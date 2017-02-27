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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7128712971307131 Додано: Вів 12 січ, 2021 23:46 Re: Валютный рынок в контексте ДС https://news.finance.ua/ua/news/-/48534 ... a-rady-nbu

........."Чисті міжнародні резерви (ЧМР) України станом на 1 січня склали $18,1 млрд, що на 19% більше, ніж на початок грудня 2020 року ($15,2 млрд).Про це повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин."З урахуванням виплат по заборгованості банківського і корпоративного секторів, а також міжфірмового боргу, загальний обсяг платежів з України на користь нерезидентів в 2021 році складе близько $15,5 млрд.

Из ФБ https://www.facebook.com/people/%D0%91% ... 2184378189 :



1.......аналіз інфляційних процесів 2020 року звужує простір для переможних реляцій,ціни виробників промислової продукції за 12 місяців 2020 року зросли на 14,7% (з них на товари для внутрішнього ринку – на 9,7%).Хронічно низький сукупний попит в економіці, обумовлений недостатніми фіскальними та монетарними стимулами продовжує стримувати економічне зростання.Баланс очікувань промислових підприємств другий місяць поспіль був негативним, погіршившись до найнижчого значення з квітня-червня 2020 року. Характерним є більш глибокі песимістичні очікування промислових підприємств у видах діяльності, що характеризуються вищою часткою доданої вартості у виробництві кінцевих товарів.



Вывод:

-----внутреннему спросу как одному из драйверов общего развития - "песец".\

------расчету на то,что с учетом тарифного пресса монополий рост задолженности по коммуналке когда-нибудь заглохнет - "песец"

----нормальным темпам развития, которые позволят выйти на современный уровень Польши не через 100 лет,а раньше - "песец".





2....Бюджетний рік для державних фінансів завершено успішно.Зокрема, попри майже незмінний обсяг номінального ВВП порівняно з 2019 роком, зростання сукупних надходжень зведеного бюджету та єдиного соціального внеску становило 13,5%, а за податком на додану вартість – 32,4%.За результатами 2020 року дохідна частина державного бюджету за загальним фондом була виконана на 102,2%, у тому числі за платежами, надходження яких адмініструються податковими органами – на 110,7% (+49,3 млрд. гривень до плану), митними органами – 91,2% (-28,5 млрд. гривень).



Вывод:

-----налогов выдавили таки больше и будут выдавливать и далее,не исключено,всего лишь как вариант, топливу для РН - "песец"

-----обещаниям подоить таможню на 4-5 млрд.дол в год, типа "наш план Маршалла"- также "песец"



3.......Залучення до державного бюджету у грудні 2020 року 87,8 млрд. гривень, 931 млн. доларів США та 56,7 млн. євро через розміщення ОВДП дозволило Міністерству фінансів збільшити обсяг державних запозичень з початку року до 265,7 млрд. гривень 3,9 млрд. доларів США та 845 млн. євро, тим самим виконавши 94,6% річний план запозичень на внутрішньому ринку.Завдяки розблокуванню програм співпраці з міжнар. фін. орг. та успішному розміщенню ОЗДП на міжнародних ринках, із зовнішніх джерел за 2020 рік було залучено 232,3 млрд. гривень в іноземних валютах (92,4 % від плану).

Це, в свою чергу, дозволило здійснити видатки за заг. фондом держбюджету на 96,7% від річного розпису.



Вывод:

-------надеждам на то,что наша экономика будет самодостаточна и сможет сама себя прокормить - "песец"

--------планам разбрасывать с вертолета на затратные статьи бюджета заработанные ростом ВВП деньги, а не чуже, взятые под процент - "песец"



4.........Дефіцит загального фонду державного бюджету при цьому становив у 2020 році 215,5 млрд. гривень.Водночас, ураховуючи передбачені на 2021 рік рекордні обсяги запозичень для покриття дефіциту та погашення боргів (702 млрд. гривень, з яких 549 млрд. гривень (близько 80%) – на внутрішньому ринку), в умовах низької місткості внутрішнього ринку може змусити Міністерство фінансів до підвищення ставок за державними запозиченнями.

