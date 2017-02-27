Realist написав:Таке враження, що фактор корупційної гривні від грудневого розпилу бюджету вже нівельований (якщо він дійсно мав місце) і 29 найближчий місяць годі чекати.
Я выделил самый важный момент. Публичные обвинения часто строятся на стереотипах, а не на информации
Ну да, ваше словоблудие и тут пригодилось. Вместо обычных расходов бюджета на уровне 120-130 ярдов, бюджет вывалил в декабре 20-го 300 ярдов. Интересно, куда они пошли? На расчёт с подрядчиками по всем мастям великого крадивныцтва или пенсионеров с бюджетниками осчастливили 13-ой, 14-ой,15-й и 16-ой з.п. и пенсией?
Это домыслы? Не расчитывались с кровосисями из бюджета, по которым проплаты тянули с начала 20-го? А тупо пропали деньги или не было аукционов ОВГЗ в декабре по которым привлекали по 50 ярдов гривен за раз? Короче вы всё врёте злые языки, бюджет ровный по году, никаких всплесков расходной части нету, никаких завышеных смет по подрядам нет,а дороги строят пенсионеры за похлёбку супа(((
По курсу, думаю ближе к лету вопрос о 27 решён, но мне хотелось бы поближе к 26! Можно так сделать?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Realist написав:Таке враження, що фактор корупційної гривні від грудневого розпилу бюджету вже нівельований (якщо він дійсно мав місце) і 29 найближчий місяць годі чекати.
Я выделил самый важный момент. Публичные обвинения часто строятся на стереотипах, а не на информации
Насколько я мог понять за много лет, под распилом здесь принято понимать все траты бюджета somilitark, вы предлагаете вообще ликвидировать все госзаказы и госзакупки? Кстати, бюджетным организациям типа НИИ и вузов деньги на оборудование дают, как правило, только в конце года, некоторые вообще не успевают их отоварить. То же относится к премиям и т.п. Часто в декабре заставляют брать тарифные отпуска дней на 10 в январе, чтобы сэкономить январскую зарплату (которой обычно не хватает).
И при совке основные бюджетные расходы падали на декабрь.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю дефолтников: Sidus Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan Г-н Сибарит считает, что все тендеры это кристально чистые сделки, без кумовства, откатов и завышеных смет, проходящие под мощную конкуренцию. Я не говорил что все конкурсы надо убрать, я лишь указал на рекордные расходы бюджета, которые большей частью и пошли подрядчикам в мутных схемах. Прозорро надо совершенствовать, а не ликвидировать. Сделан первый шаг, в тяжёлом пути. Я имею ввиду саму идею Прозорро. Бюджет должен быть сбалансированным и ровным по году, короче надо эти совковые традиции декабрьского изобилия ликвидировать. А не демонтировать саму площадку и идею Прозорро. А курс красота, мне нравиццо
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Starikan Г-н Сибарит считает, что все тендеры это кристально чистые сделки, без кумовства, откатов и завышеных смет, проходящие под мощную конкуренцию. ...
Вітаюсь со всіма!
АКСІОМА: Коли є потік дешевих коштів, то завжди є контр потік відкатів!
Розглянемо, доступні=дешеві кредити 5-7-9.
Як можливо таке - беруть під 10-12, в тих же ОВДП, а роздають під 5-7-9? Де розумний глузд? А,..., у тих, хто сидить на контр потоці він явно є! Як на мене, треба поміркувати о ШЕСТИ відсотках рефінансування НБУ. Я б пошукав контр потоки...
Як на мене, сьогодні економічно обгрунтовані 8-10-12
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 13 січ, 2021 14:27, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Realist написав:але ж і так звані "навіси" попиту чи пропозиції які часто гасить НБУ - це виключно психологічні фактори та бажання продавців чи покупців заробити більше.
Если бы факторы были только психологичными, объемы интервенций в разные стороны были бы одинаковыми на достаточно длинных промежутках времени. Этого не наблюдаем, что говорит и о вполне фундаментальных дисбалансах.
Более сильных колебаний нет, потому что их предотвращает НБУ. Независимость наличного курса сильно пострадала от снятия большинства валютных ограничений, которое открыло путь для перетоков между налом и безналом. Ни страсть к шаре, ни пугливость народа меньше не стали. Как и желание все возводить в абсолют, особенно свое мнение
somilitark написав:Прозорро надо совершенствовать, а не ликвидировать. Сделан первый шаг, в тяжёлом пути. Я имею ввиду саму идею Прозорро.
Перший крок не зроблено. Треба було відкрити інформацію по держзакупівлях (просто шляхом оприлюднення), і працювати над відповідальністю закупщиків за розкрадання бюджетних коштів.
Замість цього ускладнюється, власне, процедура закупівлі, та намагаються вичавити з постачальників додаткові гроші (шляхом редукционів). Плюс за рахунок постачальників збагачуються майданчики, що, власне, підтримують функціонал Прозорро.
