Додано: Сер 13 січ, 2021 15:04

sergey_sryvkin написав: somilitark написав: Прозорро надо совершенствовать, а не ликвидировать.

Сделан первый шаг, в тяжёлом пути. Я имею ввиду саму идею Прозорро.

Прозорро надо совершенствовать, а не ликвидировать.Сделан первый шаг, в тяжёлом пути. Я имею ввиду саму идею Прозорро.

Перший крок не зроблено. Треба було відкрити інформацію по держзакупівлях (просто шляхом оприлюднення), і працювати над відповідальністю закупщиків за розкрадання бюджетних коштів. Перший крок не зроблено. Треба було відкрити інформацію по держзакупівлях (просто шляхом оприлюднення), і працювати над відповідальністю закупщиків за розкрадання бюджетних коштів.

sergey_sryvkin написав: Замість цього ускладнюється, власне, процедура закупівлі, та намагаються вичавити з постачальників додаткові гроші (шляхом редукционів). Замість цього ускладнюється, власне, процедура закупівлі, та намагаються вичавити з постачальників додаткові гроші (шляхом редукционів).

sergey_sryvkin написав: Плюс за рахунок постачальників збагачуються майданчики, що, власне, підтримують функціонал Прозорро. Плюс за рахунок постачальників збагачуються майданчики, що, власне, підтримують функціонал Прозорро.

sergey_sryvkin написав: Відповідальністю чиновників як не пахло, так і не пахне. Відповідальністю чиновників як не пахло, так і не пахне.

Це і є основна функція Прозорро. Щоб всі хто хоче мали доступ до тендеру і могли створити конкуренцію або її видимість. Все і далі продовжує залежати виключно від тих людей хто тендер оголошує (із власного досвіду)Так не буває, щоб конкуренція була без пониження ціни. Якщо не має пониження ціни - то договорняк або унікальний товар чи послуга і тоді без варіантів.Та, дійсно є таке. На початках мені навіть якийсь кешбек пропонували чи щось на подобі того. Звичайно сервіс має бути платним. Але погоджусь, що вартість цієї оплати на мою думку завищена. Знову ж таки є механізми не брати із учасників гроші за участь у тендері, але тоді ці тендери відбуваються без розкриття інформації всіх учасників і там можливі нюанси. Таким методом тендерить одна велика державна компанія.(по напряму який мене цікавить)Прозорро не має ніякого відношення до оцінки діяльності чиновників. Це тільки механізм ускладнити їм можливість красти. І все.Ф. Підняли прийом на 5 коп. до 28,05.