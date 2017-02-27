Сьогодні, 5 квітня 2017 року, на рахунок Національного банку України для поповнення міжнародних резервів надійшов черговий транш за програмою розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду", - йдеться в повідомленні.
Кошти за четвертим траншем на загальну суму 1 млрд дол. США надійшли кількома частинами у різних валютах: 367 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ), 200 млн фунтів стерлінгів, 146 млн євро, 92 млн дол. США.
Крім того, Європейський Союз перерахував Україні другий транш макрофінансової допомоги на суму 600 млн євро.
Однако после транша курс скатился вниз с 27 до 25: 5 апреля 2017 - 27.15 18 августа 2017 - 25.19
Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на умовах програми Stand-By Arrangement (SBA), яку Рада директорів МВФ ухвалила 18 грудня 2018 року. Завдяки надходженню на суму 1 млрд спеціальних прав запозичень (близько 1,4 млрд дол. США) від Фонду міжнародні резерви України зросли до 20,1 млрд дол. США станом на 21 грудня 2018 року", - йдеться в повідомленні.
У НБУ зазначають, що це є п’ятирічним максимумом – востаннє такий рівень міжнародних резервів був зафіксований у січні 2014 року.
курс вначале подпрыгнул с 27.3 до 28.2, но тут-же начал падать и падал весь год до 23 в декабре 2019
В 2020 году действительно транш МВФ совпал с ростом курса. Но это скорее совпадение, т.к. на тот-же месяц приходится выплата по госдолгу на 87.19 млрд. грн.
А вот с выплатами по госдолгу заметна корреляция. Как только выплата больше среднего уровня, так сразу рост курса.
В связи с тарифным безумием на рынке газа, организованным НКРЭКУ и Минэнерго с подачи Нефтегаза и олигархов-собственников облгазов, решил посмотреть, а что происходит с ценами на бензин в контексте колебаний цен на нефть.
Тут дела для потребителя обстоят значительно лучше, и, несмотря на синхронность изменения цен у разных операторов, злоупотребления рыночной властью далеки от того, что происходит с природными монополиями, где поднятия тарифов прикрываются сладкой риторикой о рыночных реформах.
Итак, за 100% взяты цены бензина марки А-95 в Украине (предварительно пересчитать ее в доллар) и нефти марки Brent на мировом рынке в январе 2020-го. Как видно, динамика цен на бензин достаточно тесно коррелирует с динамикой цен нефти, кроме периода высоких биржевых спекуляций, связанных с развалом сделки ОПЕК+ и коронакризисными страхами инвесторов. Да, несколько месяцев, вероятно, производители и продавцы бензина получали более высокую прибыль, закупая сырье сильно дешевле, чем обычно, а продавая продукт просто дешевле, чем обычно. Но о сверхприбылях за счет выкручивания рук потребителям вряд ли можно говорить. Особенно, учитывая, что нефть - далеко не единственная составляющая себестоимости...
На сьогодні Біг Мак в Україні коштує 62 гривні, а в США — $ 5,66. З цього випливає, що один долар, за індексом Біг Мака, повинен торгуватися по ціні 10,95 гривень. Це означає, що зараз українська гривня недооцінена на 61,1%.
greenozon написав:На сьогодні Біг Мак в Україні коштує 62 гривні, а в США — $ 5,66. З цього випливає, що один долар, за індексом Біг Мака, повинен торгуватися по ціні 10,95 гривень. Це означає, що зараз українська гривня недооцінена на 61,1%.
Это не гривна недооценена, а стоимость труда работников украинского Макдональдса и всех его локальных поставщиков.
Есть 3 крупных фактора, определяющие разницу цен на продукты и услуги по миру: 1) стоимость труда (радикально более низкая у нас, чем в США); 2) стоимость капитала (существенно более высокая у нас, чем в США); 3) размер налогов (плюс-минус на одном уровне).
PS: можно назвать еще один фактор, завышающий у нас цену Биг Мака - низкий уровень конкуренции у Макдональдс. Присутствовали бы здесь другие крупные сети (40 ресторанов KFC - это ни о чем), меню Макдональдс было бы еще дешевле
В Берлине на нормандской встрече политсоветников Глава Офиса Президента Андрей Ермак обсуждал со своим российским коллегой Дмитрием Козаком тему цены на газ и покупки Украиной его напрямую у России. Это обусловлено резким ростом газа в Украине и Европе, а покупка его в РФ позволит снизить цену для всего украинского потребителя где-то на 30% и опустить тарифы. На данный момент – эта информация не разглашается и является предметом кулуарных переговоров.
greenozon написав:На сьогодні Біг Мак в Україні коштує 62 гривні, а в США — $ 5,66. З цього випливає, що один долар, за індексом Біг Мака, повинен торгуватися по ціні 10,95 гривень. Це означає, що зараз українська гривня недооцінена на 61,1%.
Лучше на примере кока-колы сравнивать. В США пара стаканов коки обойдется в 1 USD (1+0) В Украине пара стаканов коки обойдется в 60 грн (30+30)
Выводы делайте сами
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 13 січ, 2021 19:52, всього редагувалось 2 разів.