Додано: Сер 13 січ, 2021 16:08

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............13.01.2021..........14.01.2021

дата розрахунку..............12.01.2021...........13.01.2021

Євро.................................34,0787................34,0373...-0.12%

Долар США......................28,046.................27,9705...-0.27%

После полудня курс практически не изменился.

Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе достаточно резво опустились на 3 копейки и немного постояли на месте. Около 11, когда обычно появляются серьезные игроки, опустились еще на 2 копейки, после чего рынок уравновесился.

Упавший вчера вечером индекс доллара с утра постепенно восстанавливается.

Справочный курс встретили котировками 27.9500 - 27.9700, что на 5 копеек ниже открытия.

Перед обедом опустились на 1.5 копейки. Дальше, по свидетельствам очевидцев, регулятор решил не пущать. После обеда оказалось, что некоторые покупатели слишком долго выжидали дальнейшего снижения. Их активность спровоцировала рост на 4.5 копейки, после чего рынок пришел в равновесие и встретил официальный курс в состоянии покоя.

В мире доллар достиг локального пика в начале обеда и теперь плавно снижается. Изменение относительно полудня очень невелико.

Официальный курс встретили котировками 27.9800 - 28.0000. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2020 - 23.9275 (-4) +405

2019 - 28.1538 (-12) -18



2018 - 28.5366 (+9)

2017 - 27.6692 (+41)