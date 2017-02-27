Додано: Сер 13 січ, 2021 12:57

Готівка не спішить слідувати за МБ.

Таке враження, що фактор корупційної гривні від грудневого розпилу бюджету вже нівельований (якщо він дійсно мав місце) і 29 найближчий місяць годі чекати. Тим більше на наступному тижні аукціон із 6-ти річками на які, потенційно, можуть прийти нерези.

В будь-якому випадку пружина як і у реальному житті зжимається довго і вистрілює набагато швидше.

Ризикну припустити, що можливо завтра чи в п'ятницю ми матимемо невеличку корекцію, але наступного тижня маємо всі шанси нирнути під 28 (на готівці)

Що стосується більш довгого періоду, то все ж таки інфляція яка зараз набиратиме обертів повинна з часом послабити гривню.

Як резюме. Сидіти зараз на 100% або в валюті або в гривні - ризиковано. Краще сформувати корзину і коригувати її в межах 10-15% на ситуативних коливаннях.

Особисто мені подобається базовий сценарій 25/45/30 євро/долар/гривня із можливістю коригування +/- 10-15% по кожній із валют.

Ф. 28,00/28,16

Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!