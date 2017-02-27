232 за, Трамп дважды непрезидент...
даже 10 респов за...
теперь начнётся "веселуха"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 січ, 2021 23:36
232 за, Трамп дважды непрезидент...
даже 10 респов за...
теперь начнётся "веселуха"
Додано: Чет 14 січ, 2021 00:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
какая веселуха?
можно ли рассчитавать на еще какие-нибудь пики курса по доллару?
почти каждый год середины января , иногда февраля, были пиковыми
Додано: Чет 14 січ, 2021 01:28
Додано: Чет 14 січ, 2021 07:37
Таково и мое мнение.Может быть доллар и будет дорогим через несколько лет,но на ближайшие полгода перспективы у него не ахти,что мне,идейному стороннику нетрудовых доходов,и нужно.Вопроса по этому году,взаимосвязанных,от которых потом запляшет все остальное 2.Насколько пойдет война с китайской заразой и когда попрет инфляция.А доллар в первом полугодии продолжат раздавать.Как-то так.
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