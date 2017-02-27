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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7131713271337134
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:22

Закони корупції!

  somilitark написав:Starikan
Г-н Сибарит считает, что все тендеры это кристально чистые сделки, без кумовства, откатов и завышеных смет, проходящие под мощную конкуренцию.
...


Вітаюсь со всіма!

АКСІОМА:
Коли є потік дешевих коштів, то завжди є контр потік відкатів!

Розглянемо, доступні=дешеві кредити 5-7-9.

Як можливо таке - беруть під 10-12, в тих же ОВДП, а роздають під 5-7-9? Де розумний глузд? А,..., у тих, хто сидить на контр потоці він явно є! Як на мене, треба поміркувати о ШЕСТИ відсотках рефінансування НБУ. Я б пошукав контр потоки...

Як на мене, сьогодні економічно обгрунтовані 8-10-12 :idea:

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 13 січ, 2021 14:27, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:але ж і так звані "навіси" попиту чи пропозиції які часто гасить НБУ - це виключно психологічні фактори та бажання продавців чи покупців заробити більше.

Если бы факторы были только психологичными, объемы интервенций в разные стороны были бы одинаковыми на достаточно длинных промежутках времени. Этого не наблюдаем, что говорит и о вполне фундаментальных дисбалансах.

Более сильных колебаний нет, потому что их предотвращает НБУ. Независимость наличного курса сильно пострадала от снятия большинства валютных ограничений, которое открыло путь для перетоков между налом и безналом. Ни страсть к шаре, ни пугливость народа меньше не стали.
Как и желание все возводить в абсолют, особенно свое мнение :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:31

  somilitark написав:Прозорро надо совершенствовать, а не ликвидировать.
Сделан первый шаг, в тяжёлом пути. Я имею ввиду саму идею Прозорро.


Перший крок не зроблено. Треба було відкрити інформацію по держзакупівлях (просто шляхом оприлюднення), і працювати над відповідальністю закупщиків за розкрадання бюджетних коштів.

Замість цього ускладнюється, власне, процедура закупівлі, та намагаються вичавити з постачальників додаткові гроші (шляхом редукционів). Плюс за рахунок постачальників збагачуються майданчики, що, власне, підтримують функціонал Прозорро.

Відповідальністю чиновників як не пахло, так і не пахне.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:04

  sergey_sryvkin написав:
  somilitark написав:Прозорро надо совершенствовать, а не ликвидировать.
Сделан первый шаг, в тяжёлом пути. Я имею ввиду саму идею Прозорро.

Перший крок не зроблено. Треба було відкрити інформацію по держзакупівлях (просто шляхом оприлюднення), і працювати над відповідальністю закупщиків за розкрадання бюджетних коштів.

Це і є основна функція Прозорро. Щоб всі хто хоче мали доступ до тендеру і могли створити конкуренцію або її видимість. Все і далі продовжує залежати виключно від тих людей хто тендер оголошує (із власного досвіду)
  sergey_sryvkin написав:Замість цього ускладнюється, власне, процедура закупівлі, та намагаються вичавити з постачальників додаткові гроші (шляхом редукционів).

Так не буває, щоб конкуренція була без пониження ціни. Якщо не має пониження ціни - то договорняк або унікальний товар чи послуга і тоді без варіантів.
  sergey_sryvkin написав: Плюс за рахунок постачальників збагачуються майданчики, що, власне, підтримують функціонал Прозорро.

Та, дійсно є таке. На початках мені навіть якийсь кешбек пропонували чи щось на подобі того :-). Звичайно сервіс має бути платним. Але погоджусь, що вартість цієї оплати на мою думку завищена. Знову ж таки є механізми не брати із учасників гроші за участь у тендері, але тоді ці тендери відбуваються без розкриття інформації всіх учасників і там можливі нюанси. Таким методом тендерить одна велика державна компанія.(по напряму який мене цікавить)
  sergey_sryvkin написав:Відповідальністю чиновників як не пахло, так і не пахне.

Прозорро не має ніякого відношення до оцінки діяльності чиновників. Це тільки механізм ускладнити їм можливість красти. І все.

Ф. Підняли прийом на 5 коп. до 28,05.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:08

  lapay написав:Ну, і читати тезу, від совкофіла, що треба скорочувати соціальні виплати, якось дивно.


Однако странная у вас терминология. Все недовольные разворовыванием госбюджета, распилами и сдачей страны в рабство ради не нужного кредита - это в вашем понимании "совкофилы"?

Да, социальные выплаты нужно сокращать, большая их часть идет в карман олигархам, вот именно её и нужно сокращать. Цены на тот-же газ и электричество снизить до европейского соотношения зарплата/коммуналка. Все субсидии и зеленые тарифы отменить. И проблема решена.

Если есть желание помочь незащищенным слоям населения, есть простые и эффективные методы работающие в других странах, не дающие возможность использовать их для распилов. Можно сделать всё как в США.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:16

  s0v7a написав:
  somilitark написав:Starikan
Г-н Сибарит считает, что все тендеры это кристально чистые сделки, без кумовства, откатов и завышеных смет, проходящие под мощную конкуренцию.
...


Вітаюсь со всіма!

АКСІОМА:
Коли є потік дешевих коштів, то завжди є контр потік відкатів!

Розглянемо, доступні=дешеві кредити 5-7-9.

Як можливо таке - беруть під 10-12, в тих же ОВДП, а роздають під 5-7-9? Де розумний глузд? А,..., у тих, хто сидить на контр потоці він явно є! Як на мене, треба поміркувати о ШЕСТИ відсотках рефінансування НБУ. Я б пошукав контр потоки...

Як на мене, сьогодні економічно обгрунтовані 8-10-12 :idea:

ВО

Хай щастить!

Ви забуваєте про те, що вам писав шановний Сибарит. Рефінансування дається під плавучу ставку. Тобто зараз вартість рефінансу 6% бо облікова ставка така. Ми ж не знаємо яка вона буде через 2 роки. А позичають через ОВДП під фіксовану ставку.
Фактично доступні=дешеві кредити 5-7-9 - це дешевий піар адже через рік це вже може бути 10-12-14 якщо розженеться інфляція та НБУ підніме облікову ставку.
Ну і наскільки я розумію ці доступні=дешеві кредити 5-7-9 - це свого роду дотація. І так, ви праві, ті хто вирішують кому дати цю дотацію мають спокусу до корупції. В принципі так само як це було і є із "теплими кредитами". Але там набагато легше отримати "цукерки".
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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