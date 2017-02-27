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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7135713671377138>
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:28

  buratinyo написав:
  Striker написав:Если отовсюду вещают, что будет укрепление гривны, значит готовимся к девалу, вероятно в первом полугодии. Диверсифицируемся, как минимум 50/50, и сидим на попе ровно.

"Гонтарева заявила: тот, кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет." - вспоминаем и делаем выводы.

Справедливо.

К тому же не нужно забывать тот факт, что пока жирный похудеет худой сдохнет. Другими словами, если доллар, судя по новостям из США, ожидают не лучшие времена, то значит гривну по сложившейся за время украинской независимости практики с 80-90% вероятностью бросят на его спасение. И гривна по искусственно вызванным причинам, а не фундаментальным трендам, вдруг начинает снижаться заметно быстрее доллара, обеспечивая большинству полуграмотных в вопросах глобальных финансов украинцев наглядную картинку, что "доллар же растет, надо его покупать".

Вспоминаем доллар по 40 в 2015 году и проживание Гонтаревой, бывшей главы НБУ, теперь в Ландоне, как приятное для нее последствие.

Ну конечно, кто ж его еще спасет, если не гривна. :)
Новости из США это импичмент ? Он влияет на курс ?
Здесь говорят, что слабая своя валюта это хорошо - конкурентоспособные товары. Может это такая многоходовочка ? :) вспомните - "Не, крепкая гривна это плохо, нам нужна девальвация"
И если уж совсем оффтопить - Вы слышали, что самые буйные из тех кто фоткался в креслах Капитолия, добровольно пришли с повинной в ФБР. Клоуны. :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:37

  Амвросий написав:
  s0v7a написав:Затверджено 221 голосами ЗА, при 203 проти.


это может как-то отразится на курсе?

Доллар немного укрепится к евро. Примерно до 1,19-1,20 на 1й квартал 2021
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:47

  ruvex написав:
  Амвросий написав:
  sailed написав:Доллар станет дорогим только если опять договорятся с МВФ и нам дадут транш. До тех пор будут занижать его стоимость.

ктото сомневается что кредит дадут? Все условия выполнены - тарифы на газ подняли, госбюджет подшаманили...

Поднять цены и получить оплату - разные вещи.
Кабмін запровадить держрегулювання ціни на газ: який тариф пропонують

Доллар,возможно,уже никогда не будет дорогим.Дешевый зелёный бамащка.Реальный актив интересней.Стратегически им надо постепенно выходить из доллара в швейцарский франк,золото(щас дорого),недвигу и посматривать на путы на индексы и акцульки.Ох,чую этот год Быка будет копытами вверх.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:53

  Сибарит написав:
  greenozon написав:На сьогодні Біг Мак в Україні коштує 62 гривні, а в США — $ 5,66. З цього випливає, що один долар, за індексом Біг Мака, повинен торгуватися по ціні 10,95 гривень. Це означає, що зараз українська гривня недооцінена на 61,1%.

На сегодня литр водки в Украине стоит около 200 гривен, а в США около $22. Из этого следует, что один доллар, по индексу водки, должен стоить 9.09 гривен.
Какое-то странное расхождение. Какой индекс точнее? :)

Когда уже нарид вдуплится,шо подобные типа индексы полная хня для задуривания и так размякших мозгов биомассы?
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:58

goldfinger доллар будет дорогим через 5-7 лет у него свои циклы связанные с экспортом инфляции, мысли не мои, возможно звучит странно но с годами я в этом всё больше убеждаюсь.
Дорогой доллар вызовет девальвации (за пределами сша) и возможность золотому миллиарду приобрести активы банкротов задёшево.

В Сан-Франциско программист забыл пароль от кошелька с биткоинами на 240 миллионов долларов, он использовал 8 из 10 возможных попыток для входа.
защищенный диск позволяет совершить только 10 попыток входа: после этого он перезаписывает данные, и информация становится недоступной навсегда. К настоящему моменту Томас ввел уже восемь вариантов паролей - все они оказались неверными.

Об этом сообщает The New York Times.


Биток заменит доллар говорите)
представляете сколько людей потеряют деньги банально забыв свои пароли?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 13 січ, 2021 22:07, всього редагувалось 4 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А для наличных денег пароль не нужен.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:01

Вообщем, ждем весенне-летнего бакса па26-27 и затариваемся им на всю имеющуюся гривнебумагу! Как всегда.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:02

  Investor_K написав:А для наличных денег пароль не нужен.

Наличными не пользуюсь, выручает NFC и отпечаток пальца вместо пароля.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:05

  fin написав:Вообщем, ждем весенне-летнего бакса па26-27 и затариваемся им на всю имеющуюся гривнебумагу! Как всегда.

Знать бы еще месяц и курс
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:09

  vitaliian написав:goldfinger доллар будет дорогим через 5-7 лет у него свои циклы связанные с экспортом инфляции, мысли не мои, возможно звучит странно но с годами я в этом всё больше убеждаюсь.
Дорогой доллар вызовет девальвацию/дефолты у ряда заемщиков (за пределами сша) и возможность приобрести их активы дёшево.

В Сан-Франциско программист забыл пароль от кошелька с биткоинами на 240 миллионов долларов, он использовал 8 из 10 возможных попыток для входа.
защищенный диск позволяет совершить только 10 попыток входа: после этого он перезаписывает данные, и информация становится недоступной навсегда. К настоящему моменту Томас ввел уже восемь вариантов паролей - все они оказались неверными.

Об этом сообщает The New York Times.


Биток заменит доллар говорите)
представляете сколько людей потеряют деньги банально забыв свои пароли?


В такую чушь мог поверить только такой несведущий как ты и ещё здесь некоторые.Ты когда нить видел пароль кошелька, особенно с эквивалентом 240 лямов(вообщето там около 7000BTC).Такой пароль невозможно ни помнить ни забыть.Он должен храниться на различных носителях в разных местах.Т е сам рассказ уже подразумевает чушь.Можно потерять все носители или испортить, но это маловероятно, на то их и несколько.Но если уж и случится. тогда . да.
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