Відповідальністю чиновників як не пахло, так і не пахне.
somilitark написав:Прозорро надо совершенствовать, а не ликвидировать. Сделан первый шаг, в тяжёлом пути. Я имею ввиду саму идею Прозорро.
Перший крок не зроблено. Треба було відкрити інформацію по держзакупівлях (просто шляхом оприлюднення), і працювати над відповідальністю закупщиків за розкрадання бюджетних коштів.
Це і є основна функція Прозорро. Щоб всі хто хоче мали доступ до тендеру і могли створити конкуренцію або її видимість. Все і далі продовжує залежати виключно від тих людей хто тендер оголошує (із власного досвіду)
sergey_sryvkin написав:Замість цього ускладнюється, власне, процедура закупівлі, та намагаються вичавити з постачальників додаткові гроші (шляхом редукционів).
Так не буває, щоб конкуренція була без пониження ціни. Якщо не має пониження ціни - то договорняк або унікальний товар чи послуга і тоді без варіантів.
sergey_sryvkin написав: Плюс за рахунок постачальників збагачуються майданчики, що, власне, підтримують функціонал Прозорро.
Та, дійсно є таке. На початках мені навіть якийсь кешбек пропонували чи щось на подобі того . Звичайно сервіс має бути платним. Але погоджусь, що вартість цієї оплати на мою думку завищена. Знову ж таки є механізми не брати із учасників гроші за участь у тендері, але тоді ці тендери відбуваються без розкриття інформації всіх учасників і там можливі нюанси. Таким методом тендерить одна велика державна компанія.(по напряму який мене цікавить)
sergey_sryvkin написав:Відповідальністю чиновників як не пахло, так і не пахне.
Прозорро не має ніякого відношення до оцінки діяльності чиновників. Це тільки механізм ускладнити їм можливість красти. І все.
Ф. Підняли прийом на 5 коп. до 28,05.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
lapay написав:Ну, і читати тезу, від совкофіла, що треба скорочувати соціальні виплати, якось дивно.
Однако странная у вас терминология. Все недовольные разворовыванием госбюджета, распилами и сдачей страны в рабство ради не нужного кредита - это в вашем понимании "совкофилы"?
Да, социальные выплаты нужно сокращать, большая их часть идет в карман олигархам, вот именно её и нужно сокращать. Цены на тот-же газ и электричество снизить до европейского соотношения зарплата/коммуналка. Все субсидии и зеленые тарифы отменить. И проблема решена.
Если есть желание помочь незащищенным слоям населения, есть простые и эффективные методы работающие в других странах, не дающие возможность использовать их для распилов. Можно сделать всё как в США.
Это стандартный метод оптимизации, который рабтает для любых сфер. Оптимизировать нужно вначале то, что больше всего жрёт. И пока тот кто жрет больше всего не начнет кушать экономно и работать эффективно, браться за оптимизацию других сфер вредно - вся работа пойдет насмарку.
И вот если бы ктото взялся за оптимизацию расходов госбюджета, то и факторов давления на курс сразу резко поубавилось.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 13 січ, 2021 15:22, всього редагувалось 4 разів.
somilitark написав:Starikan Г-н Сибарит считает, что все тендеры это кристально чистые сделки, без кумовства, откатов и завышеных смет, проходящие под мощную конкуренцию. ...
Вітаюсь со всіма!
АКСІОМА: Коли є потік дешевих коштів, то завжди є контр потік відкатів!
Розглянемо, доступні=дешеві кредити 5-7-9.
Як можливо таке - беруть під 10-12, в тих же ОВДП, а роздають під 5-7-9? Де розумний глузд? А,..., у тих, хто сидить на контр потоці він явно є! Як на мене, треба поміркувати о ШЕСТИ відсотках рефінансування НБУ. Я б пошукав контр потоки...
Як на мене, сьогодні економічно обгрунтовані 8-10-12
ВО
Хай щастить!
Ви забуваєте про те, що вам писав шановний Сибарит. Рефінансування дається під плавучу ставку. Тобто зараз вартість рефінансу 6% бо облікова ставка така. Ми ж не знаємо яка вона буде через 2 роки. А позичають через ОВДП під фіксовану ставку. Фактично доступні=дешеві кредити 5-7-9 - це дешевий піар адже через рік це вже може бути 10-12-14 якщо розженеться інфляція та НБУ підніме облікову ставку. Ну і наскільки я розумію ці доступні=дешеві кредити 5-7-9 - це свого роду дотація. І так, ви праві, ті хто вирішують кому дати цю дотацію мають спокусу до корупції. В принципі так само як це було і є із "теплими кредитами". Але там набагато легше отримати "цукерки".
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
somilitark написав:По курсу, думаю ближе к лету вопрос о 27 решён, но мне хотелось бы поближе к 26! Можно так сделать?
Думаю даже при большом желании чиновников и олигархов, просадить курс на 26, да пожалуй и на 27 не получится. К тому-же времени осталось полтора месяца. А там в марте выплата по госдолгу 70 млрд. грн, а за ней еще и еще... В сентябре больше 100 млрд. грн нужно выплатить. Какие 26?