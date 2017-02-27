sergey_sryvkin написав:Перший крок не зроблено. Треба було відкрити інформацію по держзакупівлях (просто шляхом оприлюднення), і працювати над відповідальністю закупщиків за розкрадання бюджетних коштів.
Це і є основна функція Прозорро. Щоб всі хто хоче мали доступ до тендеру і могли створити конкуренцію або її видимість. Все і далі продовжує залежати виключно від тих людей хто тендер оголошує (із власного досвіду)
Хто хотів мати доступ до тендерів, мав його і раніше. В залежності від рівня наполегливості, та вміння домовлятись. Прозорро тут нічого не полегшило.
Навіщо штучно створювати "конкуренцію або її видимість", й не розумію.
Realist написав:
sergey_sryvkin написав:Замість цього ускладнюється, власне, процедура закупівлі, та намагаються вичавити з постачальників додаткові гроші (шляхом редукционів).
Так не буває, щоб конкуренція була без пониження ціни. Якщо не має пониження ціни - то договорняк або унікальний товар чи послуга і тоді без варіантів.
До прозорро тендери виглядали просто - учасники подають пропозиції, їх відкривають, та порівнюють - Петро 100 тис, Василь 105 тис, Микола 95 тис, Микола виграв (якщо не забракують). Наступного разу Петро й Василь будуть вкладатись в 95, це й буде ефект конкуренції. Або не будуть брати участь. Так само могло б працювати і Прозорро, але замість цього робиться редукціон - на якому всі троє мають або знижувати прибуток в нуль, що невигідно, або не знижувати і програвати, або не знижувати та домовлятись. Тобто сидить умовний постачальник Микола, і думку гадає - чи працювати за копійки, чи взагалі не працювати з бюджетом, чи займатись корупцією. Ото й усе Прозорро...
sergey_sryvkin написав:Відповідальністю чиновників як не пахло, так і не пахне.
Прозорро не має ніякого відношення до оцінки діяльності чиновників. Це тільки механізм ускладнити їм можливість красти. І все. [/quote] Яу це не має? Хіба метою впровадження не була зручність та ефективність закупівель, та запобігання розкраданню бюджетних коштів чиновниками?..
Воно ускладнює не можливість красти, а можливість нормально працювати усім учасникам та замовникам. А де крали, там і крадуть далі, і з цим робити взагалі нічого не планується. Там де треба - всіх зайвих дискваліфікують, і переможе своя людина, і далі хоч волайте, хоч скарги пишіть, звертайтесь куди завгодно, нічого не зміниться.
Власне, все вже й устаканилось давно - за три роки нормальні учасники те прозоро покинули, залишилось кілька постійних, що притерлися до замовників.
ruvex написав:Поднять цены и получить оплату - разные вещи.
люди это планируют достаточно умные, на много лет вперед, поэтому не просчитав все варианты даже предлагать бы не стали.
Вне сомнения, справедливо, как и то, что добровольцами текущего пресс-эксперимента поставят себе целью стать не многие из трудоспособного населения, это как минимум. В здравом уме никто не станет платить за обветшалую вывеску, без содержимого (за абсолютное ухудшение условий жизни, не говоря уже комфортности), а самое важное, что ничего нельзя спланировать даже в краткосрок.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 13 січ, 2021 20:34, всього редагувалось 3 разів.
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Імпічмент президента Країни. Затверджено 221 голосами ЗА, при 203 проти.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 13 січ, 2021 20:18, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
ruvex написав:Поднять цены и получить оплату - разные вещи.
люди это планируют достаточно умные, на много лет вперед, поэтому не просчитав все варианты даже предлагать бы не стали.
Вне сомнения, справедливо, как и то, что добровольцами текущего пресс-эксперимента поставят себе целью стать не многие из трудоспособного населения, это как минимум. В здравом уме никто не станет платить за обветшалую вывеску, без содержимого (за абсолютное ухудшение условий жизни, не говоря уже комфортности).
greenozon написав:На сьогодні Біг Мак в Україні коштує 62 гривні, а в США — $ 5,66. З цього випливає, що один долар, за індексом Біг Мака, повинен торгуватися по ціні 10,95 гривень. Це означає, що зараз українська гривня недооцінена на 61,1%.
На сегодня литр водки в Украине стоит около 200 гривен, а в США около $22. Из этого следует, что один доллар, по индексу водки, должен стоить 9.09 гривен. Какое-то странное расхождение. Какой индекс точнее?
greenozon написав:На сьогодні Біг Мак в Україні коштує 62 гривні, а в США — $ 5,66. З цього випливає, що один долар, за індексом Біг Мака, повинен торгуватися по ціні 10,95 гривень. Це означає, що зараз українська гривня недооцінена на 61,1%.
Вот какая то манипуляция сразу; Для США взяли цены биг мак меню, а для Украины просто цену одного голого бигмака.
greenozon написав:На сьогодні Біг Мак в Україні коштує 62 гривні, а в США — $ 5,66. З цього випливає, що один долар, за індексом Біг Мака, повинен торгуватися по ціні 10,95 гривень. Це означає, що зараз українська гривня недооцінена на 61,1%.
Это не гривна недооценена, а стоимость труда работников украинского Макдональдса и всех его локальных поставщиков.
Есть 3 крупных фактора, определяющие разницу цен на продукты и услуги по миру: 1) стоимость труда (радикально более низкая у нас, чем в США); 2) стоимость капитала (существенно более высокая у нас, чем в США); 3) размер налогов (плюс-минус на одном уровне).
PS: можно назвать еще один фактор, завышающий у нас цену Биг Мака - низкий уровень конкуренции у Макдональдс. Присутствовали бы здесь другие крупные сети (40 ресторанов KFC - это ни о чем), меню Макдональдс было бы еще дешевле
Согласен с Вами, zРадио, на все 100 процентов.
Востаннє редагувалось Деньги в Сер 13 січ, 2021 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Striker написав:Если отовсюду вещают, что будет укрепление гривны, значит готовимся к девалу, вероятно в первом полугодии. Диверсифицируемся, как минимум 50/50, и сидим на попе ровно.
"Гонтарева заявила: тот, кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет." - вспоминаем и делаем выводы.
Справедливо.
К тому же не нужно забывать тот факт, что пока жирный похудеет худой сдохнет. Другими словами, если доллар, судя по новостям из США, ожидают не лучшие времена, то значит гривну по сложившейся за время украинской независимости практики с 80-90% вероятностью бросят на его спасение. И гривна по искусственно вызванным причинам, а не фундаментальным трендам, вдруг начинает снижаться заметно быстрее доллара, обеспечивая большинству полуграмотных в вопросах глобальных финансов украинцев наглядную картинку, что "доллар же растет, надо его покупать".
Вспоминаем доллар по 40 в 2015 году и проживание Гонтаревой, бывшей главы НБУ, теперь в Ландоне, как приятное для нее последствие.