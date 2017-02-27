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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7128712971307131>
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:26

flyman
Рефинанс под 7% все равно выгодный если на первичке ОВГЗ дают доходность 10-12,15%

Как в том анекдоте, вот на эти 2% и живу.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Министр здравоохранения Степанов допустил, что локдаун в Украине продлят и после 24 января дабы остановить эпидемию коронавируса, а заодно и гриппа.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто сдавал по 28.40 уже может 1% фиксить.
А почему никто не скажет, что НБУ сегодня спасал доллар на мб?
20 лямов взял за первый заход, объём второго бида неизвестен.
Вот интересно уже упёрлись в 28.00 на межбанке, будут они яростно стоять на 28 или вынуждены будут слететь на 27?
Наверное да, 28 уровень слишком высок для весеннего напора сезонности и аграриев, придётся слетать на 27, в 26.хх пока не верю.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

somilitark написав:А почему никто не скажет, что НБУ сегодня спасал доллар на мб?

Кому потрібно, то в щоденному пості Сибарита прочитав.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:51

  vitaliian написав:Это правило работает и в обратном направлении, когда доллар падает все стараются его скинуть чем усиливают падение.

Америку открыли. Я еще не знаю никого, кто в адеквате бы скидывал доллар в панике. Знаю как все хомячат на крупные покупки именно в долларе, но вот чтоб бежали и в панике все сливали...
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:44

  Zebra написав:
  vitaliian написав:Это правило работает и в обратном направлении, когда доллар падает все стараются его скинуть чем усиливают падение.

Америку открыли. Я еще не знаю никого, кто в адеквате бы скидывал доллар в панике. Знаю как все хомячат на крупные покупки именно в долларе, но вот чтоб бежали и в панике все сливали...

Те что нахомячены на покупки вообще скидывать нельзя, для остальных паника самое оно, в панике у вас могут по сильно завышенному курсу забрать, потому что мало кто валюту в такой волнующий момент продаёт. он-лайн обмен возможно будет гасить панику постоянным наличием валюты.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:58

Доллары надо только покупать! Всегда. Зачем их скидывать? Ну, когда вам уже будет за 60, тогда будет как прибавка к пенсии, ежемесячная.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 22:20

  zzzzzz написав:На аукционе ничего интересного не было.

Забавно, прошло 12 дней января. Уже успели взять в долг 8,8 млрд грн увеличив пирамиду ОВГЗ, а в бюджет поступило пока только 8,7 млрд.

Чем будут отдавать, если тут пророчат гривну по 25 ? - С такими темпами уже в этом году гривневые ОВГЗ будут $40 млрд в эквиваленте, обслуживание которых по текущим ставкам будет стоить $5 млрд в год. И это только гривневые ОВГЗ, а сколько еще валютных долгов...
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 22:31

  vitaliian написав:
  Alex6 написав:
  vitaliian написав:90% доходов домохозяйства уйдёт на еду, коммунальные, медицину,


еда на 50% импорт, газ - импорт, лекарства - на 90% импорт

Добыча газа покрывает потребности населения.
Какая еда импорт. Бананы, кокосы, мандарины,
До 50% сыров, рыбы и вино, сомневаюсь что пересичные ежедневно едят такое.

Не зря мвф требует тарифы как в Германии, им нужен стабильный курс ценой обнищания населения.

Коммуналке расти и расти, Зато без девальваций.


Частично вы правы - изъятие денег у населения с помощью естественных монополий, действительно, уменьшает спрос на валюту. Но в условиях, когда гривневая инфляция в разы опережает долларовую, исключить девальвацию невозможно - ее можно лишь отсрочить на какое-то время. Все равно в обществе есть жирные коты, которые могут делать сбережения. Так вот их гривневые сбережения невозможно обеспечить достаточным количеством валюты, поскольку гривневая доходность в разы превосходит валютную (что и обеспечивает разницу в инфляции, о которой было чуть выше).

Я уже выше как-то приводил цифры, но повторить несложно.

Из 2500 грн, депонированных в 2015-м, на сегодня мы получаем как минимум 8000 грн. А из их тогдашнего валютного эквивалента, 100 долларов - от силы 150...

Валютная позиция в БС не поменялась, и какие сказки о достаточности капитала не рассказывай, чтобы гривнохолдеры зафиксировали прибыль (а это всегда происходит, когда деньги забирают из банков, будь то покупка валюты, или импорта - непринципиально), долларов на всех не хватит. Девальвация - единственный выход, чтобы с ними рассчитаться. Это не вопрос выбора, это встроенный элемент системы - банальная механика денег
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:18

  somilitark написав:Кто сдавал по 28.40 уже может 1% фиксить.
А почему никто не скажет, что НБУ сегодня спасал доллар на мб?


может откупали валюту под выплату госдолга?
Амвросий
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