Так, на аукціоні із розміщення ОВДП, який відбувся 5 січня 2021 року, до бюджету було залучено 8,7 млрд. гривень, з яких 7,9 млрд. (90%) було залучено через короткострокові інструменти (3 місяці) за ставкою 10%, тоді як на передостанньому аукціоні їх частка становила близько 36%. Разом зі зростанням доходності по операціях з ОВДП строком понад 1 рік на вторинному ринку до 12% і вище, свідчить про обмежену спроможність Міністерства фінансів утримувати доходність за державними цінними паперами на поточному рівні.



Вывод:

------планам на кредитование экономики под разрекламированные халявные проценты,но не в детсадовском размере,а по взрослому, планам на халявную ипотеку ( ну, во всяком случае в долгосрочке), планам на то, что банки перестанут заниматься фарцовкой, а начнут заливать топливом экономику по полной програмее - "песец"



5......Обсяг гривневих ОВДП у власності нерезидентів вперше з вересня 2020 року перевищив 85 млрд. гривень, що свідчить про привабливість поточних ставок за державними запозиченнями для міжнародних портфельних інвесторів. Водночас це ставить питання щодо їх прийнятності для держави в контексті необхідності забезпечення стійкості державних фінансів, що є складовою фінансової стабільності.

На мій погляд, такі тенденції вимагають проактивних спільних дій Уряду та Національного банку з контролю за кривою доходності на строках понад 1 рік з метою збалансування попиту та пропозиції на рівнях, що є сумісними зі стійкістю державних фінансів.



Вывод:

-------розовым мечтам на то,что иностранные фарцовщики будут кормить нас по варианту инвестиций в облигации США ,т.е. -бесконечно и в одно прекрасное утро время не ломанутся в узкую дверь - "песец"



6.......Рахунок поточних операцій платіжного балансу за 11 місяців 2020 року був сформований із профіцитом на рівні 6,8 млрд. доларів США, що є майже дзеркальним відображенням дефіциту поточного рахунку у січні-листопаді 2019 року (-6,3 млрд. доларів США). Це стало результатом скороченням попиту на імпорт та зростанням цін на ключові товари українського експорту, а також стійкістю надходжень з оплати праці та грошових переказів робітників, обсяг яких знизився лише на 4% порівняно з відповідним періодом минулого року.



Вывод:

-----без постоянно нарастающих денег гастеров , которые одновременно перестают быть плательщиками налогов, без паразитирования на этих деньгах - экономике "песец"

------без зажима импорта,который национальная экономика произвести не в состоянии - экономике и внешнему сальдо по товарам, а рано ,или поздно и курсу нац.валюты- "песец"



7.......у 2020 році практично зупинилися надходження прямих іноземних інвестицій в Україну: за 11 місяців відплив ПІІ з України становив близько 200 млн. доларів США (з урахуванням інвестицій резидентів України за кордон – „мінус” 540 млн. доларів США), у тому числі шляхом вилучення доходів прямим інвестором – „мінус” 1,2 млрд. доларів США. Для порівняння – за аналогічний період минулого року до України надійшли ПІІ в сумі 5,1 млрд. доларів США, з яких 3,1 млрд. доларів США становили реінвестовані доходи прямого інвестора.Із відпливом портфельних інвестицій у боргові цінні папери Уряду та корпоративного (у тому числі, банківського) сектору на рівні 1,9 млрд. доларів США, чистий відплив коштів з України за фінансовим рахунком за січень-листопад 2020 року становив 7,7 млрд. доларів США, тоді як за аналогічний період минулого року чистий приплив коштів за фінансовим рахунком становив 9,0 млрд. доларів США.



