвестен.
Вот интересно уже упёрлись в 28.00 на межбанке, будут они яростно стоять на 28 или вынуждены будут слететь на 27?
Наверное да, 28 уровень слишком высок для весеннего напора сезонности и аграриев, придётся слетать на 27, в 26.хх пока не верю.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 12 січ, 2021 20:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кому потрібно, то в щоденному пості Сибарита прочитав.
Додано: Вів 12 січ, 2021 20:51
Америку открыли. Я еще не знаю никого, кто в адеквате бы скидывал доллар в панике. Знаю как все хомячат на крупные покупки именно в долларе, но вот чтоб бежали и в панике все сливали...
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