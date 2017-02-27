Додано: Вів 12 січ, 2021 22:31

vitaliian написав: Alex6 написав: vitaliian написав: 90% доходов домохозяйства уйдёт на еду, коммунальные, медицину, 90% доходов домохозяйства уйдёт на еду, коммунальные, медицину,



еда на 50% импорт, газ - импорт, лекарства - на 90% импорт еда на 50% импорт, газ - импорт, лекарства - на 90% импорт

Добыча газа покрывает потребности населения.

Какая еда импорт. Бананы, кокосы, мандарины,

До 50% сыров, рыбы и вино, сомневаюсь что пересичные ежедневно едят такое.



Не зря мвф требует тарифы как в Германии, им нужен стабильный курс ценой обнищания населения.



Коммуналке расти и расти, Зато без девальваций. Добыча газа покрывает потребности населения.Какая еда импорт. Бананы, кокосы, мандарины,До 50% сыров, рыбы и вино, сомневаюсь что пересичные ежедневно едят такое.Не зря мвф требует тарифы как в Германии, им нужен стабильный курс ценой обнищания населения.Коммуналке расти и расти, Зато без девальваций.

Частично вы правы - изъятие денег у населения с помощью естественных монополий, действительно, уменьшает спрос на валюту. Но в условиях, когда гривневая инфляция в разы опережает долларовую, исключить девальвацию невозможно - ее можно лишь отсрочить на какое-то время. Все равно в обществе есть жирные коты, которые могут делать сбережения. Так вот их гривневые сбережения невозможно обеспечить достаточным количеством валюты, поскольку гривневая доходность в разы превосходит валютную (что и обеспечивает разницу в инфляции, о которой было чуть выше).Я уже выше как-то приводил цифры, но повторить несложно.Из 2500 грн, депонированных в 2015-м, на сегодня мы получаем как минимум 8000 грн. А из их тогдашнего валютного эквивалента, 100 долларов - от силы 150...Валютная позиция в БС не поменялась, и какие сказки о достаточности капитала не рассказывай, чтобы гривнохолдеры зафиксировали прибыль (а это всегда происходит, когда деньги забирают из банков, будь то покупка валюты, или импорта - непринципиально), долларов на всех не хватит. Девальвация - единственный выход, чтобы с ними рассчитаться. Это не вопрос выбора, это встроенный элемент системы - банальная механика денег