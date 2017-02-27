Striker написав:Если отовсюду вещают, что будет укрепление гривны, значит готовимся к девалу, вероятно в первом полугодии. Диверсифицируемся, как минимум 50/50, и сидим на попе ровно.
"Гонтарева заявила: тот, кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет." - вспоминаем и делаем выводы.
Справедливо.
К тому же не нужно забывать тот факт, что пока жирный похудеет худой сдохнет. Другими словами, если доллар, судя по новостям из США, ожидают не лучшие времена, то значит гривну по сложившейся за время украинской независимости практики с 80-90% вероятностью бросят на его спасение. И гривна по искусственно вызванным причинам, а не фундаментальным трендам, вдруг начинает снижаться заметно быстрее доллара, обеспечивая большинству полуграмотных в вопросах глобальных финансов украинцев наглядную картинку, что "доллар же растет, надо его покупать".
Вспоминаем доллар по 40 в 2015 году и проживание Гонтаревой, бывшей главы НБУ, теперь в Ландоне, как приятное для нее последствие.
Ну конечно, кто ж его еще спасет, если не гривна. Новости из США это импичмент ? Он влияет на курс ? Здесь говорят, что слабая своя валюта это хорошо - конкурентоспособные товары. Может это такая многоходовочка ? вспомните - "Не, крепкая гривна это плохо, нам нужна девальвация" И если уж совсем оффтопить - Вы слышали, что самые буйные из тех кто фоткался в креслах Капитолия, добровольно пришли с повинной в ФБР. Клоуны.
Доллар,возможно,уже никогда не будет дорогим.Дешевый зелёный бамащка.Реальный актив интересней.Стратегически им надо постепенно выходить из доллара в швейцарский франк,золото(щас дорого),недвигу и посматривать на путы на индексы и акцульки.Ох,чую этот год Быка будет копытами вверх.
greenozon написав:На сьогодні Біг Мак в Україні коштує 62 гривні, а в США — $ 5,66. З цього випливає, що один долар, за індексом Біг Мака, повинен торгуватися по ціні 10,95 гривень. Це означає, що зараз українська гривня недооцінена на 61,1%.
На сегодня литр водки в Украине стоит около 200 гривен, а в США около $22. Из этого следует, что один доллар, по индексу водки, должен стоить 9.09 гривен. Какое-то странное расхождение. Какой индекс точнее?
Когда уже нарид вдуплится,шо подобные типа индексы полная хня для задуривания и так размякших мозгов биомассы?
goldfinger доллар будет дорогим через 5-7 лет у него свои циклы связанные с экспортом инфляции, мысли не мои, возможно звучит странно но с годами я в этом всё больше убеждаюсь. Дорогой доллар вызовет девальвации (за пределами сша) и возможность золотому миллиарду приобрести активы банкротов задёшево.
В Сан-Франциско программист забыл пароль от кошелька с биткоинами на 240 миллионов долларов, он использовал 8 из 10 возможных попыток для входа. защищенный диск позволяет совершить только 10 попыток входа: после этого он перезаписывает данные, и информация становится недоступной навсегда. К настоящему моменту Томас ввел уже восемь вариантов паролей - все они оказались неверными.
Об этом сообщает The New York Times.
Биток заменит доллар говорите) представляете сколько людей потеряют деньги банально забыв свои пароли?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 13 січ, 2021 22:07, всього редагувалось 4 разів.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian написав:goldfinger доллар будет дорогим через 5-7 лет у него свои циклы связанные с экспортом инфляции, мысли не мои, возможно звучит странно но с годами я в этом всё больше убеждаюсь. Дорогой доллар вызовет девальвацию/дефолты у ряда заемщиков (за пределами сша) и возможность приобрести их активы дёшево.
В Сан-Франциско программист забыл пароль от кошелька с биткоинами на 240 миллионов долларов, он использовал 8 из 10 возможных попыток для входа. защищенный диск позволяет совершить только 10 попыток входа: после этого он перезаписывает данные, и информация становится недоступной навсегда. К настоящему моменту Томас ввел уже восемь вариантов паролей - все они оказались неверными.
Об этом сообщает The New York Times.
Биток заменит доллар говорите) представляете сколько людей потеряют деньги банально забыв свои пароли?
В такую чушь мог поверить только такой несведущий как ты и ещё здесь некоторые.Ты когда нить видел пароль кошелька, особенно с эквивалентом 240 лямов(вообщето там около 7000BTC).Такой пароль невозможно ни помнить ни забыть.Он должен храниться на различных носителях в разных местах.Т е сам рассказ уже подразумевает чушь.Можно потерять все носители или испортить, но это маловероятно, на то их и несколько.Но если уж и случится. тогда . да.