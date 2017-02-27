Кучинелли я так потерял пару долларов на webmoney, был утерян файл key (точнее флешка с ним сдохла), в то время копий на облаках я не делал, писал в поддержку слал им сканы документов, бесполезно. В итоге я забил, сделав выводы. Если и доверять кому-то деньги то только под гарантии фонда.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian написав:goldfinger доллар будет дорогим через 5-7 лет у него свои циклы связанные с экспортом инфляции, мысли не мои, возможно звучит странно но с годами я в этом всё больше убеждаюсь. Дорогой доллар вызовет девальвацию/дефолты у ряда заемщиков (за пределами сша) и возможность приобрести их активы дёшево.
В Сан-Франциско программист забыл пароль от кошелька с биткоинами на 240 миллионов долларов, он использовал 8 из 10 возможных попыток для входа. защищенный диск позволяет совершить только 10 попыток входа: после этого он перезаписывает данные, и информация становится недоступной навсегда. К настоящему моменту Томас ввел уже восемь вариантов паролей - все они оказались неверными.
Об этом сообщает The New York Times.
Биток заменит доллар говорите) представляете сколько людей потеряют деньги банально забыв свои пароли?
В такую чушь мог поверить только такой несведущий как ты и ещё здесь некоторые.Ты когда нить видел пароль кошелька, особенно с эквивалентом 240 лямов(вообщето там около 7000BTC).Такой пароль невозможно ни помнить ни забыть.Он должен храниться на различных носителях в разных местах.Т е сам рассказ уже подразумевает чушь.Можно потерять все носители или испортить, но это маловероятно, на то их и несколько.Но если уж и случится. тогда . да.
так щоб пароль відновити достатньо пам"ятати 12 коротких англійських слів, в кого погана пам"ять, може намалювати картинко
Імпічмент президента Країни. Затверджено 221 голосами ЗА, при 203 проти.
Я нашел чуть более подробные новости в нескольких источниках: Палата представителей конгресса США согласовала процедуру обсуждения резолюции об импичменте Дональду Трампу. В нижней палате парламента документ поддержали 221 конгрессмен, против выступили 203. Теперь стороны должны перейти к дебатам. Окончательный результат ожидается около полуночи. Потом документ будет передан в верхнюю палату Конгресса. Чтобы объявить импичмент, резолюцию должны поддержать две трети сенаторов, то есть 67 из 100. Учитывая, что у демократов в сенате 50 голосов, им нужно заручиться голосами еще 17 республиканцев.
vitaliian написав:представляете сколько людей потеряют деньги банально забыв свои пароли?
Значительно меньше, чем потеряет после достижения предела эмиссии, после чего пропадут все биткоины. Исчезнет смысл майнить, а именно майнинг обеспечивает существование распределенной сети. Сама идея содержит самоуничтожение в обозримой перспективе.
Кучинелли написав:Он должен храниться на различных носителях в разных местах.Т е сам рассказ уже подразумевает чушь
Мы не всегда делаем то, что должны. Насколько я понял из описания, пароль у него хранится на одном диске, защищенном паролем. Вот этот пароль он и забыл. Ситуация вполне реальна.
goldfinger написав:Пылесос могут включить,поднять ставку,если начнет расти инфляция,и это при условии снижения заболеваемости или,надо надеяться,победы над пандемией.Но тогда произойдут 2 вещи,которые приведут к ужасающей третьей.При оживлении мировой торговли и росте уверенности в самих Штатах,деньги пойдут на развивающиеся рынки и в реальный сектор из финансового.Чудовищные пузыри последних лет лопнут,как и жившие на залявном подсосе последних лет заведомо банкроты зомби-компании.Поэтому включать пылесос и делать доллар снова дорогим крайне опасно.Следовательно,ставку,даже на 0,25 Фед раньше лета не повысит.Лучший вариант для них при спаде короны и росте,особенно на развивающихся рынках,продолжать выпускать в мир дешёвый доллар,медленно спуская на тормозах вышеописанные внутренние проблемы и угрозы.Тем более,при голубой волне и 4 годах впереди у дедушки Джо время на это у них есть.Главное,чтобы инфляция не поперла сильно и резко.Тогда рынкам пц.Полный.
Кучинелли написав: В такую чушь мог поверить только такой несведущий как ты и ещё здесь некоторые.Ты когда нить видел пароль кошелька, особенно с эквивалентом 240 лямов(вообщето там около 7000BTC).Такой пароль невозможно ни помнить ни забыть.Он должен храниться на различных носителях в разных местах.Т е сам рассказ уже подразумевает чушь.Можно потерять все носители или испортить, но это маловероятно, на то их и несколько.Но если уж и случится. тогда . да.
В этой фантастической истории есть еще один перл - речь якобы об аппаратном кошельке, но и якобы о заработанных в 2011-м биткоинах. Не было тогда еще никаких аппаратных кошельков, Карл! Шифруемые флешки имеют примерно такое же отношение к аппаратным кошелькам, как и морские свинки к морю Статью писал далекий от вопроса человек
Імпічмент президента Країни. Затверджено 221 голосами ЗА, при 203 проти.
Я нашел чуть более подробные новости в нескольких источниках: Палата представителей конгресса США согласовала процедуру обсуждения резолюции об импичменте Дональду Трампу. В нижней палате парламента документ поддержали 221 конгрессмен, против выступили 203. Теперь стороны должны перейти к дебатам. Окончательный результат ожидается около полуночи. Потом документ будет передан в верхнюю палату Конгресса. Чтобы объявить импичмент, резолюцию должны поддержать две трети сенаторов, то есть 67 из 100. Учитывая, что у демократов в сенате 50 голосов, им нужно заручиться голосами еще 17 республиканцев.
vitaliian написав:представляете сколько людей потеряют деньги банально забыв свои пароли?
Значительно меньше, чем потеряет после достижения предела эмиссии, после чего пропадут все биткоины. Исчезнет смысл майнить, а именно майнинг обеспечивает существование распределенной сети. Сама идея содержит самоуничтожение в обозримой перспективе.
Кучинелли написав:Он должен храниться на различных носителях в разных местах.Т е сам рассказ уже подразумевает чушь
Мы не всегда делаем то, что должны. Насколько я понял из описания, пароль у него хранится на одном диске, защищенном паролем. Вот этот пароль он и забыл. Ситуация вполне реальна.
про пароль написав вище.
щодо майнінга, то смисл лишиться, так як блокчейн крім PoW (proof of work) має PoS (proof of stake), тобто мережа буде давати комісію власнику крипти (щось подібне на ренту)
Сибарит написав:Мы не всегда делаем то, что должны.Насколько я понял из описания, пароль у него хранится на одном диске, защищенном паролем. Вот этот пароль он и забыл. Ситуация вполне реальна.
Это ситуация совершенно не реальная.У меня при суммах на порядки меньших пароли хранятся на нескольких дисках, флешке и пару распечаток.Чтобы вы как спец в финансах поняли несостоятельность рассказа, аналогией будет примерно такое - нёс 10 лимонов баксов в мешке. устал. кинул под куст. пошёл отдохнуть.вернулся. не могу найти тот куст.