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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:58
Амвросий написав: somilitark написав:
По курсу, думаю ближе к лету вопрос о 27 решён, но мне хотелось бы поближе к 26! Можно так сделать?
Думаю даже при большом желании чиновников и олигархов, просадить курс на 26, да пожалуй и на 27 не получится. К тому-же времени осталось полтора месяца. А там в марте выплата по госдолгу 70 млрд. грн, а за ней еще и еще... В сентябре больше 100 млрд. грн нужно выплатить. Какие 26?
Потрібно визнати, що долар в наших степах трішки здав свої позиції, а до літа, є така ймовірність, що ще здасть. З свого боку скажу, що скинути частину доларів (придбаних за 24,хх) духу не хватило...
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vovakwasov
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:07
vitaliian написав: kulishgazmagnat написав:
Будьте так любезны,подскажите пожалуйста,..а после обеда РОКЕТА будет ?)*Відправлено з Чату
Рокета улетела 5.01
vitaliian написав:
Рост закончился, сливайтесь в конкорде по 28,40 пока берут.
Реально красава.
Ну вы того...Продолжайте.
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:08
somilitark написав: Сибарит написав: Realist написав:
Таке враження, що фактор корупційної гривні від грудневого розпилу бюджету вже нівельований (якщо він дійсно мав місце
) і 29 найближчий місяць годі чекати.
Я выделил самый важный момент.
Публичные обвинения часто строятся на стереотипах, а не на информации
Ну да, ваше словоблудие и тут пригодилось.
Вместо обычных расходов бюджета на уровне 120-130 ярдов, бюджет вывалил в декабре 20-го 300 ярдов.
Интересно, куда они пошли?
На расчёт с подрядчиками по всем мастям великого крадивныцтва или пенсионеров с бюджетниками осчастливили 13-ой, 14-ой,15-й и 16-ой з.п. и пенсией?
Это домыслы? Не расчитывались с кровосисями из бюджета, по которым проплаты тянули с начала 20-го?
А тупо пропали деньги или не было аукционов ОВГЗ в декабре по которым привлекали по 50 ярдов гривен за раз?
Короче вы всё врёте злые языки, бюджет ровный по году, никаких всплесков расходной части нету, никаких завышеных смет по подрядам нет,а дороги строят пенсионеры за похлёбку супа(((
По курсу, думаю ближе к лету вопрос о 27 решён, но мне хотелось бы поближе к 26! Можно так сделать?
Оно так и будет. 27-26, в этих границах.
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fin
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:08
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............13.01.2021..........14.01.2021
дата розрахунку..............12.01.2021...........13.01.2021
Євро.................................34,0787................34,0373...-0.12%
Долар США......................28,046.................27,9705...-0.27%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе достаточно резво опустились на 3 копейки и немного постояли на месте. Около 11, когда обычно появляются серьезные игроки, опустились еще на 2 копейки, после чего рынок уравновесился.
Упавший вчера вечером индекс доллара с утра постепенно восстанавливается.
Справочный курс встретили котировками 27.9500 - 27.9700, что на 5 копеек ниже открытия.
Перед обедом опустились на 1.5 копейки. Дальше, по свидетельствам очевидцев, регулятор решил не пущать. После обеда оказалось, что некоторые покупатели слишком долго выжидали дальнейшего снижения. Их активность спровоцировала рост на 4.5 копейки, после чего рынок пришел в равновесие и встретил официальный курс в состоянии покоя.
В мире доллар достиг локального пика в начале обеда и теперь плавно снижается. Изменение относительно полудня очень невелико.
Официальный курс встретили котировками 27.9800 - 28.0000. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 23.9275 (-4) +405
2019 - 28.1538 (-12) -18
2018 - 28.5366 (+9)
2017 - 27.6692 (+41)
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:19
vovakwasov написав:
Потрібно визнати, що долар в наших степах трішки здав свої позиції, а до літа, є така ймовірність, що ще здасть.
То что в январе будет просадка до 28 это было ожидаемо - сезонное явление. Может и 27.8 увидим. Насчет лета, за первые два квартала нужно 304 млрд грн выплатить... Вполне возможно уже летом 32 увидим.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:29
Investor_K написав: vitaliian написав: kulishgazmagnat написав:
Будьте так любезны,подскажите пожалуйста,..а после обеда РОКЕТА будет ?)*Відправлено з Чату
Рокета улетела 5.01
vitaliian написав:
Рост закончился, сливайтесь в конкорде по 28,40 пока берут.
Реально красава.
Ну вы того...Продолжайте.
а за две недели до этого:
Captain Obvious написав:
Не особо жду, и остаток с валютного счета продал сегодня на межбанке.
Если и будет что, ливану наличности, чисто как ставка в казино.
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