Вывод:

-------надеждам на то, что иностранные инвесторы пропустили мимо ушей такие фамилии как Вовк и Тупицкий - "песец"





8......Чисті міжнародні резерви НБУ (без урахування заборгованості перед МВФ) на 01.01.2021 становили 18.1 млрд. доларів США та є достатніми для покриття виплат державного сектору та Національного банку за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами, яка у 2021 році становитиме близько 7,2 млрд. доларів США, з яких найбільша сума (близько 2 млрд. доларів США) має бути виплачена Урядом за єврооблігаціями у вересні 2021 року, а також для покриття дефіциту поточного рахунку, який за прогнозом Національного банку очікується у 2021 році на рівні 3,5 млрд. доларів США.Обсяг планових платежів держави на користь МВФ у 2021 році становить близько 1,6 млрд. доларів США, з яких майже 1,36 млрд. – погашення основної суми боргу, 0,26 млрд. доларів США – відсоткові платежі.З урахуванням виплат за заборгованістю приватного (банківського та корпоративного секторів, а також міжфірмового боргу) загальний обсяг платежів з України на користь нерезидентів у 2021 році становитиме близько 15,5 млрд. доларів США.



Вывод:

-----молочным рекам в кисельных берегах на валютном рынке - не исключено также "песец" (после первого полугодия)



9.....Збільшення вкладень банки у державні цінні папери та збільшення готівки в обігу (з початку року на 1,2 млрд. гривень до 560 млрд. гривень (!!!) дещо зменшило обсяг “вільної” ліквідності банківської системи.



Вывод:

