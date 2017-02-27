Додано: Вів 12 січ, 2021 23:46

........."Чисті міжнародні резерви (ЧМР) України станом на 1 січня склали $18,1 млрд, що на 19% більше, ніж на початок грудня 2020 року ($15,2 млрд).Про це повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин."З урахуванням виплат по заборгованості банківського і корпоративного секторів, а також міжфірмового боргу, загальний обсяг платежів з України на користь нерезидентів в 2021 році складе близько $15,5 млрд.Из ФБ1.......аналіз інфляційних процесів 2020 року звужує простір для переможних реляцій,ціни виробників промислової продукції за 12 місяців 2020 року зросли на 14,7% (з них на товари для внутрішнього ринку – на 9,7%).Хронічно низький сукупний попит в економіці, обумовлений недостатніми фіскальними та монетарними стимулами продовжує стримувати економічне зростання.Баланс очікувань промислових підприємств другий місяць поспіль був негативним, погіршившись до найнижчого значення з квітня-червня 2020 року. Характерним є більш глибокі песимістичні очікування промислових підприємств у видах діяльності, що характеризуються вищою часткою доданої вартості у виробництві кінцевих товарів.Вывод:-----внутреннему спросу как одному из драйверов общего развития - "песец".\------расчету на то,что с учетом тарифного пресса монополий рост задолженности по коммуналке когда-нибудь заглохнет - "песец"----нормальным темпам развития, которые позволят выйти на современный уровень Польши не через 100 лет,а раньше - "песец".2....Бюджетний рік для державних фінансів завершено успішно.Зокрема, попри майже незмінний обсяг номінального ВВП порівняно з 2019 роком, зростання сукупних надходжень зведеного бюджету та єдиного соціального внеску становило 13,5%, а за податком на додану вартість – 32,4%.За результатами 2020 року дохідна частина державного бюджету за загальним фондом була виконана на 102,2%, у тому числі за платежами, надходження яких адмініструються податковими органами – на 110,7% (+49,3 млрд. гривень до плану), митними органами – 91,2% (-28,5 млрд. гривень).Вывод:-----налогов выдавили таки больше и будут выдавливать и далее,не исключено,всего лишь как вариант, топливу для РН - "песец"-----обещаниям подоить таможню на 4-5 млрд.дол в год, типа "наш план Маршалла"- также "песец"3.......Залучення до державного бюджету у грудні 2020 року 87,8 млрд. гривень, 931 млн. доларів США та 56,7 млн. євро через розміщення ОВДП дозволило Міністерству фінансів збільшити обсяг державних запозичень з початку року до 265,7 млрд. гривень 3,9 млрд. доларів США та 845 млн. євро, тим самим виконавши 94,6% річний план запозичень на внутрішньому ринку.Завдяки розблокуванню програм співпраці з міжнар. фін. орг. та успішному розміщенню ОЗДП на міжнародних ринках, із зовнішніх джерел за 2020 рік було залучено 232,3 млрд. гривень в іноземних валютах (92,4 % від плану).Це, в свою чергу, дозволило здійснити видатки за заг. фондом держбюджету на 96,7% від річного розпису.Вывод:-------надеждам на то,что наша экономика будет самодостаточна и сможет сама себя прокормить - "песец"--------планам разбрасывать с вертолета на затратные статьи бюджета заработанные ростом ВВП деньги, а не чуже, взятые под процент - "песец"4.........Дефіцит загального фонду державного бюджету при цьому становив у 2020 році 215,5 млрд. гривень.Водночас, ураховуючи передбачені на 2021 рік рекордні обсяги запозичень для покриття дефіциту та погашення боргів (702 млрд. гривень, з яких 549 млрд. гривень (близько 80%) – на внутрішньому ринку), в умовах низької місткості внутрішнього ринку може змусити Міністерство фінансів до підвищення ставок за державними запозиченнями.Так, на аукціоні із розміщення ОВДП, який відбувся 5 січня 2021 року, до бюджету було залучено 8,7 млрд. гривень, з яких 7,9 млрд. (90%) було залучено через короткострокові інструменти (3 місяці) за ставкою 10%, тоді як на передостанньому аукціоні їх частка становила близько 36%. Разом зі зростанням доходності по операціях з ОВДП строком понад 1 рік на вторинному ринку до 12% і вище, свідчить про обмежену спроможність Міністерства фінансів утримувати доходність за державними цінними паперами на поточному рівні.Вывод:------планам на кредитование экономики под разрекламированные халявные проценты,но не в детсадовском размере,а по взрослому, планам на халявную ипотеку ( ну, во всяком случае в долгосрочке), планам на то, что банки перестанут заниматься фарцовкой, а начнут заливать топливом экономику по полной програмее - "песец"5......