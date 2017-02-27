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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7132713371347135
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:50

  sailed написав:Я просто несколько раз наблюдал за истерией вокруг транша (раньше не занимался этим) то закономерность всегда одна - транша нет, курс падает. Транш дали - вверх.


интересно, нужно будет проверить :)

Но даже если вы правы:
https://news.finance.ua/ru/news/-/48435 ... ransha-mvf

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что следующий транш от Международного валютного фонда Украина получит в феврале – марте.


Тоесть в марте следует ждать роста доллара :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:52

  Амвросий написав:
  sailed написав:Доллар станет дорогим только если опять договорятся с МВФ и нам дадут транш. До тех пор будут занижать его стоимость.

ктото сомневается что кредит дадут? Все условия выполнены - тарифы на газ подняли, госбюджет подшаманили...

Поднять цены и получить оплату - разные вещи.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:06

  ruvex написав:Поднять цены и получить оплату - разные вещи.


люди это планируют достаточно умные, на много лет вперед, поэтому не просчитав все варианты даже предлагать бы не стали.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:09

Я просто несколько раз наблюдал за истерией вокруг транша (раньше не занимался этим) то закономерность всегда одна - транша нет, курс падает. Транш дали - вверх.

Это ж как в анекдоте
-«сколько будет 6*5?»
-«а покупаем или продаем?»

Государство не дурак себя не обделит.
Когда нас все пошлют, тогда курс станет 21 (чтобы было выгоднее накупить валюты для погашения долгов). За год до выборов мвф обычно замораживает все программы (типа неизвестно кого выберут, и все такое) формально чтобы не поддерживать действующего президента.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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