Додано: Сер 13 січ, 2021 22:16

Кучинелли я так потерял пару долларов на webmoney, был утерян файл key (точнее флешка с ним сдохла), в то время копий на облаках я не делал, писал в поддержку слал им сканы документов, бесполезно. В итоге я забил, сделав выводы. Если и доверять кому-то деньги то только под гарантии фонда.

верю в евро... по 1,4

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