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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:15
Starikan написав: fin написав:
Доллары надо только покупать! Всегда. Зачем их скидывать? Ну, когда вам уже будет за 60, тогда будет как прибавка к пенсии, ежемесячная.
После 60 можно пасть жертвой привычки хомячить
Можно. К тому же, откладывать доллары на пенсию, если она наступит через десятки лет - это глупо, инфляцию никто не отменял, поинтересуйтесь, сколько стоило то же золото 20 или 30 лет назад и сколько стоит сейчас. Все больше убеждаюсь, что это целая мафия пропагандирует хранение сбережений в фиатном баксе, печатание которого сейчас, вообще, ничем не ограничено, дошло уже до того, что тупо печатают и раздают всем его там просто так, по 600 на руки мало, уже 2000 обещают. А вы копите в нем.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 11:12
kulishgazmagnat написав:
Будьте так любезны,подскажите пожалуйста,..а после обеда РОКЕТА будет ?)*Відправлено з Чату
Рокета улетела 5.01
vitaliian написав:
Рост закончился, сливайтесь в конкорде по 28,40 пока берут.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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Додано: Сер 13 січ, 2021 11:29
vitaliian написав: kulishgazmagnat написав:
Будьте так любезны,подскажите пожалуйста,..а после обеда РОКЕТА будет ?)*Відправлено з Чату
Рокета улетела 5.01
vitaliian написав:
Рост закончился, сливайтесь в конкорде по 28,40 пока берут.
Да писал,припоминаю.Как угадал?Чем пользуешься?
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Додано: Сер 13 січ, 2021 11:51
kulishgazmagnat написав: vitaliian написав: kulishgazmagnat написав:
Будьте так любезны,подскажите пожалуйста,..а после обеда РОКЕТА будет ?)*Відправлено з Чату
Рокета улетела 5.01
vitaliian написав:
Рост закончился, сливайтесь в конкорде по 28,40 пока берут.
Да писал,припоминаю.Как угадал?Чем пользуешься?
Звоню на ГЛ Нацбанка, спрашиваю сливаться или подождать.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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vitaliian
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Додано: Сер 13 січ, 2021 11:55
Возможно, что "пианист" решил прошлогодний фокус с ревальвацией повторить, еще раз потрусив валютных хомяков и пэрэсичных. Только если тогда это выглядело как очередная сказочка из сериала "Слуга народа" про нашествие инвесторов, то теперь на фоне протестов против роста тарифов и локаута похоже на попытку побольше накупить баксов за распиленную предновогоднюю гривну перед побегом "ЗЕ-команды" в какой-нибудь европейский Ростов.
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