Обсяг гривневих ОВДП у власності нерезидентів вперше з вересня 2020 року перевищив 85 млрд. гривень, що свідчить про привабливість поточних ставок за державними запозиченнями для міжнародних портфельних інвесторів. Водночас це ставить питання щодо їх прийнятності для держави в контексті необхідності забезпечення стійкості державних фінансів, що є складовою фінансової стабільності.На мій погляд, такі тенденції вимагають проактивних спільних дій Уряду та Національного банку з контролю за кривою доходності на строках понад 1 рік з метою збалансування попиту та пропозиції на рівнях, що є сумісними зі стійкістю державних фінансів.Вывод:-------розовым мечтам на то,что иностранные фарцовщики будут кормить нас по варианту инвестиций в облигации США ,т.е. -бесконечно и в одно прекрасное утро время не ломанутся в узкую дверь - "песец"6.......Рахунок поточних операцій платіжного балансу за 11 місяців 2020 року був сформований із профіцитом на рівні 6,8 млрд. доларів США, що є майже дзеркальним відображенням дефіциту поточного рахунку у січні-листопаді 2019 року (-6,3 млрд. доларів США). Це стало результатом скороченням попиту на імпорт та зростанням цін на ключові товари українського експорту, а також стійкістю надходжень з оплати праці та грошових переказів робітників, обсяг яких знизився лише на 4% порівняно з відповідним періодом минулого року.Вывод:-----без постоянно нарастающих денег гастеров , которые одновременно перестают быть плательщиками налогов, без паразитирования на этих деньгах - экономике "песец"------без зажима импорта,который национальная экономика произвести не в состоянии - экономике и внешнему сальдо по товарам, а рано ,или поздно и курсу нац.валюты- "песец"7.......у 2020 році практично зупинилися надходження прямих іноземних інвестицій в Україну: за 11 місяців відплив ПІІ з України становив близько 200 млн. доларів США (з урахуванням інвестицій резидентів України за кордон – „мінус” 540 млн. доларів США), у тому числі шляхом вилучення доходів прямим інвестором – „мінус” 1,2 млрд. доларів США. Для порівняння – за аналогічний період минулого року до України надійшли ПІІ в сумі 5,1 млрд. доларів США, з яких 3,1 млрд. доларів США становили реінвестовані доходи прямого інвестора.Із відпливом портфельних інвестицій у боргові цінні папери Уряду та корпоративного (у тому числі, банківського) сектору на рівні 1,9 млрд. доларів США, чистий відплив коштів з України за фінансовим рахунком за січень-листопад 2020 року становив 7,7 млрд. доларів США, тоді як за аналогічний період минулого року чистий приплив коштів за фінансовим рахунком становив 9,0 млрд. доларів США.Вывод:-------надеждам на то, что иностранные инвесторы пропустили мимо ушей такие фамилии как Вовк и Тупицкий - "песец"8......Чисті міжнародні резерви НБУ (без урахування заборгованості перед МВФ) на 01.01.2021 становили 18.1 млрд. доларів США та є достатніми для покриття виплат державного сектору та Національного банку за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами, яка у 2021 році становитиме близько 7,2 млрд. доларів США, з яких найбільша сума (близько 2 млрд. доларів США) має бути виплачена Урядом за єврооблігаціями у вересні 2021 року, а також для покриття дефіциту поточного рахунку, який за прогнозом Національного банку очікується у 2021 році на рівні 3,5 млрд. доларів США.Обсяг планових платежів держави на користь МВФ у 2021 році становить близько 1,6 млрд. доларів США, з яких майже 1,36 млрд. – погашення основної суми боргу, 0,26 млрд. доларів США – відсоткові платежі.З урахуванням виплат за заборгованістю приватного (банківського та корпоративного секторів, а також міжфірмового боргу) загальний обсяг платежів з України на користь нерезидентів у 2021 році становитиме близько 15,5 млрд. доларів США.Вывод:-----молочным рекам в кисельных берегах на валютном рынке - не исключено также "песец" (после первого полугодия)9.....Збільшення вкладень банки у державні цінні папери та збільшення готівки в обігу (з початку року на 1,2 млрд. гривень до 560 млрд. гривень (!!!) дещо зменшило обсяг “вільної” ліквідності банківської системи.Вывод:----- а что в случае потенциального шухера, вклады ОВГЗ-шками, калькуляторами или все-таки отдолженной валютой и напечатанной гривной будут возвращать?