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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 січ, 2021 10:15
Starikan написав: fin написав:
Доллары надо только покупать! Всегда. Зачем их скидывать? Ну, когда вам уже будет за 60, тогда будет как прибавка к пенсии, ежемесячная.
После 60 можно пасть жертвой привычки хомячить
Можно. К тому же, откладывать доллары на пенсию, если она наступит через десятки лет - это глупо, инфляцию никто не отменял, поинтересуйтесь, сколько стоило то же золото 20 или 30 лет назад и сколько стоит сейчас. Все больше убеждаюсь, что это целая мафия пропагандирует хранение сбережений в фиатном баксе, печатание которого сейчас, вообще, ничем не ограничено, дошло уже до того, что тупо печатают и раздают всем его там просто так, по 600 на руки мало, уже 2000 обещают. А вы копите в нем.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 11:12
kulishgazmagnat написав:
Будьте так любезны,подскажите пожалуйста,..а после обеда РОКЕТА будет ?)*Відправлено з Чату
Рокета улетела 5.01
vitaliian написав:
Рост закончился, сливайтесь в конкорде по 28,40 пока берут.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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Додано: Сер 13 січ, 2021 11:29
vitaliian написав: kulishgazmagnat написав:
Будьте так любезны,подскажите пожалуйста,..а после обеда РОКЕТА будет ?)*Відправлено з Чату
Рокета улетела 5.01
vitaliian написав:
Рост закончился, сливайтесь в конкорде по 28,40 пока берут.
Да писал,припоминаю.Как угадал?Чем пользуешься?
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Додано: Сер 13 січ, 2021 11:51
kulishgazmagnat написав: vitaliian написав: kulishgazmagnat написав:
Будьте так любезны,подскажите пожалуйста,..а после обеда РОКЕТА будет ?)*Відправлено з Чату
Рокета улетела 5.01
vitaliian написав:
Рост закончился, сливайтесь в конкорде по 28,40 пока берут.
Да писал,припоминаю.Как угадал?Чем пользуешься?
Звоню на ГЛ Нацбанка, спрашиваю сливаться или подождать.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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Додано: Сер 13 січ, 2021 11:55
Возможно, что "пианист" решил прошлогодний фокус с ревальвацией повторить, еще раз потрусив валютных хомяков и пэрэсичных. Только если тогда это выглядело как очередная сказочка из сериала "Слуга народа" про нашествие инвесторов, то теперь на фоне протестов против роста тарифов и локаута похоже на попытку побольше накупить баксов за распиленную предновогоднюю гривну перед побегом "ЗЕ-команды" в какой-нибудь европейский Ростов.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:21
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.01.2021.....................27,9715
Гривна укрепилась на 7.5 копеек.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе достаточно резво опустились на 3 копейки и немного постояли на месте. Около 11, когда обычно появляются серьезные игроки, опустились еще на 2 копейки, после чего рынок уравновесился.
Упавший вчера вечером индекс доллара с утра постепенно восстанавливается.
Справочный курс встретили котировками 27.9500 - 27.9700, что на 5 копеек ниже открытия.
НБУ вчера купил 20 млн. по 28.05. Рабочим был только первый выход. Второй выход по 28.03 только демонстрировал готовность не пустить дальше. Теоретически можно допустить покупки после 15-30, но вероятность этого выглядит крайне низкой.
Остатки на коррсчетах символически сократились. Отток в казначейство был почти полностью компенсирован сокращением объема суточных сертификатов и валютной интервенцией.
В понедельник объем МБ вырос с 265.6 до 375.8 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также выросли, спрос превышал предложение.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:57
Готівка не спішить слідувати за МБ.
Таке враження, що фактор корупційної гривні від грудневого розпилу бюджету вже нівельований (якщо він дійсно мав місце) і 29 найближчий місяць годі чекати. Тим більше на наступному тижні аукціон із 6-ти річками на які, потенційно, можуть прийти нерези.
В будь-якому випадку пружина як і у реальному житті зжимається довго і вистрілює набагато швидше.
Ризикну припустити, що можливо завтра чи в п'ятницю ми матимемо невеличку корекцію, але наступного тижня маємо всі шанси нирнути під 28 (на готівці)
Що стосується більш довгого періоду, то все ж таки інфляція яка зараз набиратиме обертів повинна з часом послабити гривню.
Як резюме. Сидіти зараз на 100% або в валюті або в гривні - ризиковано. Краще сформувати корзину і коригувати її в межах 10-15% на ситуативних коливаннях.
Особисто мені подобається базовий сценарій 25/45/30 євро/долар/гривня із можливістю коригування +/- 10-15% по кожній із валют.
Ф. 28,00/28,16
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:05
Цэ просто була руснявая рiкета.
Они летают только по отрицательно возвышающейся траектории, на дно.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:05
Realist написав:
Таке враження, що фактор корупційної гривні від грудневого розпилу бюджету вже нівельований (якщо він дійсно мав місце
) і 29 найближчий місяць годі чекати.
Я выделил самый важный момент.
Публичные обвинения часто строятся на стереотипах, а не на информации
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:07
Realist написав:
Ризикну припустити, що можливо завтра чи в п'ятницю ми матимемо невеличку корекцію, але наступного тижня маємо всі шанси нирнути під 28 (на готівці)
Не ставлячи під сумнів це припущення (тим більше, що воно стосується готівки), нагадаю, що з наступного тижня нас чекають погашення ОВГЗ та виплата відсотків:
20 січня: 14.1 млрд
грн
27 січня: 6.3 млрд
грн
Ці двадцять млрд можуть і не зіграти ніякої ролі, але взагалі не враховувати їх, на мою думку, не варто.
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