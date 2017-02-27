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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7136713771387139
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:12

  Игорь написав:
  buratinyo написав:К тому же не нужно забывать тот факт, что пока жирный похудеет худой сдохнет. Другими словами, если доллар, судя по новостям из США, ожидают не лучшие времена, то значит гривну по сложившейся за время украинской независимости практики с 80-90% вероятностью бросят на его спасение. И гривна по искусственно вызванным причинам, а не фундаментальным трендам, вдруг начинает снижаться заметно быстрее доллара, обеспечивая большинству полуграмотных в вопросах глобальных финансов украинцев наглядную картинку, что "доллар же растет, надо его покупать".

Вспоминаем доллар по 40 в 2015 году и проживание Гонтаревой, бывшей главы НБУ, теперь в Ландоне, как приятное для нее последствие.

Ну конечно, кто ж его еще спасет, если не гривна. :)

Возможно я двояко написал :mrgreen: , но гривна спасет не доллар, а наших олигархов, которым захочется подороже продать свой доллар, который в мире будет неумолимо падать.
  Игорь написав:Новости из США это импичмент ? Он влияет на курс ?


Подобные новости влияют на держателей доллара или желавших его купить. Новости об известных беспорядках в США по своему влиянию тождественны страшному событию 11 сентября, которое показательно продемонстрировало слабость системы безопасности США, тождественно убийству президента Кеннеди и не раскрытию этого преступления века.

Все это демонстрировало всему миру слабость США. А слабость страны равна слабости ее национальной валюты. По моему, это так.

  Игорь написав:Здесь говорят, что слабая своя валюта это хорошо - конкурентоспособные товары. Может это такая многоходовочка ? :) вспомните - "Не, крепкая гривна это плохо, нам нужна девальвация"

Бесспорно так и есть, если добавить разумную поправочку. Нам нужна не периодическая девальвация гривны, а постоянный долговременный заниженный курс гривны (это исключительно политика НБУ). Это приведет к устойчивому росту экономики Украины как это произошло с Китаем, державшим долгое время свой юань на низком уровне, что стимулировало рост национального производства за счет экспорта продукции невысокого качества в высокоразвитые и, типа, избалованные высоким качеством страны, а-ля США, Россия, Англия, Швейцария, Франция и т.д.

  Игорь написав:И если уж совсем оффтопить - Вы слышали, что самые буйные из тех кто фоткался в креслах Капитолия, добровольно пришли с повинной в ФБР. Клоуны. :)

ХЗ. Вся эта ситуация мне ясно дает следующую картину. Государственный аппарат США подвергся стресс-тесту или воздействию извне. Это была разведка слабых мест государственного аппарата боем. Кто осуществил эту операцию, по вашему? :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:36

232 за, Трамп дважды непрезидент...
даже 10 респов за...
теперь начнётся "веселуха"
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 00:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

какая веселуха?
можно ли рассчитавать на еще какие-нибудь пики курса по доллару?
почти каждый год середины января , иногда февраля, были пиковыми
serp6769
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 01:28

  serp6769 написав:какая веселуха?
можно ли рассчитавать на еще какие-нибудь пики курса по доллару?
почти каждый год середины января , иногда февраля, были пиковыми

В этом году рекорднейшие выплаты по внешним долгам. НБУ будет пылесосить весь год.
Zebra
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