Додано: Сер 13 січ, 2021 19:55

Realist написав: sergey_sryvkin написав: Перший крок не зроблено. Треба було відкрити інформацію по держзакупівлях (просто шляхом оприлюднення), і працювати над відповідальністю закупщиків за розкрадання бюджетних коштів. Перший крок не зроблено. Треба було відкрити інформацію по держзакупівлях (просто шляхом оприлюднення), і працювати над відповідальністю закупщиків за розкрадання бюджетних коштів.

Це і є основна функція Прозорро. Щоб всі хто хоче мали доступ до тендеру і могли створити конкуренцію або її видимість. Все і далі продовжує залежати виключно від тих людей хто тендер оголошує (із власного досвіду) Це і є основна функція Прозорро. Щоб всі хто хоче мали доступ до тендеру і могли створити конкуренцію або її видимість. Все і далі продовжує залежати виключно від тих людей хто тендер оголошує (із власного досвіду)

Realist написав: sergey_sryvkin написав: Замість цього ускладнюється, власне, процедура закупівлі, та намагаються вичавити з постачальників додаткові гроші (шляхом редукционів). Замість цього ускладнюється, власне, процедура закупівлі, та намагаються вичавити з постачальників додаткові гроші (шляхом редукционів).

Так не буває, щоб конкуренція була без пониження ціни. Якщо не має пониження ціни - то договорняк або унікальний товар чи послуга і тоді без варіантів.

Так не буває, щоб конкуренція була без пониження ціни. Якщо не має пониження ціни - то договорняк або унікальний товар чи послуга і тоді без варіантів.

sergey_sryvkin написав: Відповідальністю чиновників як не пахло, так і не пахне. Відповідальністю чиновників як не пахло, так і не пахне.

Хто хотів мати доступ до тендерів, мав його і раніше. В залежності від рівня наполегливості, та вміння домовлятись. Прозорро тут нічого не полегшило.Навіщо штучно створювати "конкуренцію або її видимість", й не розумію.До прозорро тендери виглядали просто - учасники подають пропозиції, їх відкривають, та порівнюють - Петро 100 тис, Василь 105 тис, Микола 95 тис, Микола виграв (якщо не забракують). Наступного разу Петро й Василь будуть вкладатись в 95, це й буде ефект конкуренції. Або не будуть брати участь.Так само могло б працювати і Прозорро, але замість цього робиться редукціон - на якому всі троє мають або знижувати прибуток в нуль, що невигідно, або не знижувати і програвати, або не знижувати та домовлятись.Тобто сидить умовний постачальник Микола, і думку гадає - чи працювати за копійки, чи взагалі не працювати з бюджетом, чи займатись корупцією. Ото й усе Прозорро...Прозорро не має ніякого відношення до оцінки діяльності чиновників. Це тільки механізм ускладнити їм можливість красти. І все.[/quote]Яу це не має? Хіба метою впровадження не була зручність та ефективність закупівель, та запобігання розкраданню бюджетних коштів чиновниками?..Воно ускладнює не можливість красти, а можливість нормально працювати усім учасникам та замовникам. А де крали, там і крадуть далі, і з цим робити взагалі нічого не планується. Там де треба - всіх зайвих дискваліфікують, і переможе своя людина, і далі хоч волайте, хоч скарги пишіть, звертайтесь куди завгодно, нічого не зміниться.Власне, все вже й устаканилось давно - за три роки нормальні учасники те прозоро покинули, залишилось кілька постійних, що притерлися до замовників.