----- а что в случае потенциального шухера, вклады ОВГЗ-шками, калькуляторами или все-таки отдолженной валютой и напечатанной гривной будут возвращать? ........."Чисті міжнародні резерви (ЧМР) України станом на 1 січня склали $18,1 млрд, що на 19% більше, ніж на початок грудня 2020 року ($15,2 млрд).Про це повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин."З урахуванням виплат по заборгованості банківського і корпоративного секторів, а також міжфірмового боргу, загальний обсяг платежів з України на користь нерезидентів в 2021 році складе близько $15,5 млрд.Из ФБ1.......аналіз інфляційних процесів 2020 року звужує простір для переможних реляцій,ціни виробників промислової продукції за 12 місяців 2020 року зросли на 14,7% (з них на товари для внутрішнього ринку – на 9,7%).Хронічно низький сукупний попит в економіці, обумовлений недостатніми фіскальними та монетарними стимулами продовжує стримувати економічне зростання.Баланс очікувань промислових підприємств другий місяць поспіль був негативним, погіршившись до найнижчого значення з квітня-червня 2020 року. Характерним є більш глибокі песимістичні очікування промислових підприємств у видах діяльності, що характеризуються вищою часткою доданої вартості у виробництві кінцевих товарів.Вывод:-----внутреннему спросу как одному из драйверов общего развития - "песец".\------расчету на то,что с учетом тарифного пресса монополий рост задолженности по коммуналке когда-нибудь заглохнет - "песец"----нормальным темпам развития, которые позволят выйти на современный уровень Польши не через 100 лет,а раньше - "песец".2....Бюджетний рік для державних фінансів завершено успішно.Зокрема, попри майже незмінний обсяг номінального ВВП порівняно з 2019 роком, зростання сукупних надходжень зведеного бюджету та єдиного соціального внеску становило 13,5%, а за податком на додану вартість – 32,4%.За результатами 2020 року дохідна частина державного бюджету за загальним фондом була виконана на 102,2%, у тому числі за платежами, надходження яких адмініструються податковими органами – на 110,7% (+49,3 млрд. гривень до плану), митними органами – 91,2% (-28,5 млрд. гривень).Вывод:-----налогов выдавили таки больше и будут выдавливать и далее,не исключено,всего лишь как вариант, топливу для РН - "песец"-----обещаниям подоить таможню на 4-5 млрд.дол в год, типа "наш план Маршалла"- также "песец"3.......Залучення до державного бюджету у грудні 2020 року 87,8 млрд. гривень, 931 млн. доларів США та 56,7 млн. євро через розміщення ОВДП дозволило Міністерству фінансів збільшити обсяг державних запозичень з початку року до 265,7 млрд. гривень 3,9 млрд. доларів США та 845 млн. євро, тим самим виконавши 94,6% річний план запозичень на внутрішньому ринку.Завдяки розблокуванню програм співпраці з міжнар. фін. орг. та успішному розміщенню ОЗДП на міжнародних ринках, із зовнішніх джерел за 2020 рік було залучено 232,3 млрд. гривень в іноземних валютах (92,4 % від плану).Це, в свою чергу, дозволило здійснити видатки за заг. фондом держбюджету на 96,7% від річного розпису.Вывод:-------надеждам на то,что наша экономика будет самодостаточна и сможет сама себя прокормить - "песец"--------планам разбрасывать с вертолета на затратные статьи бюджета заработанные ростом ВВП деньги, а не чуже, взятые под процент - "песец"4.........Дефіцит загального фонду державного бюджету при цьому становив у 2020 році 215,5 млрд. гривень.Водночас, ураховуючи передбачені на 2021 рік рекордні обсяги запозичень для покриття дефіциту та погашення боргів (702 млрд. гривень, з яких 549 млрд. гривень (близько 80%) – на внутрішньому ринку), в умовах низької місткості внутрішнього ринку може змусити Міністерство фінансів до підвищення ставок за державними запозиченнями.Так, на аукціоні із розміщення ОВДП, який відбувся 5 січня 2021 року, до бюджету було залучено 8,7 млрд. гривень, з яких 7,9 млрд. (90%) було залучено через короткострокові інструменти (3 місяці) за ставкою 10%, тоді як на передостанньому аукціоні їх частка становила близько 36%. Разом зі зростанням доходності по операціях з ОВДП строком понад 1 рік на вторинному ринку до 12% і вище, свідчить про обмежену спроможність Міністерства фінансів утримувати доходність за державними цінними паперами на поточному рівні.Вывод:------планам на кредитование экономики под разрекламированные халявные проценты,но не в детсадовском размере,а по взрослому, планам на халявную ипотеку ( ну, во всяком случае в долгосрочке), планам на то, что банки перестанут заниматься фарцовкой, а начнут заливать топливом экономику по полной програмее - "песец"5......Обсяг гривневих ОВДП у власності нерезидентів вперше з вересня 2020 року перевищив 85 млрд. гривень, що свідчить про привабливість поточних ставок за державними запозиченнями для міжнародних портфельних інвесторів. Водночас це ставить питання щодо їх прийнятності для держави в контексті необхідності забезпечення стійкості державних фінансів, що є складовою фінансової стабільності.На мій погляд, такі тенденції вимагають проактивних спільних дій Уряду та Національного банку з контролю за кривою доходності на строках понад 1 рік з метою збалансування попиту та пропозиції на рівнях, що є сумісними зі стійкістю державних фінансів.Вывод:-------розовым мечтам на то,что иностранные фарцовщики будут кормить нас по варианту инвестиций в облигации США ,т.е. -бесконечно и в одно прекрасное утро время не ломанутся в узкую дверь - "песец"6.......Рахунок поточних операцій платіжного балансу за 11 місяців 2020 року був сформований із профіцитом на рівні 6,8 млрд. доларів США, що є майже дзеркальним відображенням дефіциту поточного рахунку у січні-листопаді 2019 року (-6,3 млрд. доларів США). Це стало результатом скороченням попиту на імпорт та зростанням цін на ключові товари українського експорту, а також стійкістю надходжень з оплати праці та грошових переказів робітників, обсяг яких знизився лише на 4% порівняно з відповідним періодом минулого року.Вывод:-----без постоянно нарастающих денег гастеров , которые одновременно перестают быть плательщиками налогов, без паразитирования на этих деньгах - экономике "песец"------без зажима импорта,который национальная экономика произвести не в состоянии - экономике и внешнему сальдо по товарам, а рано ,или поздно и курсу нац.валюты- "песец"7.......у 2020 році практично зупинилися надходження прямих іноземних інвестицій в Україну: за 11 місяців відплив ПІІ з України становив близько 200 млн. доларів США (з урахуванням інвестицій резидентів України за кордон – „мінус” 540 млн. доларів США), у тому числі шляхом вилучення доходів прямим інвестором – „мінус” 1,2 млрд. доларів США. Для порівняння – за аналогічний період минулого року до України надійшли ПІІ в сумі 5,1 млрд. доларів США, з яких 3,1 млрд. доларів США становили реінвестовані доходи прямого інвестора.Із відпливом портфельних інвестицій у боргові цінні папери Уряду та корпоративного (у тому числі, банківського) сектору на рівні 1,9 млрд. доларів США, чистий відплив коштів з України за фінансовим рахунком за січень-листопад 2020 року становив 7,7 млрд. доларів США, тоді як за аналогічний період минулого року чистий приплив коштів за фінансовим рахунком становив 9,0 млрд. доларів США.Вывод:-------надеждам на то, что иностранные инвесторы пропустили мимо ушей такие фамилии как Вовк и Тупицкий - "песец"8......Чисті міжнародні резерви НБУ (без урахування заборгованості перед МВФ) на 01.01.2021 становили 18.1 млрд. доларів США та є достатніми для покриття виплат державного сектору та Національного банку за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами, яка у 2021 році становитиме близько 7,2 млрд. доларів США, з яких найбільша сума (близько 2 млрд. доларів США) має бути виплачена Урядом за єврооблігаціями у вересні 2021 року, а також для покриття дефіциту поточного рахунку, який за прогнозом Національного банку очікується у 2021 році на рівні 3,5 млрд. доларів США.Обсяг планових платежів держави на користь МВФ у 2021 році становить близько 1,6 млрд. доларів США, з яких майже 1,36 млрд. – погашення основної суми боргу, 0,26 млрд. доларів США – відсоткові платежі.З урахуванням виплат за заборгованістю приватного (банківського та корпоративного секторів, а також міжфірмового боргу) загальний обсяг платежів з України на користь нерезидентів у 2021 році становитиме близько 15,5 млрд. доларів США.Вывод:-----молочным рекам в кисельных берегах на валютном рынке - не исключено также "песец" (после первого полугодия)9.....Збільшення вкладень банки у державні цінні папери та збільшення готівки в обігу (з початку року на 1,2 млрд. гривень до 560 млрд. гривень (!!!) дещо зменшило обсяг “вільної” ліквідності банківської системи.Вывод:----- а что в случае потенциального шухера, вклады ОВГЗ-шками, калькуляторами или все-таки отдолженной валютой и напечатанной гривной будут возвращать?

ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... Автор77 Повідомлень: 915 З нами з: 09.11.16 Подякував: 131 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 1 5 10 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 01:12 zРадио то есть проще говоря держатели гривны , владельцы депозитов играют в пирамиду и кто вовремя выскочит тот и победил...А кто не успел тот получит фанитики ? "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3192 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6383 раз. Подякували: 670 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 03:13 Если отовсюду вещают, что будет укрепление гривны, значит готовимся к девалу, вероятно в первом полугодии. Диверсифицируемся, как минимум 50/50, и сидим на попе ровно.



"Гонтарева заявила: тот, кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет." - вспоминаем и делаем выводы. Striker

Повідомлень: 1386 З нами з: 15.02.20 Подякував: 182 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 05:20 zРадио написав: Какая еда



Частично вы правы - изъятие денег у населения с помощью естественных монополий, действительно, уменьшает спрос на валюту. Но в условиях, когда гривневая инфляция в разы опережает долларовую, исключить девальвацию невозможно - ее можно лишь отсрочить на какое-то время. Все равно в обществе есть жирные коты, которые могут делать сбережения. Так вот их гривневые сбережения невозможно обеспечить достаточным количеством валюты, поскольку гривневая доходность в разы превосходит валютную (что и обеспечивает разницу в инфляции, о которой было чуть выше).

