Додано: Сер 13 січ, 2021 14:11

lapay написав: Разом з бешкотовною медициною, освітою, поліцією і т.д. Разом з бешкотовною медициною, освітою, поліцією і т.д.

Вот любите вы на спичках экономить. Вначале нужно сокращать то, на что больше всего расходов уходит. Вот когда медицина и освита будет съедать больше, чем выплаты по внешним долгам, зарплаты и пособия чиновникам и субсидии олигархам, вот тогда можно и за сокращение медицины с образованием браться. А до тех пор сокращать расходы на медицину и освиту - это идиотизм.Основной принцип оптимизации - сокращать то, что кушает больше всего. И пока всё что можно не будет сокращено и урезано до минимума, переходить к оптимизации того что потребляет мало нельзя.