somilitark написав:Starikan Г-н Сибарит считает, что все тендеры это кристально чистые сделки, без кумовства, откатов и завышеных смет, проходящие под мощную конкуренцию. ...
Вітаюсь со всіма!
АКСІОМА: Коли є потік дешевих коштів, то завжди є контр потік відкатів!
Розглянемо, доступні=дешеві кредити 5-7-9.
Як можливо таке - беруть під 10-12, в тих же ОВДП, а роздають під 5-7-9? Де розумний глузд? А,..., у тих, хто сидить на контр потоці він явно є! Як на мене, треба поміркувати о ШЕСТИ відсотках рефінансування НБУ. Я б пошукав контр потоки...
Як на мене, сьогодні економічно обгрунтовані 8-10-12
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 13 січ, 2021 14:27, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Realist написав:але ж і так звані "навіси" попиту чи пропозиції які часто гасить НБУ - це виключно психологічні фактори та бажання продавців чи покупців заробити більше.
Если бы факторы были только психологичными, объемы интервенций в разные стороны были бы одинаковыми на достаточно длинных промежутках времени. Этого не наблюдаем, что говорит и о вполне фундаментальных дисбалансах.
Более сильных колебаний нет, потому что их предотвращает НБУ. Независимость наличного курса сильно пострадала от снятия большинства валютных ограничений, которое открыло путь для перетоков между налом и безналом. Ни страсть к шаре, ни пугливость народа меньше не стали. Как и желание все возводить в абсолют, особенно свое мнение
somilitark написав:Прозорро надо совершенствовать, а не ликвидировать. Сделан первый шаг, в тяжёлом пути. Я имею ввиду саму идею Прозорро.
Перший крок не зроблено. Треба було відкрити інформацію по держзакупівлях (просто шляхом оприлюднення), і працювати над відповідальністю закупщиків за розкрадання бюджетних коштів.
Замість цього ускладнюється, власне, процедура закупівлі, та намагаються вичавити з постачальників додаткові гроші (шляхом редукционів). Плюс за рахунок постачальників збагачуються майданчики, що, власне, підтримують функціонал Прозорро.
Відповідальністю чиновників як не пахло, так і не пахне.
somilitark написав:Прозорро надо совершенствовать, а не ликвидировать. Сделан первый шаг, в тяжёлом пути. Я имею ввиду саму идею Прозорро.
Перший крок не зроблено. Треба було відкрити інформацію по держзакупівлях (просто шляхом оприлюднення), і працювати над відповідальністю закупщиків за розкрадання бюджетних коштів.
Це і є основна функція Прозорро. Щоб всі хто хоче мали доступ до тендеру і могли створити конкуренцію або її видимість. Все і далі продовжує залежати виключно від тих людей хто тендер оголошує (із власного досвіду)
sergey_sryvkin написав:Замість цього ускладнюється, власне, процедура закупівлі, та намагаються вичавити з постачальників додаткові гроші (шляхом редукционів).
Так не буває, щоб конкуренція була без пониження ціни. Якщо не має пониження ціни - то договорняк або унікальний товар чи послуга і тоді без варіантів.
sergey_sryvkin написав: Плюс за рахунок постачальників збагачуються майданчики, що, власне, підтримують функціонал Прозорро.
Та, дійсно є таке. На початках мені навіть якийсь кешбек пропонували чи щось на подобі того . Звичайно сервіс має бути платним. Але погоджусь, що вартість цієї оплати на мою думку завищена. Знову ж таки є механізми не брати із учасників гроші за участь у тендері, але тоді ці тендери відбуваються без розкриття інформації всіх учасників і там можливі нюанси. Таким методом тендерить одна велика державна компанія.(по напряму який мене цікавить)
sergey_sryvkin написав:Відповідальністю чиновників як не пахло, так і не пахне.
Прозорро не має ніякого відношення до оцінки діяльності чиновників. Це тільки механізм ускладнити їм можливість красти. І все.
Ф. Підняли прийом на 5 коп. до 28,05.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
lapay написав:Ну, і читати тезу, від совкофіла, що треба скорочувати соціальні виплати, якось дивно.
Однако странная у вас терминология. Все недовольные разворовыванием госбюджета, распилами и сдачей страны в рабство ради не нужного кредита - это в вашем понимании "совкофилы"?
Да, социальные выплаты нужно сокращать, большая их часть идет в карман олигархам, вот именно её и нужно сокращать. Цены на тот-же газ и электричество снизить до европейского соотношения зарплата/коммуналка. Все субсидии и зеленые тарифы отменить. И проблема решена.
Если есть желание помочь незащищенным слоям населения, есть простые и эффективные методы работающие в других странах, не дающие возможность использовать их для распилов. Можно сделать всё как в США.
somilitark написав:Starikan Г-н Сибарит считает, что все тендеры это кристально чистые сделки, без кумовства, откатов и завышеных смет, проходящие под мощную конкуренцию. ...
Вітаюсь со всіма!
АКСІОМА: Коли є потік дешевих коштів, то завжди є контр потік відкатів!
Розглянемо, доступні=дешеві кредити 5-7-9.
Як можливо таке - беруть під 10-12, в тих же ОВДП, а роздають під 5-7-9? Де розумний глузд? А,..., у тих, хто сидить на контр потоці він явно є! Як на мене, треба поміркувати о ШЕСТИ відсотках рефінансування НБУ. Я б пошукав контр потоки...
Як на мене, сьогодні економічно обгрунтовані 8-10-12
ВО
Хай щастить!
Ви забуваєте про те, що вам писав шановний Сибарит. Рефінансування дається під плавучу ставку. Тобто зараз вартість рефінансу 6% бо облікова ставка така. Ми ж не знаємо яка вона буде через 2 роки. А позичають через ОВДП під фіксовану ставку. Фактично доступні=дешеві кредити 5-7-9 - це дешевий піар адже через рік це вже може бути 10-12-14 якщо розженеться інфляція та НБУ підніме облікову ставку. Ну і наскільки я розумію ці доступні=дешеві кредити 5-7-9 - це свого роду дотація. І так, ви праві, ті хто вирішують кому дати цю дотацію мають спокусу до корупції. В принципі так само як це було і є із "теплими кредитами". Але там набагато легше отримати "цукерки".
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!