Какая едаЧастично вы правы - изъятие денег у населения с помощью естественных монополий, действительно, уменьшает спрос на валюту. Но в условиях, когда гривневая инфляция в разы опережает долларовую, исключить девальвацию невозможно - ее можно лишь отсрочить на какое-то время. Все равно в обществе есть жирные коты, которые могут делать сбережения. Так вот их гривневые сбережения невозможно обеспечить достаточным количеством валюты, поскольку гривневая доходность в разы превосходит валютную (что и обеспечивает разницу в инфляции, о которой было чуть выше).



У доллара в Украине как минимум две функции- валюта расчета за импорт и сохранение сбережений. Собственная инфляция доллара имеет значение только при внешнеторговых операциях (она влияет на цены импорта/экспорта, соответственно на количество доллара которое заходит и выходит из страны).



На вторую функцию (о которой пишете вы, что долларов на всех не хватит) инфляция доллара не влияет, если все кинутся покупать вагонами спички, соль или макароны то спичек и соли тоже на всех не хватит Банальная математика.



С 2015 года установлено такое соотношение курса доллара, доходов населения и внутренних цен что доллар периодически ныряет ниже 27 (а иногда и ниже 24), при этом нбу умудряется хомячить звр которые растут с 2015г. Это говорит о том что при существующем курсе периодически есть излишки т.е. спрос на валюту сильно ограниченный (даже с учетом выкупа нбу и погашения кредитов) и чем беднее население тем он будет ниже.



Инфляция доллара мало влияет на возможность населения (и бизнеса) его купить, между ними есть ещё наши внутренние экономические реалии. Судя по тому как упала цена аренды коммерческой недвижимости в Киеве и пассажиропоток в метро реалии ещё более плачевные, чем статистика на которую я и вам советую особо не опираться. У доллара в Украине как минимум две функции- валюта расчета за импорт и сохранение сбережений. Собственная инфляция доллара имеет значение только при внешнеторговых операциях (она влияет на цены импорта/экспорта, соответственно на количество доллара которое заходит и выходит из страны).На вторую функцию (о которой пишете вы, что долларов на всех не хватит) инфляция доллара не влияет, если все кинутся покупать вагонами спички, соль или макароны то спичек и соли тоже на всех не хватитБанальная математика.С 2015 года установлено такое соотношение курса доллара, доходов населения и внутренних цен что доллар периодически ныряет ниже 27 (а иногда и ниже 24), при этом нбу умудряется хомячить звр которые растут с 2015г. Это говорит о том что при существующем курсе периодически есть излишки т.е. спрос на валюту сильно ограниченный (даже с учетом выкупа нбу и погашения кредитов) и чем беднее население тем он будет ниже.Инфляция доллара мало влияет на возможность населения (и бизнеса) его купить, между ними есть ещё наши внутренние экономические реалии. Судя по тому как упала цена аренды коммерческой недвижимости в Киеве и пассажиропоток в метро реалии ещё более плачевные, чем статистика на которую я и вам советую особо не опираться. верю в евро... по 1,4

минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$ vitaliian

Повідомлень: 5546 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1141 раз. Подякували: 1591 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 06:29 Zebra написав: vitaliian написав: Это правило работает и в обратном направлении, когда доллар падает все стараются его скинуть чем усиливают падение. Это правило работает и в обратном направлении, когда доллар падает все стараются его скинуть чем усиливают падение.

Америку открыли. Я еще не знаю никого, кто в адеквате бы скидывал доллар в панике. Знаю как все хомячат на крупные покупки именно в долларе, но вот чтоб бежали и в панике все сливали... Америку открыли. Я еще не знаю никого, кто в адеквате бы скидывал доллар в панике. Знаю как все хомячат на крупные покупки именно в долларе, но вот чтоб бежали и в панике все сливали...

