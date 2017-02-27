Сибарит написав:Публичные обвинения часто строятся на стереотипах, а не на информации
В даному контексті ми не звинувачуємо, а припускаємо (припускали) Ринок, здебільшого, дійсно не реагує тільки на цифри та факти, але ж і так звані "навіси" попиту чи пропозиції які часто гасить НБУ - це виключно психологічні фактори та бажання продавців чи покупців заробити більше. Звичайно, трейдери можуть прорахувати силу впливу факторів виражених цифрами, але психологічні фактори як правило дають"всю сіль" у амплітуді коливань. Однозначно можна констатувати, що тепер періоди "оленеводства" вже не мають такої амплітуди, адже більшість все-таки зробила мудрий вибір на користь - піти попрацювати, щоб заробити більше. Залишились здебільшого ті, хто читає ці форуми, а також ті хто хоче легких грошей яких, як ми всі знаємо, не буває.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist написав:Таке враження, що фактор корупційної гривні від грудневого розпилу бюджету вже нівельований (якщо він дійсно мав місце) і 29 найближчий місяць годі чекати.
Я выделил самый важный момент. Публичные обвинения часто строятся на стереотипах, а не на информации
Ну да, ваше словоблудие и тут пригодилось. Вместо обычных расходов бюджета на уровне 120-130 ярдов, бюджет вывалил в декабре 20-го 300 ярдов. Интересно, куда они пошли? На расчёт с подрядчиками по всем мастям великого крадивныцтва или пенсионеров с бюджетниками осчастливили 13-ой, 14-ой,15-й и 16-ой з.п. и пенсией?
Это домыслы? Не расчитывались с кровосисями из бюджета, по которым проплаты тянули с начала 20-го? А тупо пропали деньги или не было аукционов ОВГЗ в декабре по которым привлекали по 50 ярдов гривен за раз? Короче вы всё врёте злые языки, бюджет ровный по году, никаких всплесков расходной части нету, никаких завышеных смет по подрядам нет,а дороги строят пенсионеры за похлёбку супа(((
По курсу, думаю ближе к лету вопрос о 27 решён, но мне хотелось бы поближе к 26! Можно так сделать?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Realist написав:Таке враження, що фактор корупційної гривні від грудневого розпилу бюджету вже нівельований (якщо він дійсно мав місце) і 29 найближчий місяць годі чекати.
Я выделил самый важный момент. Публичные обвинения часто строятся на стереотипах, а не на информации
Насколько я мог понять за много лет, под распилом здесь принято понимать все траты бюджета
somilitark, вы предлагаете вообще ликвидировать все госзаказы и госзакупки? Кстати, бюджетным организациям типа НИИ и вузов деньги на оборудование дают, как правило, только в конце года, некоторые вообще не успевают их отоварить. То же относится к премиям и т.п. Часто в декабре заставляют брать тарифные отпуска дней на 10 в январе, чтобы сэкономить январскую зарплату (которой обычно не хватает).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю дефолтников: Sidus Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.