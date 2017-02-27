Додано: Сер 13 січ, 2021 19:29

В связи с тарифным безумием на рынке газа, организованным НКРЭКУ и Минэнерго с подачи Нефтегаза и олигархов-собственников облгазов, решил посмотреть, а что происходит с ценами на бензин в контексте колебаний цен на нефть.Тут дела для потребителя обстоят значительно лучше, и, несмотря на синхронность изменения цен у разных операторов, злоупотребления рыночной властью далеки от того, что происходит с природными монополиями, где поднятия тарифов прикрываются сладкой риторикой о рыночных реформах.Итак, за 100% взяты цены бензина марки А-95 в Украине (предварительно пересчитать ее в доллар) и нефти марки Brent на мировом рынке в январе 2020-го. Как видно, динамика цен на бензин достаточно тесно коррелирует с динамикой цен нефти, кроме периода высоких биржевых спекуляций, связанных с развалом сделки ОПЕК+ и коронакризисными страхами инвесторов. Да, несколько месяцев, вероятно, производители и продавцы бензина получали более высокую прибыль, закупая сырье сильно дешевле, чем обычно, а продавая продукт просто дешевле, чем обычно. Но о сверхприбылях за счет выкручивания рук потребителям вряд ли можно говорить. Особенно, учитывая, что нефть - далеко не единственная составляющая себестоимости...