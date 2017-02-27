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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7136713771387139
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:36

232 за, Трамп дважды непрезидент...
даже 10 респов за...
теперь начнётся "веселуха"
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 00:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

какая веселуха?
можно ли рассчитавать на еще какие-нибудь пики курса по доллару?
почти каждый год середины января , иногда февраля, были пиковыми
serp6769
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 01:28

  serp6769 написав:какая веселуха?
можно ли рассчитавать на еще какие-нибудь пики курса по доллару?
почти каждый год середины января , иногда февраля, были пиковыми

В этом году рекорднейшие выплаты по внешним долгам. НБУ будет пылесосить весь год.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 07:37

  fin написав:Вообщем, ждем весенне-летнего бакса па26-27 и затариваемся им на всю имеющуюся гривнебумагу! Как всегда.

Таково и мое мнение.Может быть доллар и будет дорогим через несколько лет,но на ближайшие полгода перспективы у него не ахти,что мне,идейному стороннику нетрудовых доходов,и нужно.Вопроса по этому году,взаимосвязанных,от которых потом запляшет все остальное 2.Насколько пойдет война с китайской заразой и когда попрет инфляция.А доллар в первом полугодии продолжат раздавать.Как-то так.
goldfinger
 
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