Пока что будут увеличивать займы при падении внутреннего спроса (что приведёт к сильному укреплению гривны), может нбу ещё нахомячит в звр, про отдавать пока что речь не идёт но таки да отдавать нечем. Пока что будут увеличивать займы при падении внутреннего спроса (что приведёт к сильному укреплению гривны), может нбу ещё нахомячит в звр, про отдавать пока что речь не идёт но таки да отдавать нечем. верю в евро... по 1,4

минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$ vitaliian

Повідомлень: 5546 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1141 раз. Подякували: 1591 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 07:12 Moneta написав: bred написав:



в нашем случае больше актуален этот график

ФРС направляет пылесос на разбросанные в прошлом году доллары под 0%

на которые предприимчивые американцы раздули пузыри по всему миру, сидя дома на карантине.







от них мы действительно зависим, а не от украинской биржи, которой нет в природе. в нашем случае больше актуален этот графикФРС направляет пылесос на разбросанные в прошлом году доллары под 0%на которые предприимчивые американцы раздули пузыри по всему миру, сидя дома на карантине.от них мы действительно зависим, а не от украинской биржи, которой нет в природе.

Пылесос могут включить,поднять ставку,если начнет расти инфляция,и это при условии снижения заболеваемости или,надо надеяться,победы над пандемией.Но тогда произойдут 2 вещи,которые приведут к ужасающей третьей.При оживлении мировой торговли и росте уверенности в самих Штатах,деньги пойдут на развивающиеся рынки и в реальный сектор из финансового.Чудовищные пузыри последних лет лопнут,как и жившие на залявном подсосе последних лет заведомо банкроты зомби-компании.Поэтому включать пылесос и делать доллар снова дорогим крайне опасно.Следовательно,ставку,даже на 0,25 Фед раньше лета не повысит.Лучший вариант для них при спаде короны и росте,особенно на развивающихся рынках,продолжать выпускать в мир дешёвый доллар,медленно спуская на тормозах вышеописанные внутренние проблемы и угрозы.Тем более,при голубой волне и 4 годах впереди у дедушки Джо время на это у них есть.Главное,чтобы инфляция не поперла сильно и резко.Тогда рынкам пц.Полный. Пылесос могут включить,поднять ставку,если начнет расти инфляция,и это при условии снижения заболеваемости или,надо надеяться,победы над пандемией.Но тогда произойдут 2 вещи,которые приведут к ужасающей третьей.При оживлении мировой торговли и росте уверенности в самих Штатах,деньги пойдут на развивающиеся рынки и в реальный сектор из финансового.Чудовищные пузыри последних лет лопнут,как и жившие на залявном подсосе последних лет заведомо банкроты зомби-компании.Поэтому включать пылесос и делать доллар снова дорогим крайне опасно.Следовательно,ставку,даже на 0,25 Фед раньше лета не повысит.Лучший вариант для них при спаде короны и росте,особенно на развивающихся рынках,продолжать выпускать в мир дешёвый доллар,медленно спуская на тормозах вышеописанные внутренние проблемы и угрозы.Тем более,при голубой волне и 4 годах впереди у дедушки Джо время на это у них есть.Главное,чтобы инфляция не поперла сильно и резко.Тогда рынкам пц.Полный. goldfinger Повідомлень: 654 З нами з: 24.03.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 07:28 А у нас тут не фабрика,не финансовая фирма,а местечковое казино и любые серьезные люди с большими миллиардами долларов могут поиметь его в нужную им сторону,при полном содействии местной мафии,власти и полиции.Вкладывать в реальный сектор в стране без царя в голове,нормальной судебной системы и низких налогов никто не будет,а при сохранении в мире низких ставок проехаться на местном казино это пожалуйста,вам ещё и сервис обеспечат,и ставочку подымут.О местном реальном секторе здесь особо не заморачиваются.Поэтому,в той или иной мере,если все не рухнет, прошлогодний финт ушами с гривнеукрепляжем не до 24,но 26 могут и повторить. goldfinger Повідомлень: 654 З нами з: 24.03.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7128712971307131 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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