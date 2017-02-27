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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7131713271337134>
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:20

  Сибарит написав:Публичные обвинения часто строятся на стереотипах, а не на информации :)

В даному контексті ми не звинувачуємо, а припускаємо (припускали)
Ринок, здебільшого, дійсно не реагує тільки на цифри та факти, але ж і так звані "навіси" попиту чи пропозиції які часто гасить НБУ - це виключно психологічні фактори та бажання продавців чи покупців заробити більше.
Звичайно, трейдери можуть прорахувати силу впливу факторів виражених цифрами, але психологічні фактори як правило дають"всю сіль" у амплітуді коливань.
Однозначно можна констатувати, що тепер періоди "оленеводства" вже не мають такої амплітуди, адже більшість все-таки зробила мудрий вибір на користь - піти попрацювати, щоб заробити більше.
Залишились здебільшого ті, хто читає ці форуми, а також ті хто хоче легких грошей яких, як ми всі знаємо, не буває.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:33

  Сибарит написав:
  Realist написав:Таке враження, що фактор корупційної гривні від грудневого розпилу бюджету вже нівельований (якщо він дійсно мав місце) і 29 найближчий місяць годі чекати.

Я выделил самый важный момент.
Публичные обвинения часто строятся на стереотипах, а не на информации :)

Ну да, ваше словоблудие и тут пригодилось.
Вместо обычных расходов бюджета на уровне 120-130 ярдов, бюджет вывалил в декабре 20-го 300 ярдов.
Интересно, куда они пошли?
На расчёт с подрядчиками по всем мастям великого крадивныцтва или пенсионеров с бюджетниками осчастливили 13-ой, 14-ой,15-й и 16-ой з.п. и пенсией?

Это домыслы? Не расчитывались с кровосисями из бюджета, по которым проплаты тянули с начала 20-го?
А тупо пропали деньги или не было аукционов ОВГЗ в декабре по которым привлекали по 50 ярдов гривен за раз?
Короче вы всё врёте злые языки, бюджет ровный по году, никаких всплесков расходной части нету, никаких завышеных смет по подрядам нет,а дороги строят пенсионеры за похлёбку супа(((

По курсу, думаю ближе к лету вопрос о 27 решён, но мне хотелось бы поближе к 26! Можно так сделать?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:38

  Сибарит написав:
  Realist написав:Таке враження, що фактор корупційної гривні від грудневого розпилу бюджету вже нівельований (якщо він дійсно мав місце) і 29 найближчий місяць годі чекати.
Я выделил самый важный момент.
Публичные обвинения часто строятся на стереотипах, а не на информации :)

Насколько я мог понять за много лет, под распилом здесь принято понимать все траты бюджета :wink:
somilitark, вы предлагаете вообще ликвидировать все госзаказы и госзакупки?
Кстати, бюджетным организациям типа НИИ и вузов деньги на оборудование дают, как правило, только в конце года, некоторые вообще не успевают их отоварить. То же относится к премиям и т.п. Часто в декабре заставляют брать тарифные отпуска дней на 10 в январе, чтобы сэкономить январскую зарплату (которой обычно не хватает).

И при совке основные бюджетные расходы падали на декабрь.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю дефолтников: Sidus Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:58

Starikan
Г-н Сибарит считает, что все тендеры это кристально чистые сделки, без кумовства, откатов и завышеных смет, проходящие под мощную конкуренцию.
Я не говорил что все конкурсы надо убрать, я лишь указал на рекордные расходы бюджета, которые большей частью и пошли подрядчикам в мутных схемах.
Прозорро надо совершенствовать, а не ликвидировать.
Сделан первый шаг, в тяжёлом пути. Я имею ввиду саму идею Прозорро.
Бюджет должен быть сбалансированным и ровным по году, короче надо эти совковые традиции декабрьского изобилия ликвидировать. А не демонтировать саму площадку и идею Прозорро.
А курс красота, мне нравиццо :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:00

  Starikan написав:вы предлагаете вообще ликвидировать все госзаказы и госзакупки?


Было бы неплохо, сразу решилась бы проблема с растратой госбюджета, откатами и распилами 8)

Но правильней будет начинать со снижения налогов, не хватает бюджетных денег - значит надо сокращать расходы. Смотреть что больше всего жрёт бюджет, то и сокращать.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 13 січ, 2021 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:04

  Амвросий написав:
  Starikan написав:вы предлагаете вообще ликвидировать все госзаказы и госзакупки?


Было бы неплохо, сразу решилась бы проблема с растратой госбюджета, откатами и распилами 8)

А лучше ввести евро как в черногории, бюджет сразу же станет реалистичным донельзя, там где все котлеты строго посчитаны на годы вперед красть неинтересно (поскольку нечего). Это мой рецепт победить коррупцию, передайте президенту если увидите.

И кстати для инвестиций тоже хорошо, т.к на один риск меньше (курсовой).

НАцбанк распустить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 13 січ, 2021 14:06, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Было бы неплохо, сразу решилась бы проблема с растратой госбюджета, откатами и распилами

Разом з бешкотовною медициною, освітою, поліцією і т.д.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:11

  lapay написав:Разом з бешкотовною медициною, освітою, поліцією і т.д.


Вот любите вы на спичках экономить. Вначале нужно сокращать то, на что больше всего расходов уходит. Вот когда медицина и освита будет съедать больше, чем выплаты по внешним долгам, зарплаты и пособия чиновникам и субсидии олигархам, вот тогда можно и за сокращение медицины с образованием браться. А до тех пор сокращать расходы на медицину и освиту - это идиотизм.

Основной принцип оптимизации - сокращать то, что кушает больше всего. И пока всё что можно не будет сокращено и урезано до минимума, переходить к оптимизации того что потребляет мало нельзя.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:19

  lapay написав:
  Амвросий написав:Было бы неплохо, сразу решилась бы проблема с растратой госбюджета, откатами и распилами

Разом з бешкотовною медициною, освітою, поліцією і т.д.

Эти сферы сомнительного качества и давно уже условно бесплатные.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Сер 13 січ, 2021 14:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Вначале нужно сокращать то, на что больше всего расходов уходит. Вот когда медицина и освита будет съедать больше, чем выплаты по внешним долгам, зарплаты и пособия чиновникам и субсидии олигархам, вот тогда можно и за сокращение медицины с образованием браться. А до тех пор сокращать расходы на медицину и освиту - это идиотизм.

Зменшення виплат по боргам досягається підвищенням кредитного рейтингу, тобто, вчасною вмплатою за попередніми. В нас взагалі, тільки при Кучмі і Порошенко повертали борги з бюджету, наша практика - постійне збільшення боргів, коли боргові гроші не тільки йдуть на перекредитацію і відсотки, але і на проїдання в бюджеті.
Ну, і читати тезу, від совкофіла, що треба скорочувати соціальні виплати, якось дивно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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